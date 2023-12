Franjo Komarica za "Nezavisne": Čovjek treba biti neumorni graditelj mira

Božja nas objavljena mudrost poučava da je Božić ne samo povijesna stvarnost, nego i trajna sadašnjost te ujedno sveudiljna sudbina cijelog čovječanstva, ne samo skupine pojedinaca, ili samo članova jednog naroda, rekao je Franjo Komarica, biskup banjalučki, u intervjuu "Nezavisnim novinama" povodom katoličkog Božića.

On je rekao da je na čelu Banjalučke biskupije skoro 35 godina i da su prethodne godine bile teške i izazovne za sve, ali da se uz Božju pomoć uspjelo sačuvati međusobno jedinstvo i gajenje dobrosusjedskih, miroljubivih odnosa prema komšijama.

NN: U kakvoj atmosferi katolički vjernici u Vašoj biskupiji dočekuju Božić?

KOMARICA: Opću atmosferu koja vlada u našoj zemlji, u zemljama okruženja i u svijetu, oni dijele zajedno s drugim svojim sugrađanima. Kakva "atmosfera" vlada u njihovim srcima i obiteljima - to ovisi o duhovnoj pripremljenosti svakog pojedinca. Znam da su se i ove godine brojni vjernici trudili tijekom predbožićnog vremena Došašća - Adventa molitvom, sudjelovanjem na svetim misama zornicama te primanjem sakramenata svete ispovijedi i svete pričesti kao i djelima milosrđa te postom da što plodnije proslave najradosniji kršćanski blagdan - Božić.

NN: Koliki je značaj Božića i šta za vjernike treba da predstavlja?

KOMARICA: Božja nas objavljena mudrost poučava da je Božić ne samo povijesna stvarnost, nego i trajna sadašnjost, te ujedno sveudiljna sudbina cijelog čovječanstva, ne samo skupine pojedinaca, ili samo članova jednog naroda. Sam Bog, Stvoritelj svega što postoji, u svome utjelovljenju, očovječenju u Isusu, rođenom u betlehemskim jaslama od bezgrješne majke Marije, svojom osobom i svojim naukom želi iznutra osvojiti naša ljudska srca. Bog je za naše vječno spasenje, a i za miran i pravedan život naš na Zemlji učinio sve što je potrebno. O nama ljudima i o našoj slobodnoj volji ovisi koliko će se Božja nakana s nama i ostvariti.

NN: Koja je Vaša poruka vjernicima povodom katoličkog praznika - Božića?

KOMARICA: Potičem ih da dobro zapamte ono što su već više puta čuli i trebaju znati, tj. samu bit sadržaja božićne svetkovine. Ona se sastoji u prihvaćanju definitivne Božje odluke da ljudski rod i cijeli svijet usmjeri putem vječnog spasenja. Prihvaćanjem Božje utjelovljene ljubavi, pomirenja i mira, čovjek je u stanju voljeti druge ljude i sva Božja stvorenja; pomirivati se sa svojim bližnjima i biti istinski, neumorni graditelj mira.

Podsjetio sam ih da se, kao Kristovi vjernici i suradnici, uz Božju pomoć trude oko izgradnje civilizacije ljubavi i mira u svojoj životnoj okolini, u ovoj zemlji i gdje god se budu nalazili. Zahvalio sam svima koji su se tijekom moje dugogodišnje biskupske službe trudili uvažavati nauk Isusa Krista, koji sam im - u zgodno i u nezgodno vrijeme - nastojao propovijedati, dajući u prvom redu hvalu i slavu Trojedinom Bogu i radeći na izgradnji i učvršćenju pravedna i trajnog mira u ovoj biskupiji i zemlji. Zaželio sam svima koji slave Božić - po gregorijanskom - novom i po julijanskom - starom kalendaru - da im on bude blagoslovljen, a jednako tako i nova Godina spasenja 2024.

NN: U svojim propovijedima često ističete da je Banjaluka, kao i svijet, bašta raznolikih cvjetova koji mirišu jednom dušom. Da li je taj miris danas prisutan?

KOMARICA: Svaki "cvijet" plod je dobrog sjemena jer "baštovan" tj. Bog Stvoritelj stvara svakog čovjeka "na svoju sliku", kako nam je On sam objavio (Knjiga Postanka 1,26). Zato svaki "cvijet" - čovjek može a i treba mirisati jednako ugodnim mirisom. Ako koji "cvijet" zanemari svoje porijeklo i obezvrijedi svoj identitet, svoju bogolikost, on se lako suši, trune, ugiba. Time širi oko sebe neugodan miris. Tako dolazi do "sudara" dva mirisa: onoga koji se drži svoga božanskog izvora i onoga koji je plod čovjekove samodostatnosti, koja uništava Božju sliku u njemu. Od takvih "sudara" nije, nažalost, osobito tijekom nedavnog i sadašnjeg vremena, pošteđen ni ovaj grad, a ni drugi gradovi i krajevi.

NN: Skoro 35 godina vodite Banjalučku biskupiju. Kakvu je ostavljate novom biskupu Željku Majiću?

KOMARICA: Bile su to izuzetno dramatične godine za sve. Nametnuti nam, "zastupnički" rat, kao i izostanak zaživljavanja pravne države i dosljednog provođenja Dejtonskog sporazuma tijekom svih poratnih godina, iskorijenio je fizičku nazočnost velike većine predratnih članova biskupije. To je urodilo brojnim poteškoćama i problemima za normalan život ove biskupije. Uz Božju pomoć uspjelo nam je sačuvati međusobno jedinstvo i gajenje dobrosusjedskih, miroljubivih odnosa prema našim susjedima. Obnovili smo brojne porušene crkvene objekte, te razvili višestruku, plodnu i za mnoge korisnu karitativnu djelatnost, te osnovali i do sada održali veći broj odgojno-obrazovnih i socijalnih institucija. Organizirano radimo na projektima mirotvorstva i zajedničkog življenja s našim sugrađanima, trudeći se i oko duhovnog dobra svih.

NN: Prije nekoliko dana ste razgovarali sa novim biskupom Majićem. Koje su bile teme i kakav je njegov utisak o novoj dužnosti i biskupiji?

KOMARICA: Novom našem biskupu, mome nasljedniku, nije nepoznata ni ova biskupija ni ja osobno. Došao je kao svojima i u svoje. Tako smo ga i mi primili - kao svoga! Bio je to kratak ali srdačan, bratski susret. Želio nas je samo pozdraviti i ukratko obavijestiti o aktualnoj situaciji s njime i o privođenju kraju njegovih dosadašnjih raznih poslova u Caritasu njegove rodne biskupije. Razgovarali smo i o datumu njegova biskupskog ređenja (rukopoloženja) u našoj katedrali koncem veljače ili početkom ožujka te tehničkim poslovima oko priprema za tu nesvakidanju svečanost u našoj biskupijskoj zajednici. Zamolio je nas i sve članove naše biskupije da se molimo Bogu za njega i njegovu novu službu, što smo mi već započeli po cijeloj biskupiji. Za svoje biskupsko geslo uzeo je riječi: "U ime Božje!" To je njegov prvi dojam.

Na samom kraju svim katolicima i drugoj kršćanskoj braći i sestrama želim od srca Čestit - Sretan Božić! Blagoslovljenu, mirnu i za vječnost plodnu novu Godinu spasenja 2024. Koristim prigodu da svoj pravoslavnoj braći i sestrama već sada čestitam Božić s radosnim pozdravom: Mir Božji - Hristos se rodi! I njima i svim ljudima, cijenjenim mojim sugrađanima, želim sretnu, mirnu i dobrim djelima plodnu novu Godinu spasenja ljudskog roda 2024!

