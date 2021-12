Fra Ivica Matić: Čovjek ne smije biti rob materijalnog svijeta

Katolički vjernici širom svijeta proslavljaju Božić, svoj najradosniji blagdan. Župnik župe Sana, fra Ivica Matić, kaže kako se svaki istinski vjernik iskreno raduje rođenju Isusovom i da ta radost usrećuje i ispunjava srca ljudi.

"Božić je dan kada se Bog rađa u našim srcima i mislima, u našem životu, a to znači da mi upoznajemo Boga koji se utjelovio u čovjeku", kaže fra Matić.

NN: Božić je najradosniji kršćanski blagdan. U kakvom ozračju vjernici dočekuju ovogodišnji blagdan?

MATIĆ: Božić je dan kada se slavi rođenje Isusa Krista. Mi vjerujemo da je Isus naš spasitelj, da je on utjelovljeni Bog koji je došao na zemlju, rodio se kao svako ljudsko biće u jednoj obitelji i želio je odrasti u obitelji i doći do svakoga čovjeka. Bog kao naš otac voli čovjeka i zato mu dolazi, kao roditelj djetetu, s nastojanjem da ga čovjek u svome životu spozna kako bi mogao živjeti po božanskim zapovijestima i jednoga dana preseliti u sretniju vječnost. Mi znamo da je Isus ubijen i razapet na križu, ali da je uskrsnuo i zato vjernici slave rođendan sa živom osobom, koja je prisutna među nama, a to je Isus Krist.

NN: Znaju li se danas vjernici, ali i njihove komšije, istinski od srca radovati ovom blagdanu?

MATIĆ: Postoji unutarnje veselje koje je snažnije i radosnije od onoga vanjskog, jer ono može biti i glumljeno. Pravi, istinski vjernik se iskreno raduje rođenju Isusovom i ta radost usrećuje i ispunjava naša srca. Božić je dan kada se Bog rađa u našim srcima i mislima, u našem životu, a to znači da mi upoznajemo Boga, a tako više upoznajemo i čovjeka, jer se Bog utjelovio u čovjeku. Isus nam je rekao da ne možemo više voljeti Boga kojeg ne vidiš ljudskim očima ako ne voliš čovjeka s kojim živiš. Tako odnos prema Bogu i čovjeku izjednačava, jer vjernik istovremeno širi ljubav prema Bogu i čovjeku, a to je ono istinsko veselje. Kako bismo došli na nebo, moramo proživjeti ovaj ljudski život na zemlji i položiti tu ispit svoje vjere, poštenja i ljudstva kako bismo zaradili vječni život. Tamo moramo doći sveti, s ljubavlju u našim srcima, a Bog nam je pokazao kako treba da živimo.

NN: Svijet u kojem živimo potčinjen je materijalističkim zakonitostima i sve je manje spiritualizma. Koliko je danas u takvom svijetu vjera prisutna u srcima ljudi?

MATIĆ: Bog je stvorio materijalni svijet i stvorio ga je za dobro čovjeka, međutim čovjek ne smije biti rob materije, jer tada ne može iskazati istinske vrijednosti kao što su ljubav i sloboda prema sebi i drugome. Ako smo robovi, tada smo u zatvoru, a Bog želi da budemo slobodni i materija ne smije zaboraviti čovjeka i zatvoriti njegovo srce.

NN: Kako se vjernici spremaju za Božić?

MATIĆ: Za Božić se spremamo kroz četiri tjedna u liturgijama i svetim misama, pripremamo se za njega tako što ćemo malo više razmišljati o poruci Božjoj koja je došla među nas i o tome da se Isus može roditi u našem srcu, a to se može dogoditi samo ako ćemo iz naših misli ukloniti sve ono što je protivno Bogu, a time i čovjeku kao što su zloba, zavist, oholost, mržnja, bludnost i za to vrijeme čistimo našu savjest i okajavamo grijehe, kako bismo čiste duše primili Isusa i božansku ljubav koju je on posijao na zemlji. Noć uoči Božića dolazimo na misu ponoćku, a na sam dan Božića susrećemo se s našim najbližima, prijateljima i komšijama i dijelimo našu radost.

NN: Blagdani poput Božića oduvijek su bili prilika u Bosni i Hercegovini da se radost podijeli s ljudima koji pripadaju drugačijim religijskim tradicijama i svjetonazorima. Da li se taj lijepi običaj zadržao i do danas?

MATIĆ: Mislim da jeste, i to možda u većoj mjeri nego ranije. Istinski vjernici, bez obzira kojoj religiji pripadaju, raduju se ako su drugi ljudi sretni. Kao što se ja radujem kada je Bajram, pravoslavni Božić ili neki drugi praznik, tako primam radost i veselje drugih ljudi koji su radosni. Mi smo svi djeca jednog oca i ako je jedno dijete uplakano, tada su i druga djeca tužna, ako je jedno radosno i veselo, tada su i ostala.

NN: Šta je to što razlikuje ovogodišnji Božić od nekih prošlih?

MATIĆ: Nažalost, pandemija je uradila svoje i nemogućnost da se više družimo jedni s drugima malo je udaljila ljude. Međutim, važno je da ukoliko čovjek osjeti istinsku radost, neka je širi dalje. Ova situacija neće trajati vječno, nadamo se da će doći kraj ovome zlu i da će nadvladati ono dobro te da će svim ljudima doći radost i veselje.

NN: Nažalost, ratno i poratno vrijeme su doprinijeli da je sve manje katolika na ovim prostorima. Kakva je danas situacija i kako je organizovan život vjernika?

MATIĆ: Nažalost, broj vjernika u našoj župi je veoma mali, jedni su otišli zbog rata, a drugi zbog ekonomskih razloga, mnogi su otišli sa zavežljajem u ruci, ali su otišli punog srca. Oni se rado vraćaju tamo gdje su ponikli i živjeli, da tu osjete onu radost, veselje i ozračje kakvo donosi Božić i ne zaboravljaju rodni zavičaj. Drago mi je što tu svoju ljubav prenose i na svoje potomke.

NN: Na kraju, kakvu poruku možete uputiti povodom Božića?

MATIĆ: Neka uistinu onaj koji je obradovao čitav svijet, a to je Isus Krist, donese radost i mir svakom čovjeku, svakoj uplakanoj osobi i da se ovo veselje koje osjećamo protegne na čitav svijet.