Gilhrist: Bezdimne alternative zaslužuju zakone temeljene na nauci

Još je mnogo vlada koje se oslanjaju na propise iz prošlosti i na regulaciju koja je izgrađena za tradicionalne cigarete, a koje primjenjuju i na nove, bezdimne alternative. Zakoni bi trebalo da se oslanjanju na naučne dokaze i da ohrabruju one koji ne žele da odustanu od pušenja da pređu na manje štetne alternative, kazala je u intervjuu za Analitiku potpredsjednica za strateške i naučne komunikacije kompanije Philip Morris International (PMI) Mojra Gilhrist.

S njom smo imali priliku da razgovaramo nakon tradicionalne Technovation konferencije koju je PMI održao u svom naučno-istraživačkom centru u Nojšatelu u Švajcarskoj.

Gilhrist je, između ostalog, sa nama podijelila i rezultate najnovije naučne studije.

Kakvi su rezultati najnovije studije koju je sprovela kompanija Philip Morris International?

Veoma sam uzbuđena zbog ove najnovije studije koju smo uradili jer ona je u suštini dodatak ogromnoj bazi naučnih dokaza koji imamo. Uradili smo brojna naučna istraživanja koja pokazuju koliko su ljudi izloženi štetnim hemikalijama kada puše, kada potpuno prestanu pušiti ili kada pređu na našu alternativu – IQOS uređaj koji zagrijava, a ne sagorijeva duvan. Uradili smo mnogo ovakvih studija, u početku bazirajući ispitivanje na kratkom vremenskom periodu od nedjelju dana, zatim tri mjeseca, godinu i sada na duži period. U ovoj, najnovijoj studiji, ispitivali smo ono što se naziva biomarkerima potencijalne štete. Dakle, ne samo da se posmatra to da li postoji smanjenje nivoa štetnih hemikalija koje ljudi udišu, već i da li se to pretvara u razliku u markerima koji bi mogli ukazivati da biste mogli dobiti bolest uzrokovanu pušenjem. I sve studije koje smo uradili u ovom ciklusu ukazuju na isto. Dakle, duže studije samo repliciraju ono što smo vidjeli u kraćim studijama. Rezultati pokazuju da se posljedice potpunog prelaska na ovu tehnologiju u velikoj mjeri razlikuju od nastavljanja pušenja cigareta i da mnogo više liči na ono što se dešava kada u potpunosti prestanete da pušite. Za mene kao naučnika, ovako se grade novi dokazi koji nam daju još više samopouzdanja.

Uz prethodne rezultate, očekujete li da se percepcija javnosti i naučne zajednice može dalje mijenjati u pozitivnom smjeru?

Moja očekivanja su uvijek na niskom nivou jer mislim da je važno da ljudi odvoje vremena da razumiju naučne dokaze. Moraju pogledati šta nauka kaže, i to je sve što je potrebno.

Stalno ukazujemo na to da se informišu o svim naučnim studijama koje smo sproveli u 15 godina rada na manje štetnoj alternativi pušenju. Sva naučna ispitivanja činimo transparentnim i dostupnim kako bi ljudi mogli da ih prouče i donesu sopstvene odluke. I to sve veći broj ljudi širom svijeta i radi.

Foto: Ustupljena fotografija

Američkoj agenciji za hrane i lijekove predali smo sve naše naučne dokaze o IQOS-u 2016. i oni su proučili stotine hiljada stranica istraživanja da bi 2020. godine došli do zaključka da je bezdimni duvanski uređaj IQOS proizvod modifikovanog rizika jer smanjuje, ako se pušači potpuno prebace na njega, izloženost štetnim i potencijalno štetnim hemikalijama. To je za nas bio nevjerovatan uspjeh. I to je sve što tražimo od naučne zajednice i regulatora da urade - samo da pogledaju naučne studije i izvedu zaključke.

IQOS je prvi put lansiran 2014. godine u Japanu i Italiji, a od tada je prošlo skoro 10 godina. Koliko je danas lakše objasniti donosiocima javnih politika, ali i široj javnosti zašto je koncept smanjenja štete i dalje važan za civilizaciju?

Radim ovaj posao jako dugo, i sada mogu da kažem da je značajno lakše. A jedan od glavnih razloga za to je što proizvodi postoje. Počela sam ovo raditi prije nego što smo zaista mogli ljudima pokazati proizvod, jer je bio u nastajanju. Dakle, nakon što smo ljudima pokazali proizvod, sada im možemo pokazati rezultate u zemljama poput Japana, Italije, Grčke. Kada to vide, ljudi mogu da kažu da je to realnost, da se uspješno koristi, kao u Japanu gdje je stopa pušenja smanjena za polovinu u vrlo kratkom vremenu. Kada to čuju, ljudi pomisle da je to možda nešto što se može uraditi i u njihovoj zemlji. Ipak, postoje i oni koji imaju predrasude i kojima je potrebno objasniti sve naučne dokaze koje imamo.

U tom pogledu, koliki je napredak postignut i koliko zemalja je prihvatilo ovaj koncept kao bolje rješenje od drakonskih zabrana pušenja koje nisu imale željene efekte?

Mislim da postoje svijetli primjeri, kao i oni koji su vrlo ohrabrujući. Ali ima još mnogo posla. Još je mnogo vlada koje se oslanjaju na propise iz prošlosti, na regulaciju koja je izgrađena oko tradicionalnih cigareta. Oni te regulative primjenjuju i na nove proizvode, a to nema smisla. Regulative možete koristiti kao sredstvo da ohrabrite one koji ne odustanu od pušenja, a to je velika većina pušača, da se prebace na bolje alternative. To je posao koji mora biti urađen u mnogim zemljama širom svijeta.

Da ste imali priliku objasniti važnost naučnih istraživanja koja ukazuju na prednosti koncepta “smanjenja štete” kroz samo jedan podatak ili argument, šta bi to bilo?

Smatram da je najuvjerljiviji argument smanjenje nivoa štetnih hemikalija koje se pojavljuju u aerosolima. Razgovarala sam sa stotinama i stotinama naučnika širom svijeta u posljednjih 10 ili više godina, i to je jedina stvar za koju se svi slažu da je pozitivan pomak. Ljudima možda nisu bliska klinička ispitivanja i sistemska biologija, ali hemiju je vrlo lako razumjeti. Kada vidite grafikon koji pokazuje visoke nivoe štetnih hemikalija iz dima cigareta i znatno niže nivoe štetnih hemikalija iz aerosoli koje stvara IQOS, to je lako razumljivo i shvata se ozbiljno kao nešto što bi moglo imati veoma pozitivan uticaj na javno zdravlje.

Koji su izazovi pred vama, posebno za naučnike koji i dalje neumorno rade na ostvarenju ovog cilja?

Nastavićemo da gradimo naučne dokaze, da dajemo sve više i više podataka kako bismo uvjerili sve da je ovo pravi put. Pred nama su dva najveća izazova. Prvo, propisi koji mogu pomoći da se stvari ubrzaju. Drugi je kako pomoći odraslim pušačima da razumiju da postoje bolje alternative i odluče se da naprave promjenu što je prije moguće. To nije lako jer svi imamo određene navike. Kada se od vas zatraži da ih promijenite, može biti malo nezgodno. Dakle, pomaganje odraslima koji puše da donesu odluku da se prebace sa korišćenja cigareta na korišćenje bezdimnih alternativa još uvijek je izazov na koji smo u potpunosti fokusirani kako bi budućnost bez pušenja postala stvarnost.

