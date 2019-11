Haldun Koč za "Nezavisne": ANP ne znači članstvo BiH u NATO

Turska na Godišnji nacionalni program za NATO (ANP) gleda kao na jedan tehnički detalj u širem kontekstu i procesu, rekao je Haldun Koč, ambasador Turske u BiH.

"Mi ANP ne percipiramo kao vaše članstvo u NATO, nego kao jedan od procesa saradnje i kao mehanizam za unapređivanje saradnje", kaže Koč u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Kako ocjenjujete odnose Turske i BiH, posebno u ekonomskom smislu?

KOČ: Naši odlični politički odnosi podrazumijevaju da se i u drugim oblastima gradimo i unapređujemo. Najvažnija je svakako oblast ekonomije, bilo da se radi o trgovini ili investicijama. Naša zajednička želja je da te odnose u svakom smislu jačamo i unapređujemo. Ekonomski razvoj ide ruku pod ruku s političkom stabilnosti. Ako ima jednog, ima i drugog. Mi se trudimo da podržavamo sve projekte koji podstiču ekonomski razvoj i sve ostalo kako bismo tako uticali na razvoj naših ukupnih odnosa. Jedna od važnih institucija u tom smislu je svakako Ziraat banka sa svojim kapitalom od 182 miliona evra i podsticajem ulaganja i još otvorenim i aktivnim otvorenim kreditnim linijama - jednom od sto miliona evra koja pruža podršku povratničkoj populaciji gdje je njih 13.000 zaposleno i drugom od 50 miliona evra namijenjenom za mala i srednja preduzeća, zahvaljujući kojoj je 4.100 ljudi zaposleno. Tu je i Turska agencija za saradnju koja je dosad za 850 projekata našla nešto više od 90 miliona uloženih sredstava. Tu je i "Turkish Airlines" s poslovnom odlukom da ima dva do tri leta dnevno bez obzira na sezonu. Mislimo da i to zbližava ljude i utiče na ekonomske odnose. Tu su još i male i velike turske kompanije koje posluju u BiH i investirale su ovdje više od 600 miliona evra i zapošljavaju nešto više od 4.000 ljudi. Najveći i najpoznatiji su svakako "Natron Hayat" u Maglaju i "Soda" u Lukavcu. Iz dana u dan i turizam ima sve veći značaj. Broj turskih turista stalno raste, negdje oko 90.000 godišnje ih posjeti BiH. Po broju turista Turska je najvažniji partner, ako ne računamo susjedne zemlje BiH. Naravno, tu su i turski maloprodajni lanci koji dobro posluju u BiH. Prilikom zvanične posjete Predsjedništva BiH Turskoj 2. maja potpisan je i revidirani Sporazum o slobodnoj trgovini koji je znatno izmijenjen i u koji su dodane i oblasti koje prije nisu bile obuhvaćene, poput usluga. Ovo je jedan veoma važan dokument za razvoj bilateralnih trgovinskih odnosa.

NN: Dokle se stiglo s projektom autoputa Sarajevo - Beograd?

KOČ: Kada čujem procjene da se radi o zastoju, ja se stvarno ne mogu složiti. Prije nekoliko godina nije bilo ništa, čak ni ideje. Sada imamo projekat koji će se sigurno realizirati. S te strane, postignut je veliki napredak. Mi na taj autoput gledamo kao jedinstveni projekt u obliku punog kruga. S naše strane spremnost je iskazana na najvišem nivou. Kad je u BiH bilo nekih dvojbi oko ruta, naš predsjednik u Istanbulu je razgovarao s lokalnim predstavnicima i našli smo rješenje. O tome koliko pratimo cijeli projekat, svjedoči da smo početak radova obilježili na najvišem nivou u Sremskoj Rači. Mi smo tu i želimo da vidimo ovaj projekat do kraja realizovan jer će osim ekonomskih rezultata imati nesumnjive društvene koristi.

NN: Da li bi model finansiranja mogao biti sličan onom u Srbiji?

KOČ: Mislim da ne bi bilo pravo u ovom trenutku reći jedno ili drugo samo zato što je veoma dragocjeno ovo iskustvo sa Srbijom što se tiče dogovora o izgradnji. Ipak su zemlje specifične i one treba da budu uvažene. Mislim da će biti potrebno da se s BiH dogovorimo o modelu koji najviše odgovara BiH.

NN: Kako Turska vidi činjenicu da još nisu implementirani izborni rezultati i da li je sadašnja vlast na nivou BiH prihvatljiva za Vašu zemlju?

KOČ: Kada su me novinari nakon izbora pitali kako ocjenjujem izbore, rekao sam da sam bio veoma sretan što su protekli u mirnoj i dostojanstvenoj atmosferi, bez incidenata. Nakon potvrđenih rezultata počeli su razgovori između stranaka. Ti razgovori traju, ali kako sam ja neko ko razmišlja pozitivno, želim da se kroz te razgovore nađe nešto zajedničko što će zbližiti stranke i služiti ovoj zemlji i njenom jedinstvu. Naravno da želimo da vidimo da se formirala vlast koja će odražavati volju glasača i da ona radi u interesu zemlje i njenih građana.

NN: Turska je druga najjača vojna sila u NATO-u. Šta Vama znači ova priča o Godišnjem nacionalnom planu (ANP) i treba li on biti uslov za formiranje vlasti?

KOČ: Mi kao NATO zemlja na ANP gledamo kao na jedan tehnički detalj u jednom širem kontekstu i procesu. Mi ANP ne percipiramo kao vaše članstvo u NATO, nego kao jedan od procesa saradnje i kao mehanizam za unapređivanje saradnje između NATO-a i BiH. To je proces koji traje i u ovoj fazi je cilj bolja partnerska saradnja NATO-a i BiH. Ovako na tu stvar gledaju i druge NATO zemlje. Kad bi na ovaj način na ANP gledali i u BiH, možda bi ove tenzije bile barem mrvu manje.

NN: Spominjalo se da su neki teroristi ISIL-a pobjegli iz kurdskih zatvora na sjeveru Sirije. Postoji li opasnost da oni preko Turske prodru ka Evropi?

KOČ: Prvenstveni razlog za pokretanje operacije "Izvor mira" jeste da se ukloni prijetnja od terorista i terorističkih elemenata. Usljed terorizma bilo je mnogo stradanja lokalnog stanovništva na tom području, bilo da se radi o Daešu ili ISIL-u kako se to još zove, ili PKK ili njihovim sirijskim ograncima YPG. Oni su odatle planirali svoje terorističke aktivnosti. Našom operacijom "Izvor mira" cilj je ukloniti tu terorističku opasnost ne samo prema Turskoj, nego i prema drugim zemljama. Moram reći da ovo nije prva takva operacija. Mi imamo iskustva i s drugim operacijama poput "Štit Eufrata" i "Maslinove grane" nakon kojih se 360.000 sirijskih civila vratilo kućama. Naša je želja da se ljudi vrate u bezbjedno okruženje, i to radimo zajedno s našim partnerima Amerikom, Rusijom. U Ženevi su bili ministri vanjskih poslova Rusije, Turske i Irana. Mislim da su to značajne stvari. S Rusijom smo dogovorili zajednička patroliranja. Mi ovo ne činimo samo zbog sebe, nego želimo da radimo s našim partnerima i saveznicima. Svi su mogli vidjeti da je PKK daešovce koji su bili u zatvoru pustio na slobodu, ali smo mi preduzeli sve zakonske mjere. Samo njihovo puštanje pokazuje o kakvim se stvarno namjerama radi ovdje na strani PKK i vidimo kakvu su štetu ti teroristi nanijeli. Bilo da je riječ o efikasnoj borbi protiv terorizma ili o stvaranju bezbjednog okruženja, Turska je učinila jedan odlučan korak u korist cijelog regiona.

Dan Republike Turske

NN: Nedavno ste proslavili Dan Republike Turske. Šta za Vas znači taj datum osnivanja moderne republike?

KOČ: Kao što je slučaj za svaku zemlju koja proslavlja svoj nacionalni praznik, to je važan datum kada se prisjećamo naših zajedničkih vrijednosti i svega što nas čini državljanima naše zemlje. Okupljamo se ne bi li odali počast onima koji su zaslužni za te važne datume. Svakako, to je prilika da kao građani slavimo i da se okupljamo ne samo u zemlji, nego bilo gdje gdje se nalazimo zajedno s našim sunarodnicima i državljanima kao i prijateljima u tim zemljama. U BiH je isto kao i drugdje. Jako nam je drago da ove važne datume proslavimo u jednoj prijateljskoj zemlji. Bilo nam je drago da tu atmosferu podijelimo s našim dragim domaćinima. Svima nam je bila čast da zajedno proslavimo 96. godišnjicu republike koja je temelj naše demokratije.