Ilija Studen: Kupovinom "Sunca" "Bimal" potvrdio lidersku poziciju

Brčanski "Bimal", koji posluje u okviru "Studen Holdinga", godinama bilježi rast prihoda, a ova kompanija je vodeća u prehrambenoj industriji u BiH, te jedan od vodećih regionalnih proizvođača jestivog ulja.

"Bimal" prerađuje uljarice i na tržište plasira kvalitetne proizvode u vidu jestivih ulja za potrošače, a kupovinom fabrike ulja "Sunce" u Somboru, kako kaže Ilija Studen, predsjednik Uprave STUDEN grupe i generalni direktor kompanije "Bimal" u intervjuu za "Nezavisne", ovoj kompaniji omogućiće pojačano prisustvo na području Srbije i južnog dijela Balkana, te EU.

Ova kompanije svoje proizvode plasira i na Daleki i Bliski istok.

NN: "Bimal" je kupio fabriku jestivog ulja "Novo sunce" u Somboru. Zašto ste se odlučili na kupovinu ove fabrike te kakvi su planovi?

STUDEN: Odlučili smo se za kupovinu fabrike u Somboru jer nismo vidjeli mogućnost daljeg širenja naših kapaciteta na lokaciji Brčkog, te zbog niza razloga, prije svega zbog udaljenosti sirovinske baze. U Brčkom smo napravili veliku fabriku, u principu najveću koja može biti na toj lokaciji. Za dalje širenje morali smo da vidimo šta bi bilo adekvatno negdje u regiji, a da nije previše daleko od nas, te na tom mjestu da bude jaka sirovinska baza. Odlična zemlja i sirovinska baza za to je Srbija, odnosno Vojvodina, jer tamo ima više fabrika ulja i jedna od njih koja je tražila nove vlasnike i investitore je bila fabrika u Somboru. "Sunce" je fabrika koja ima dobru tradiciju i u proizvodnji ulja i proizvodnji margarina, bila je poznata u bivšoj Jugoslaviji, ali, nažalost, nije pratila neke tehnološke trendove zadnjih desetak godina i potrebne su joj investicije. Pregovori sa starim vlasnicima su trajali prilično dugo, skoro tri godine, ali su protekli u profesionalnoj i korektnoj atmosferi.

NN: Koliki su trenutni kapaciteti brčanskog "Bimala", te koliko će se kupovinom fabrike u Somboru povećati kapaciteti?

STUDEN: U Srbiji se vidi bitan interes za strane investicije i postoji otvorenost Srbije prema investitorima, tako da smo sada preuzimanjem fabrike u Somboru došli u situaciju da možemo povećati kapacitete "Bimal" grupe. "Bimal" sada ima kapacitet prerade sirovina 120.000 tona, a "Sunce" 100.000 tona, međutim odmah krećemo s novim investicijskim ciklusom u Somboru i dići ćemo je na 180.000 tona, tako da će "Sunce" biti po kapacitetu za 50 odsto veće od "Bimala". To jednostavno našu grupu stavlja u poziciju da smo ne samo lideri na tržištu u smislu plasmana proizvoda, nego i u smislu kapaciteta proizvodnje.

Naš čitav investicijski ciklus mora se završiti za dvije do tri godine, što će ići dosta brzo, tehnologija se dosta promijenila i dosta je savremenija, ali to smo već sve implementirali u Brčkom, sad se možemo skoncentrisati na Sombor.

NN: Kako je završena prethodna godina poslovanja, a kakva je ova godina?

STUDEN: Ova godina poslovanja je dobra za "Bimal", očekujem čistu dobit od 4,5 do pet miliona KM, te za razliku od prošle godine, koja je bila jako teška zbog globalnih kretanja, ekonomskih prije svega, ovo je za "Bimal" grupu normalna godina u smislu prihoda koji će biti oko 200 miliona KM samog "Bimala", a "Bimal" grupe je dosta veći. Očekujemo da u narednim godinama znatno povećamo profitabilnost.

NN: Dobitnici ste brojnih nagrada, šta je tajna vašeg uspjeha?

STUDEN: Ponosan sam na naš tim koji je od početka radio na tome da proizvodi koje pravi "Bimal" imaju top kvalitet, da je on na nivou vrhunskog kvaliteta za vrhunske kuhinje bilo gdje u svijetu i to je razlog zašto smo dobili puno nagrada, a nadam se da će ih biti još. Ono što mi radimo u okviru visokog kvaliteta - pokušavamo da proizvedemo specijalne proizvode koji su dosta traženi, a imaju određene zahtjeve. Tu su proizvodi koji nisu genetski modifikovani, te od početka do kraja garantujemo da je sve što je u tom proizvodu i genetski nemodifikovano, pa do proizvoda koji imaju poseban sastav, visoki sastav oleinskih kiselina, proizvodi koji su traženi u specifičnim kuhinjama. Tako, recimo, na Dalekom istoku gdje imaju drugačiju kuhinju mi pokušavamo da budemo top što se tiče kvaliteta i specijaliteta u kategoriji različitih ulja, te zbog toga dobijamo i nagrade na koje smo ponosni.

NN: Gdje sve izvozite proizvode i da li je u planu njihovo plasiranje na nova tržišta?

STUDEN: Akvizicija u Srbiji nam omogućava da pojačamo naše prisustvo na području i Srbije i južnog dijela Balkana, ali isto tako i EU. Zato ćemo imati dovoljno velike kapacitete da pored plasiranja na domaće tržište, proizvodimo i u EU, te na Daleki i Bliski istok.

Naša tradicionalna tržišta su Turska, Saudijska Arabija, UAE, krenuli smo jedan period da radimo Kinu, a sad idemo dalje prema Filipinima i Maleziji, koji su vrlo zahtjevna tržišta zbog njihove kuhinje.

NN: Da li ste više orijentisani na otkup domaćih sirovina, ili je Vaša kompanija više bazirana na uvozne sirovine? Ima li dovoljno sirovina s domaćih prostora?

STUDEN: Nažalost, na domaćem prostoru kada gledamo BiH nema dovoljno sirovina. Čitava Posavina je dobra za poljoprivrednu proizvodnju, međutim zbog toga što nema dovoljno firmi koje su u stanju proizvoditi na velikim površinama, nažalost, nema dovoljno sirovina. Lokalni institut za razvoj poljoprivrede iz Brčkog puno radi da farmerima podignu količine i u zadnje dvije-tri godine podižemo količine koje dolaze sa domaćih oranica. Nažalost, to je premalo za fabriku ovog kapaciteta, tako da i dalje 70-80 odsto je uvozna sirovina. Ali barem uvozimo sirovinu, a izvozimo gotov proizvod, tako da je to nešto pozitivno.

NN: Ovo je rijedak slučaj da kompanija iz BiH kupuje i investira u druge države, koliko ste ponosni zbog toga?

STUDEN: Mi smo stvarno srećni da je ovo jedan iskorak firme koja je regionalno smještena u BiH, a sada ima iskorak u regiju. Obično imate akviziciju iz Slovenije u BiH ili druge zemlje. Rijetko kad čujemo da kompanija iz BiH napravi akviziciju van zemlje, pogotovo akviziciju ove veličine negdje u regiju, to je nešto što je izuzetno pozitivno i za Brčko distrikt i BiH, te sve one koji s nama sarađuju. Ostaćemo i dalje vodeća kompanija u ovoj oblasti u BiH, te jedna od vodećih u regiji.