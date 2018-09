Francisko Parodi za "Nezavisne": Isplata naredne tranše nakon izbora

MMF neće isplatiti narednu tranšu aranžmana jer su vlasti u BiH donijele mjere koje nisu bile dogovorene u pismu namjere, kaže Francisko Parodi, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.

"Ovo što se desilo nije u skladu s tim. Dalje možemo ići tek kada naša misija obavi detaljne razgovore o novonastalim okolnostima", rekao je u intervjuu za "Nezavisne".

NN: MMF je obustavio isplatu naredne tranše aranžmana. Kakva je situacija sada u vezi s tim?

PARODI: Aranžman i dalje važi i produžen je do ljeta 2020, ali drugi pregled je odložen do daljeg iz dva razloga. Prvo, Vlada RS je donijela odluku da poveća plate dijelu radnika u javnom sektoru...

NN: Oni bi rekli da to nije povećanje, nego poresko rasterećenje...

PARODI: Jeste, ali za radnike u javnom sektoru na minimalcu povećana je osnovica. Drugo, Vlada FBiH je odobrila beneficije za veterane koje puno koštaju. Ovo je kod nas izazvalo zabrinutost zbog moguće korupcije, jer još ne postoji registar korisnika boračko-invalidske zaštite.

NN: U ovih nekoliko mjeseci da li ste izvršili analizu novih troškova?

PARODI: Ono što su vaše vlasti potpisale u pismu namjere je smanjenje javnih troškova. Oni su preuzeli obavezu da će veliki dio dodatnih prihoda usmjeriti u investicije i obrazovanje, a manje u potrošnju. Ovo što se desilo nije u skladu s tim. Dalje možemo ići tek kada naša misija obavi detaljne razgovore o novonastalim okolnostima.

NN: S obzirom na to da se sad dešava nešto što su obećali da neće raditi, da li je ove nove mjere moguće uklopiti u aranžman?

PARODI: Kazati da nisu uradili ono za šta su preuzeli obavezu, mislim da bi ipak bila preteška ocjena. Vi ste mudar novinar i vjerovatno ste htjeli dobar naslov za vaš članak. Ja ću na vaše pitanje odgovoriti malo birokratski: nove mjere ne mogu se uklopiti u ono što smo usaglasili u pismu namjere.

NN: Mene kao građanina najviše brine da li mi investiramo u nešto što će kasnije donijeti prihode ili novac usmjeravamo samo u tekuću potrošnju?

PARODI: U pravu ste kada vas zanima da li će investicije danas donijeti potrošnju sutra. Tačno je da su investicije vlada u privatni sektor veoma niske u poređenju sa zemljama iz vašeg okruženja. To morate povećati, i to ne samo preko budžeta, nego stvoriti uslove za privatne investicije. A to znači da, recimo, sumnjam da će vaša omiljena kompanija "Tesla" investirati u BiH u doglednoj budućnosti! Morate stvoriti uslove da strani investitori s pouzdanjem dolaze da investiraju ovdje.

NN: Dobro vam je ovo za "Teslu". Ali da ne bude da je sve crno, čini se da privatni investitori više nego ikad ranije žele da se angažuju da se uslovi stvore, zar ne?

PARODI: Tačno je, investitori su veoma glasni u onom šta žele vidjeti. Oni žele bolji poreski sistem, žele bolje tržište rada. Oni žele da vlasti smanje birokratiju. Oni su glasni u upozorenjima da se mora popraviti obrazovni sistem. Mnogo kompanija u BiH se žali da kad im dođu radnici s diplomama, da ih moraju reedukovati. Sve to znači dodatne troškove za njihov biznis. Neki otvoreno kažu da ne vjeruju diplomama s kojima im radnici dolaze zbog korupcije u obrazovanju, lošeg nastavnog programa i slično. To su ozbiljne stvari koje je Reformska agenda pokušala pokrenuti...

NN: Rekli ste pokušala? Prošlo vrijeme? Da li je Agenda onda propala?

PARODI: OK, nemojte sad da ispadne da je Parodi rekao da je Agenda propala. Stvari treba staviti u kontekst. Prije tri do četiri godine pokrenut je ozbiljan sistemski napor da se pokrenu važne reforme i svi su to prihvatili. To je pokrenulo do tada neviđeni proces reformi i stvari su se pomjerile s mrtve tačke. Te promjene su donijele vidljiv napredak. Reforme su bile veoma obimne. Sprovođenje Agende se pokazalo većim izazovom nego što se očekivalo, uglavnom zbog komplikovanog uređenja i podijeljenih politika.

NN: Nesporno je da su vlasti ostvarile velike javne prihode. Ali, u kojoj mjeri je to zbog opštih povoljnih prilika u Evropi, a koliko stvarno do naših reformi?

PARODI: Oboje je zaslužno za dodatne prihode. Rekao bih 50:50.

NN: Naše vlasti žele da popravku lokalnog seoskog puta, otvaranje vodovoda u nekom selu pred izbore predstave kao investicije. Ne kažem da ne treba ulagati u to, naprotiv! Ali, da li su to stvarno investicije u našu budućnost?

PARODI: Jeste, naravno da jeste investicija.

NN: Ali, hoće li to donijeti značajne budžetske prihode u budućnosti?

PARODI: Pa dobro, da biste napravili vodovod, morate angažovati neku građevinsku firmu, pa neke radnike, a obično su to radnici u toj zajednici. Te firme će još kupiti i građevinski materijal itd. Sve to kreira radna mjesta i popravlja životni standard za stanovništvo. Međutim, u pravu ste da je to nedovoljno. Vaše investicije su u odnosu na BDP najniže u Evropi. Trebaće mnogo više. Mislim da ovdje postoji mnogo nostalgije...

NN: Nije baš sve bilo loše tada. I ja sam malo nostalgičan.

PARODI: Ali nije bilo ni baš tako sjajno. Sjetite se inflacije, nestašica itd.

NN: Htjeli smo kapitalizam, glasali smo za to i sad imamo kapitalizam...

PARODI: Šta biste vi radije? Jugoslovenski dinar ili konvertibilnu marku?

NN: Kad spominjete marku, izvoznici kažu da je KM precijenjena i da im otežava izvoz...

PARODI: Nije to baš tako. Ako pogledate naše opširne analize, jasno ćete vidjeti da je kurs veoma realan. U krajnoj liniji - kurs vaše marke nema mnogo veze s vašom kompetitivnošću u odnosu na EU. A to što se izvoznici žale, to je u svakoj zemlji tako. Izvoznici uvijek žele viši kurs, ali potrošači žele što niži, tako da je ovaj kurs solidno kompromisno rješenje.

NN: Republika Srpska je prodala obveznice na Bečkoj berzi. Da li je to dobro ili loše rješenje?

PARODI: Dobro je iskustvo da ocijenite svoje sposobnosti na međunarodnim tržištima, ako to uradite na pravi način. Tada entitet može dobiti dodatni element finansiranja, a ujedno ćete dobiti viši nivo kontrole od strane međunarodnih investitora. Ako to radite kako treba, to može dovesti do povećanja transparentnosti i bolje fiskalne discipline.

NN: Kada se može očekivati naredna tranša aranžmana s MMF-om?

PARODI: Sada čekamo da prođu izbori i formiranje vlasti. Nakon toga ćemo razgovarati. Potrebni su nam dubinski, opširni, opsežni i detaljni razgovori prije nego što odlučimo šta ćemo dalje raditi.

NN: Program ima svoj krajnji rok, a ima toliko mjerila koja još nismo ni blizu ispunili. Kad će doći trenutak kad ćete reći da više nema vremena da se sve smjernice ispune?

PARODI: To u ovom trenutku ne mogu reći. MMF će biti tu i biće spreman za nastavak razgovora.