Gradonačelnica Dejtona za "Nezavisne": Želimo da mir u BiH bude što čvršći i jači

Bosna i Hercegovina, a posebno Sarajevo, Mostar i Banjaluka, ostaće važan dio naše zajednice, rekla je Nan Veli, gradonačelnica Dejtona, u intervjuu "Nezavisnim novinama".

Ona je rekla da je dobila mnogo poruka saučešća iz BiH nakon masovne pucnjave u Dejtonu, kada je ubijeno devet, a ranjeno 27 ljudi.

"Primili smo saučešće od gradonačelnika Banjaluke i Sarajeva. Stigli su nam telegrami iz Podgorice i brojnih drugih gradova. Svima smo im zahvalni", rekla je ona.

NN: Kako se Dejton oporavlja od ove masovne pucnjave koja se desila u Vašem gradu?

VELI: Bila sam iskreno iznenađena kako su ljudi u Dejtonu reagovali. Pokazalo se da je iz ove tragedije iznikao karakter. Vi u BiH znate kako je to teško. Oduševile su me duhovnost i bliskost naših građana koje su iskazali.

NN: U BiH postoji mnogo oružja, čak ilegalnog, ali ovakve tragedije se ne dešavaju. Možete li nam objasniti zašto ima toliko masovnih pucnjava u Americi?

VELI: Mislim da je glavni problem što oružje u Americi nije dobro regulisano. Pojedine puške mogu primiti i do sto metaka, koji se mogu veoma brzo ispaliti. Zbog toga je ova individua mogla ubiti devet ljudi za 32 sekunde i raniti još desetine. Oružje koje tipično možete vidjeti na ulici u Dejtonu u drugim zemljama možete vidjeti samo u vojnim kasarnama. Takođe, lobi proizvođača oružja potpuno kontroliše naš Kongres. Oni se čak protive da se uvede mehanizam osnovne provjere osobe koja želi kupiti oružje. Više od 90 odsto građana želi ove provjere, ali Kongres ne čini ništa.

NN: Šta Vi kao gradonačelnica možete uraditi da se stvari poprave?

VELI: Moj posao gradonačelnice je dvostruk. Prvo, moja dužnost je da pružim podršku sugrađanima u njihovom bolu. Drugo, moj posao je da zagovaram zakonska rješenja da se bolje reguliše pitanje oružja. Savezne zemlje poput našeg Ohaja čak ne smiju da same regulišu pitanje oružja jer je oružani lobi veoma moćan. Mi sami možemo da regulišemo skoro sve, ali oružje ne. Mnogi gradonačelnici američkih gradova se samoorganizuju po pitanju regulacije oružja kao ni po jednom drugom pitanju, jer mi u našim zajednicama vidimo posljedice ovakvih pucnjava.

NN: Dejton je bio jako prisutan u američkim medijima, Vi ste davali intervjue, ali nam se čini da je to baš brzo zaboravljeno. Da li Vam je publicitet pomogao?

VELI: Tragedija je da se ovo toliko često dešava. Dejton i drugi gradovi koji su ovo doživjeli nikad neće zaboraviti. Mislim da je stvorena kritična masa građana koji će staviti do znanja kongresmenima da će ih na izborima izbaciti iz njihovih fotelja ako nastave da ne čine ništa.

NN: Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić Vam je poslao saučešće, još neki iz BiH su slali telegrame podrške. Jeste li zadovoljni podrškom iz BiH?

VELI: Apsolutno. Više od stotinu gradonačelnika iz Amerike i cijelog svijeta nam je izrazilo saučešće. Dobili smo saučešće od gradonačelnika Banjaluke i Sarajeva. Stigli su nam telegrami iz Podgorice i brojnih drugih gradova. S nekima od njih imamo odnose, a neki su nam se javili prvi put. Svima smo im zahvalni.

NN: Dejton ima saradnju s brojnim gradovima u BiH, uključujući i Banjaluku. Koliko ste zadovoljni tom saradnjom?

VELI: Jako smo srećni što možemo da sarađujemo s BiH, posebno sa Sarajevom, Mostarom i Banjalukom. Doveli smo 25 naših sugrađana 2016. godine kada smo posjetili ova tri grada i obišli vašu predivnu zemlju. Znam da Vi znate, ali vjerovatno vaši čitaoci ne znaju da je naš odbornik Mat Džozef u braku s osobom iz BiH, tako da su naši odnosi i veoma lični. Imam i prijatelje koji su u Dejton došli kao izbjeglice iz BiH. Jedna od njih je Azra, koja je bila poznata novinarka, a sada je postala biznismenka. Ona i svi vaši ljudi su važan dio naše zajednice.

NN: Kakvi su Dejtonci Vaši sugrađani porijeklom iz BiH?

VELI: Iskreno, mnogi od njih su zaista nevjerovatni, a uz to oni su nama posebno dragocjeni, jer je mirovni sporazum dogovoren u našem gradu. Azra je dobar primjer osobe koja je otvorila mediteranski restoran u Dejtonu. Njen restoran je toliko poznat da je dovoljno reći da su kolači od Azre! Poslije pucnjave Azra je meni i mom suprugu poslala kutiju s kolačima jer je i ona patila sa svima nama. Dejton je otvorio svoja vrata ljudima širom svijeta i to nas čini jako ponosnim.

NN: Mnogo ljudi u Dejtonu zna za Dejtonski sporazum, ali ima i dosta onih koji nisu baš sigurni. Koliko je ovaj sporazum prisutan u Vašoj zajednici?

VELI: Mi predstavnici Dejtona i te kako znamo. Znate, prošlo je više od 20 godina, odrasle su neke nove generacije. Mi se trudimo koliko možemo da zadržimo sjećanje, ali mogu Vam sigurno reći da je za nas to veliki ponos. Recimo, mi u Dejtonu imamo i godišnju nagradu za mir koju dodjeljujemo tim povodom, imamo i nagradu "Ričard Holbruk". Onda, ima mnogo visokih zvaničnika koji znaju za Dejtonski sporazum koji su još aktivni. Nama je jako važno da cijenimo taj napor koji je bio potreban da bi se donio mir u BiH.

NN: I "Nezavisne" su sarađivale s Dejtonom kada smo obilježavali 20 godina Dejtonskog sporazuma u Banjaluci i kada je Vaš izaslanik Mat Džozef prisustvovao u Vaše ime i pročitao Vaš govor. Kako vidite buduće odnose s ljudima, organizacijama i gradovima iz BiH?

VELI: Uvijek smo otvoreni za saradnju. Mi smo svjesni da je Mirovni sporazum iz Dejtona neka vrsta privremenog rješenja koje je zaustavilo rat. Mi bismo vam željeli pomoći koliko možemo da učinite sve što je potrebno da mir bude što čvršći i jači. BiH, a posebno Sarajevo, Mostar i Banjaluka, ostaće važan dio naše zajednice. Mi vas mnogo volimo, mislimo na vas, želimo vam sve najbolje. Tu smo, ako nas trebate, zovite nas!

Tramp

NN: Razgovarali ste i s predsjednikom Donaldom Trampom kad je boravio u Dejtonu. Da li Vam je on pomogao?

VELI: Obećao mi je da će pomoći, a onda je to sve porekao zato što se i on boji oružanog lobija. Mene nije iznenadilo jer odranije znam da on puno priča, a malo radi.

NN: Kakav je Vaš utisak o njemu?

VELI: Poštujem instituciju predsjednika i funkciju koju obavlja, ali njega lično ne poštujem zato što mislim da je rasista i da nije dobra osoba.