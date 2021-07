Intervju Metju Palmer: Nadam se da je Šmit posljednji visoki predstavnik

Metju Palmer, specijalni izaslanik SAD za zapadni Balkan i Evropu, u intervjuu za "Nezavisne novine" i "Oslobođenje" kaže da su vlasti u BiH te koje moraju sprovesti izbornu reformu i implementirati prioritete EU, a da će im SAD i EU u tome pomoći.

"Naša vizija je jasna tokom godina i siguran sam da će administracija predsjednika Bajdena i dalje biti posvećena i biti blizak partner zemljama zapadnog Balkana dok idu euroatlantskim putem", kaže Palmer.

NEZAVISNE NOVINE: Nedavno je bila rasprava u Savjetu bezbjednosti UN-a u vezi s izborom novog visokog predstavnika u BiH. Amerika je jasno rekla da je to gotova stvar, dok Rusija smatra da izbor nije urađen valjano. Je l' izbor Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u BiH gotova stvar i kako komunicirate s EU u vezi s tim pitanjem?

PALMER: Što se tiče SAD, ovaj proces je uspješno završen. Kristijan Šmit biće sljedeći visoki predstavnik u BiH. Upravni odbor PIC-a ima moć - ovlaštenje da imenuje visokog predstavnika. Vijeće za sigurnost je pozvano da se složi s tim, ali nema nikakvog uslova što se njih tiče. Mi se radujemo dolasku Kristijana Šmita u Sarajevo. S njim ćemo blisko i kvalitetno raditi i sarađivati, kao što smo radili i s njegovim prethodnicima, jer znamo da visoki predstavnik ima važnu ulogu u BiH, koju treba da igra, a to je ispunjenje uslova iz agende 5+2. To bi bilo nešto što bi imalo značaja za završavanje misije visokog predstavnika i put naprijed ka zatvaranju Ureda visokog predstavnika. Nadamo se da će Šmit biti posljednji visoki predstavnik u BiH, a ono što je potrebno da se to desi je da standardi i uslovi u agendi 5+2 budu ispunjeni.

NEZAVISNE NOVINE: I američki predsjednik Džo Bajden je u više navrata spominjao zapadni Balkan i BiH. Kakav je i koliki interes SAD za naš region?

PALMER: SAD su angažovane konzistentno na zapadnom Balkanu već tri decenije. Mi smo posvećeni partnerstvu sa zemljama zapadnog Balkana. Nastavljamo i posvećeni smo podršci ovoj regiji i njenim evropskim i euroatlantskim aspiracijama.

Predsjednik Bajden zaista ima dugu istoriju povezanosti s ovom regijom, zapadnim Balkanom, i jako mu je stalo do toga. I SAD imaju dugu istoriju odnosa sa zapadnim Balkanom. Bili smo partneri i saveznici sa zemljama zapadnog Balkana. One imaju evropsku perspektivu. Naša vizija je jasna tokom godina i siguran sam da će administracija predsjednika Bajdena i dalje biti posvećena i biti blizak partner zemljama zapadnog Balkana dok idu euroatlantskim putem.

NEZAVISNE NOVINE: Proteklih dana boravite u BiH, razgovarali ste sa stranačkim liderima i s predstavnicima vlasti, pozicijom i opozicijom o izmjenama izbornog zakonodavstva i ustavnim reformama, koje su neophodne da bi se ispoštovale presude sudova. Da li ste optimista i šta su vam rekli?

PALMER: Ovo nije lako. Da je lako, bilo bi već urađeno. Ne znam koliko je bitno da li sam ja optimista ili pesimista ili neutralan, ali sam posvećen i uradiću sve što mogu, što je u mojoj moći u ime SAD, da podržim ovu zemlju na njenom putu ka evropskoj budućnosti. To je dugoročna posvećenost.

Mi na 2021. godinu gledamo kao na priliku, rijetku neizbornu godinu u BiH, što znači da politički lideri ne moraju da se dodvoravaju izbornom tijelu na način na koji to rade u izbornoj godini. Tako imamo priliku da unaprijedimo stanje po pitanju kompromisa koji je nužan za bilo koje političke pregovore. Svi koji su uključeni u ovaj proces moraju da shvate da niko neće dobiti sve što želi. Svi će iz ovoga izaći do određene mjere razočarani, a čuće i međunarodnu zajednicu. I mi ćemo morati da prihvatimo da ćemo možda dobiti manje nego što bismo u nekoj idealnoj situaciji mogli dobiti. To je normalan dio procesa. Ono što je važno je da teme o kojima se postigne saglasnost idu u pravom smjeru, da BiH približe Evropi, idealnom svijetu. Mi bismo išli deset moraka naprijed, ali ako stranke mogu da pregovaraju i dogovore se o osam ili pet koraka, to je i dalje bolje nego uopšte se ne kretati u pravom smjeru. Mi radimo sa svim akterima, svim strankama, na ostvarenju te vizije. Izborna reforma, uključujući ograničenu ciljanu ustavnu reformu, odnosno izmjenu Ustava kako bi se omogućila implementacija i presude u predmetu "Sejdić i Finci" i drugih presuda, u skladu s preporukama OSCE-a, ODIR-a i GREKO-a, učiniće BiH atraktivnijim partnerom za EU i dati predanost daljem progresu. To je ono što mi želimo. Uvjeren sam da će stranke doći do tog dogovora. Uvjeren sam da se može postići dogovor. Postoje elementi koji omogućavaju političkim liderima da se okupe oko kompromisa i da postignu dogovor koji će omogućiti da partlament usvoji i donese zakon i izmjene Ustava pa da možemo napraviti nekoliko koraka naprijed, u pravom smjeru. Mi ćemo tu biti kao partneri, prijatelji, kao saveznici, kao zagovornici, ali teške izbore moraju donijeti ovdašnji političari. Niko neće doći izvana i nametnuti rješenje, jer ono mora biti organsko rješenje osmišljeno od strane politički lidera u BiH. Mi ćemo to podržavati na pravi način i posvećen sam da ostanem partner u tom procesu.

NEZAVISNE NOVINE: Sastali ste se i sa članovima Predsjedništva. Šta su Vam rekli? Željko Komšić je novinarima rekao da Šefik Džaferović i on imaju približne stavove, a da Milorad Dodik smatra da to treba da riješi FBiH. Šta ste Vi rekli njima, a šta oni Vama?

PALMER: Ja sam diplomata, neću vam reći šta su mi rekli, ali ću vam reći šta sam ja njima rekao. Rekao sam im da bi SAD željele vidjeti lidere u BiH da iskorištavaju priliku koja stoji pred njima i da izvršavaju izborne reforme ove godine. Imaju pažnju najvišeg nivoa i u SAD, od sekretara Blinkena, i nema potrebe da ponavljam stavove koje je on već jasno iznio, ali to ostaje zvanična pozicija SAD. Ipak, uvjeren sam da postoji put naprijed ka uspjehu, da postoji put naprijed da se identifikuju kompromisi koji su neophodni da bude moguće da se stekne kritična masa za postizanje dogovora, koji bi bio pravičan, održiv i koji omogućava da izbori 2022. godine budu u skladu s visokim standardima i transparentni, koji omogućuju sistem u koji svako može imati povjerenje da se njegov glas broji. I to je nešto što SAD snažno podržavaju. To je vizija za budućnost koju mi nesporno podržavamo i proces reformi u kojem SAD žele da budu dobar partner BiH i njenim liderima.

OSLOBOĐENJE: Kako će, i hoće li, SAD i EU usaglasiti politike odnosa prema BiH na njenom euroatlantskom putu, s obzirom na to da je više nego jasno da su sada različite. Uzmimo primjer sankcija - dok SAD najavljuju pojačane, EU i pojedine njene članice javno govore da uopšte ne razmišljaju o primjeni američkih sankcija na svom teritoriju?

PALMER: Mislim da su SAD i EU vrlo bliski što se tiče naših stavova prema BiH i široj regiji zapadnog Balkana, naša vizija je veoma jasna i konzistentna i ona je vizija koju su zemlje ove regije prihvatile za sebe same. Oni što vidimo je BiH kao članica EU, koja je integrisana u euroatlantske institucije, koja je kvalitetan partner SAD, koja se ekonomski razvija, otvara šanse i prilike za sve svoje građane na osnovu sistema kada izabrani zvaničnici ispunjavaju ono što su obećali i što građani očekuju od njih. Vašington i Brisel imaju zajedničku viziju za budućnost BiH. Radimo zajedno u partnerstvu i mislim da je to pokazano zajedničkom posjetom Anđeline Ajhhvort i mene Sarajevu i porukama koje smo prenijeli političkim liderima i, nadam se, bh. janvosti i mislim da su one jasne i konzistentne.

OSLOBOĐENJE: Predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a, čovjek s crne američke liste, dosta dugo, a posljednjih mjeseci još i intenzivnije negira ne samo genocid u BiH, već i postojanje BiH i jednako nudi mirni razlaz. Hoće li međunarodna zajednica reagirati ili će naprosto čekati realizaciju ovih planova koji su - svi se slažu - doprinos nestabilnosti cijele regije?

PALMER: Genocid u Srebrenici se ne može poricati. To je jednostavna činjenica koju treba prihvatiti kao takvu. Posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH je jednostavno tako čvrsta i neće se promijeniti. Važno je da lideri širom BiH shvate i prihvate svoje obaveze, da provedu reforme koje su neophodne da se osigura funkcionalnost, da omoguće BiH da ispuni svoje obaveze prema EU i da se kreću naprijed ka postizanju i ostvarenju svojih aspiracija, da BiH postane članica porodice EU, što je nešto što SAD čvrsto podržavaju. Mi ćemo nastaviti raditi na promoviranju tog cilja. Radićemo u bliskoj saradnji i partnerstvu s EU i predstavnicima EU i zemljama članicama EU da se pomogne da se ostvare ti ciljevi.

NEZAVISNE NOVINE: Šta SAD mogu da urade da BiH krene punim korakom prema EU, te kakav je stav Vaše zemlje u vezi s ulaskom BiH u NATO?

PALMER: EU i NATO su institucije bazirane na standardima i ono što je važno za BiH jeste da uvede neophodne reforme da bi se kvalificirala za članstvo u EU. Sljedeća faza jeste da se osigura kandidatski status. Ovo je složen i zahtjevan proces, koji se sastoji od nekoliko faza. Uslovi za kandidatski status su vrlo jasno izrečeni u 14 ključnih prioriteta koje je EU predstavila. SAD podržavaju BiH u njenom djelovanju u vezi s tih 14 prioriteta jer želimo da ova zemlja ide naprijed na svom evropskom putu, a sljedeći logički i neophodni korak u ovom procesu jeste osiguranje kandidatskog statusa.

Mi ne možemo provesti i ispuniti ove prioritete. Ne možemo ni djelovati u onom smislu u kojem je neophodno. To treba poliktički lideri ove zemlje da rade.

Mi možemo pružiti tehničku pomoć koja će olakšati da se to uradi. Možemo podsticati političke lidere, ohrabrivati ih i nadam se identificirati kompromise koji su neophodni dok proces ide naprijed, to je funkcija redovnog konzistentnog angažmana.

Radimo u partnerstvo s građanskim društvom, koje je duboko uključeno u ovaj proces, zagovara ga i osnovni je saveznik. To nije lak proces. Nijedna zmelja se nije pridružila EU, a da je imala lak proces. To je zahtjevan, težak proces, koji može biti frustrirajući i potrebno je vremena, ali ukoliko BiH ostane posvećena tom procesu, onda je to cilj koji se može postići. To radite, ne odjednom, nego korak po korak. Sljedeći korak u ovom procesu je kandidatsk istatus. Svaka zemlja koja se pridružila EU morala je osigurati kandidatski status. Da bi ste to dobili, morate uraditi određene stvari, to je vrlo jasno rečeno. To nije misterija. Postoji komad papira, to je napisano na tom papiru, morate uraditi te i te stvari. BiH nije sama u tome. EU je tu da pomogne, SAD su tu da pomognu. Mi zaista želimo dati podršku i pomoći BiH da se kreće na tom putu ka budućnosti koja će joj omogućiti stabilnost i prosperitet koje građani ove zemlje zaslužuju.

NEZAVISNE NOVINE: Niste mi odgovorili na pitanje kakav je stav SAD u vezi s ulaskom BiH u NATO?

PALMER: Znate šta, ono što je važno i na šta smo sad fokusirani je najbolje moguće partnerstvo između BiH i NATO saveza. Postoji određeni proces za tu svrhu. Mi radimo na jačanju saradnje u oblasti odbrane i bezbjednosti i cilj je da BiH postane najjači mogući partner za SAD kao i za Sjevernoatlantski savez.

NATO je organizacija koja počiva na standardima, a BiH mora da se kvalifikuje za ispunjavanje tih standarda. Pitanje članstva je ispunjavanje dužnosti. Ono koje trenutno stoji je pitanje partnerstva, nešto na čemu sada, danas radimo, nešto ka čemu smo usmjereni i nešto u čem mislim da zaista ostvarujemo pravi napredak, a to je vrijedno partnerstvo, koje želimo produbiti i ojačati. Biće nam drago da nastavimo sarađivati na ovom polju s BiH.

OSOBOĐENJE: "Oslobođenje" i "Nezavisne novine" radili su projekat o ovome. Planira li Vaša zemlja zaustavljanje ruskog prodora na Balkan, koji je sve izraženiji? Ovdje nije riječ samo o retoričkim nedavno čak i prijetnjama BiH ako uđe u NATO, već i o ekonomskim i tehnološkim ambicijama Rusije koje su vidljive na zapadnom Balkanu.

PALMER: SAD imaju viziju za BiH, evropsku viziju, članstvo u EU, duboko i stalno rastuće partnerstvo s NATO-om, stabilnost, prosperitet. Zemlja koja ima unutrašnji mir, mir sa svojim susjedima - ne bih rekao da je to vizija Rusije, kako za BiH, tako i za širu regiju Balkana. Rusija je bila za politike i strategije koje promovišu nepovjerenje u cijelom regionu, trenje, nemir, nered. To je neko strateško okruženje u kojem Rusija smatra da može postići maksimalni i statički učinak. Mislim da većina ljudi u BiH preferira viziju kakvu su artikulisale SAD i evropski partneri, gdje kažemo da smo uvjereni da možemo s političkim liderima ovdje raditi kako bi se ta vizija ispunila. Nije lako, mnogo je truda koji treba uložiti, ništa se ne dešava preko noći, i dok sam zabrinut u vezi s ambicijama koje Rusija ima u BiH i na zapadnom Balkanu i šire u Evropi, ostajem, ipak, uvjeren da naša vizija za ovu regiju jeste ta koja je opšteprihvaćena od strane javnosti, koja će imati podršku političkih lidera i koja će na kraju ugledati svjetlo dana.