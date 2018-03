Ismet Osmanović: SDA se ne raspada

Ušli smo u jedan proces u kojem svi kadrovi SDA moraju da se drže Statuta i poštuju odluke organa stranke. Svaki pokušaj korištenja stranačke infrastrukture i resursa u privatne svrhe neće se tolerisati, rekao je Ismet Osmanović, član Glavnog odbora SDA i šef Kluba poslanika ove stranke u Predstavničkom domu FBiH, u intervju za "Nezavisne novine" pred današnju (subota) sjednicu Glavnog odbora ove stranke.

On poručuje da SDA ne gubi snagu zbog toga što se obračunava sa problemima u njenim redovima, te da je to samo dokaz zrelosti ove stranke.

NN: Očekujete li da će u narednim sedmicama biti odblokiran rad Parlamenta FBiH i da će Federacija profunkcionisati?

OSMANOVIĆ: Razlozi blokade Federacije BiH su određena imenovanja u javnom sektoru u FBiH. To nikako ne bi trebalo da bude razlog. Nema razloga da se zbog tih imenovanja blokira rad Vlade i Parlamenta. Očekujem od HDZ-a BiH i SBB-a da u Parlamentu funkcioniramo kao parlamentarna većina. U ovom trenutku, što se tiče SDA, mi smo potpuno opredijeljeni za funkcioniranje Vlade i Parlamenta i da se vratimo zakonima koji su već u parlamentarnoj proceduri. Treba da se usaglašavamo i da radimo posao i u Vladi i u Parlamentu, ali da razgovaramo i o imenovanjima.

NN: Šta je ono što bi prekinulo blokadu?

OSMANOVIĆ: Dogovor.

NN: Znači da su ključni problemi zbog kojih je Federacija u blokadi imenovanja. Da li je u ovom slučaju riječ o ucjenama?

OSMANOVIĆ: Čini se da je tako. Neko pokušava takvom vrstom pritiska da završi posao. U suštini, SDA nema ništa protiv i da se razgovara o svim imenovanjima, ali to ne smije ometati rad Parlamenta i Vlade.

NN: Zašto onda nema sjednica Parlamenta FBiH već skoro dva mjeseca?

OSMANOVIĆ: Mi smo blizu toga da zakažemo sjednicu, ali problem je u parlamentarnoj proceduri, jer kad parlamentarna većina, eventualno, nema saglasnost o nekim stvarima, onda, naravno, ništa ne može biti usvojeno zbog toga što opozicija nikada ništa ne podržava, što je, naravno, njihovo pravo. Ipak, smatram da ne postoji razlog da Parlament ne radi.

NN: SDA se ove sedmice nije odazvala na poziv predsjednika FBiH Marinka Čavare (HDZ BiH). Na sastanak su došli predstavnici SBB-a, a nedolazak SDA protumačen je da ona ne želi dogovor i da želi da bude sve kako ona hoće. Da li je to tako?

OSMANOVIĆ: To nije tako. Mi smo otvoreni za razgovore, ali ne na način kako to radi gospodin Čavara. To je predstavljanje HDZ BiH i njegove stranačke pozicije, kao sad je HDZ BiH otvoren da se tu nešto riješi, a SDA to blokira. Ponavljam, to nije tako. Na tim sastancima se ponavljaju iste stvari, nema nikakve dobre volje, ni od strane HDZ BiH da se bilo šta dogovori. Jednostavno, SDA je smatrala da taj sastanak treba odgoditi i da treba tražiti druge načine za dogovor.

NN: Kako onda, u ovom slučaju, tumačite ulogu SBB-a, koji je došao na sastanak?

OSMANOVIĆ: SBB je naš koalicioni partner i oni su se uglavnom ponašali korektno u vezi sa svim ovim stvarima, posebno kada je bilo u pitanju donošenje nekih zakona i odluka bitnih za FBiH. Uglavnom, sve što smo s njima dogovorili, na neki način to je ispoštovano. Ovdje se radi o SBB-ovom stavu da razgovara sa koalicionim partnerima. Naravno da svako traži svoje u smislu kadrovskih rješenja. S obzirom na to da prethodni sastanci nisu polučili rezultate, SDA je odlučila tražiti druge načine.

NN: Kako tumačite izjave opozicije da su u posljednjih nekoliko mjeseci uputili tri zahtjeva Kolegiju Predstavničkog doma BiH za sazivanje vanredne sjednice, ali odgovora do danas nema?

OSMANOVIĆ: Postoji pravilo na koji način se sazivaju vanredne sjednice. Ne mogu reći da opozicija nema pravo, ali predsjedavajući je jedini koji je ovlašten i koji može sazvati sjednicu i ponuditi dnevni red. Ali sa druge strane, smatram da je zahtjev opozicije opravdan i da sve ono što je po Poslovniku treba da bude ispoštovano.

NN: Sjednica Glavnog odbora SDA je danas (subota). Posljednjih mjeseci bilo je mnogo turbulencija, kadrovskih promjena koje su uzburkale političku scenu u BiH. Neki su stava da se SDA raspada, a u SDA kažu da čiste svoje redove, odnosno da prave "proljetno spremanje". Da li će ova sjednica donijeti nešto novo i kako će se do narednih izbora ponašati SDA?

OSMANOVIĆ: SDA ne gubi snagu koju ima. Teorija da se SDA raspada nipošto ne stoji, jer se radi o stranci koja je vrlo zrela i organizovana i radi na poboljšanju svoje strukture. Ušli smo u jedan proces u kojem svi kadrovi SDA moraju da se drže Statuta i poštuju odluke organa stranke. Svaki pokušaj korištenja stranačke infrastrukture i resursa u privatne svrhe neće se tolerisati. Oni koji su stranku pokušali koristiti za privatne interese ili u drugom smislu da bi stvarali otuđene centre moći, prema Statutu stranke su isključeni ili sankcionirani. SDA je vrlo jaka i ona je pokazala da unutar svojih redova može uvoditi red i sankcionisati takve pokušaje. Koliko god to nekom djelovalo kao slabost, to nije slabost, jer svaka stranka koja smogne snagu da unutar svojih redova napravi političke i kadrovske promjene, tako pokazuje svoju snagu, a ne slabost. To će biti i tema sjednice Glavnog odbora na kojoj će biti odlučeno o daljim aktivnostima u tom pravcu.

NN: Da li očekujete da će se situacija u Klubu SDA u Predstavničkom domu FBiH promijeniti s obzirom na dešavanja proteklih mjeseci i istupe nekih članova SDA koji su ujedno i poslanici iz stranke?

OSMANOVIĆ: Smatram da se neće ništa promijeniti u Klubu SDA. Mislim da imamo 27 ruku, bilo je 29, i da će tako i ostati.