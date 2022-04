Goran Račić, predsjednik OO “Jahorina ekonomskog foruma 2022”: Neizvjesnost najveći teret privrede

Izazovi koji opterećuju globalnu, ali i domaću privredu, investicije, energetska tranzicija, razvoj turizma i digitalizacija naći će se u fokusu ovogodišnjeg “Jahorina ekonomskog foruma”, koji će okupiti veliki broj učesnika iz regiona i Evrope.

Rekao je to u intervjuu za “Glas Srpske” predsjednik Organizacionog odbora “Jahorina ekonomskog foruma 2022” Goran Račić, koji je i predsjednik banjalučke Područne privredne komore.

Organizacija petog foruma, koji će pod pokroviteljstvom predsjednice RS Željke Cvijanović biti održan od 25. do 27. aprila u hotelu “Termag” na Jahorini, je u finišu. To je jedan od najvećih poslovnih događaja u Srpskoj, a zaključci doneseni ranije konkretizovani su kroz mjere Vlade RS.

O kojim temama će biti riječ?

RAČIĆ: Tema ovogodišnjeg foruma su “Globalni ekonomski izazovi i prilike”. Prvobitno je bio plan da govorimo o postkovid ekonomiji, međutim, najnovija dešavanja u Ukrajini su nas natjerala da mijenjamo koncept i da se bavimo globalnim ekonomskim izazovima.

Šta najviše opterećuje domaću privredu u ekonomskom smislu?

RAČIĆ: Neizvjesnost. Cijene ulaznih komponenti rastu usljed nestabilnosti na tržištu energenata. Inflacija je bila očekivana s obzirom na to da je Evropska centralna banka u protekle dvije godine imala veliki iznos odštampanog novca kojim je pokušavala sanirati štetu od korone. Slično je bilo na američkom tržištu i bilo je za očekivati da će se to preliti na kompletnu svjetsku i evropsku ekonomiju. Sukob u Ukrajini je to još više podgrijao.

Koliko naša privreda gubi zato što nismo dio priče o “Otvorenom Balkanu”?

RAČIĆ: I privreda i građani u BiH mnogo gube. Nažalost, postoji opšti konsenzus gotovo svih privrednika u zemlji da je “Otvoreni Balkan” projekat koji bi njima donio brojne benefite jer su u ovoj situaciji manje konkurentni na regionalnom tržištu u odnosu na privrednike iz Makedonije ili Albanije. Ne može da bude konkurentan proizvođač iz Banjaluke ako mu do tržišta Srbije trebaju dva ili tri dana, za razliku od proizvođača iz Sjeverne Makedonije čiji proizvod je istog dana na policama u Srbiji. Srbija je najveći spoljnotrgovinski partner, gužve na granicama su kilometarske, a ovom inicijativom bismo izbjegli to.

Dualno obrazovanje je goruća tema godinama, a sada više nego ikada dolazi do izražaja jer nema sektora kome ne fali radne snage. Šta se može uraditi o tom pitanju?

RAČIĆ: Dualno obrazovanje neće riješiti sve probleme koje imamo sa radnom snagom, ali će pomoći privredi da obezbijedi kvalitetniju i bolje obučenu radnu snagu. Smatramo da bi se od iduće školske godine u nekoliko škola u RS mogao uvesti pilot projekat dualnog sistema obrazovanja i da bi to bilo korisno. Već imamo iskustva sa pojedinim školama koje su otišle daleko u tome i mogu da posluže kao odličan primjer i drugima. Tehnička škola u Prijedoru je veoma dobro osposobljena i spremna za to. Nedostaje nam veća promocija tog sistema obrazovanja.

Princ Karađorđević

Koliko učesnika očekujete i odakle?

RAČIĆ: Očekujemo između 400 i 500 učesnika na forumu. Zanimljivo je da imamo paneliste iz deset zemalja, od Španije, Austrije, Grčke i drugih. Neki učesnici će se obratiti putem video-linka. Naše stanovništvo ima skromna saznanja o kriptovalutama koje su postale trend u svijetu i na forumu će, između ostalih, o tome govoriti i princ Filip Karađorđević koji će podijeliti iskustva o bitkoinu.