Ivica Božinović za "Nezavisne": Najljepše je Uskrs dočekati čiste duše

Uskrs je temeljni blagdan kršćanske vjere. Mi koji smo kršćani svoju vjeru u uskrsnuće temeljimo na Isusu Kristu koji zajamči: "Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će", rekao je u intervjuu povodom Uskrsa za "Nezavisne novine" Ivica Božinović, župnik župe Sv. Male Terezije u Presnačama.

Sveti Pavao piše kršćanima u gradu Korintu: "Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzaludno je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša. Zatekli bismo se kao lažni svjedoci Božji što posvjedočismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio." Ali, Krist je uskrsnuo i to je bila ona pokretačka snaga prve kršćanske zajednice, a treba to biti i danas kršćanima našeg vremena.

Upravo zato bismo mi, kršćani, trebali paziti i na svoje riječi, jer riječi su odraz naših životnih stavova. Na primjer, nimalo ne odgovara istini naše vjere kad na spomenicima naših pokojnika uklešemo onako beznadno: "Zbogom zauvijek!" Ispravno, i u duhu naše vjere bilo bi napisati: "Do ponovnog viđenja u vječnosti!" Pa i u svakodnevnom govoru ne bismo smjeli izreći za nekoga tko je umro, pošao pred nama, riječi: "Njega više nema!" Ima ga! Istina, na drugi način, ali ga i te kako ima! Nije među nama, ali, ako vjerujemo u Krista uskrsnulog, on i dalje postoji. Liturgija to lijepo izriče riječima: "Tvojim se vjernima, Gospodine, život mijenja, a ne oduzima...", dodao je on.

NN: Postoje li neke specifičnosti za obilježavanje Uskrsa za katolike sa naših prostora?

BOŽINOVIĆ: Katolici na ovim prostorima, kao dio Katoličke crkve, spremaju se za svetkovinu Uskrsa tijekom četrdesetodnevne korizme, koja je vrijeme pojačane molitve, posta i bratske ljubavi. Tijekom korizmenog vremena katolicima je posebno draga pobožnost zvana "Križni put". Mole je u svojim crkvama, poglavito petkom, koji je dan Isusove smrti, ali i privatno u svojim domovima. Posljednjih godina sve više je popularna ova pobožnost na otvorenom, pa tako mladi rado sudjeluju u "Planinarskom križnom putu". Ta pobožnost je spomen na Isusove muke, od trenutka kada Isus biva osuđen na smrt do polaganja njegova mrtvog tijela u grob, a sastoji se od 14 postaja/slika. Vrhunac priprave za Uskrs za svakog katolika svakako je pristupanje sakramentu ispovijedi u kojem se grešan čovjek pomiruje s Bogom priznanjem svojih grijeha i iskrenim kajanjem za njih. Jer, najljepše je Uskrs dočekati čiste duše. Svećenici nastoje u svojim župama obići sve starije i nemoćne koji ne mogu doći u crkvu i tom prigodom ih ispovjediti i pričestiti. Naravno, za svakog katolika je vrhunac proslave Uskrsa odlazak u crkvu i sudjelovanje na uskrsnom liturgijskom slavlju, u kojem ispovijeda i osnažuje svoju vjeru u "uskrsnuće tijela i život vječni".

NN: Da li je Uskrs praznik koji ujedinjuje vjernike u ovoj teškoj situaciji u kojoj se nalaze?

BOŽINOVIĆ: Radost svakog blagdana trebala bi se preliti i na one koji u tom trenutku ne slave taj blagdan ili ga ne slave uopće. Sama riječ blagdan - blagi dan - uključuje božansku blagost koja djeluje na svakog tko joj se otvori. Kad su u pitanju kršćani, bilo zapadni, bilo istočni, onda treba imati da umu da dijelimo zajedničku vjeru, pa bi nam sukladno tomu i radost trebala biti zajednička, bez obzira po kojem kalendaru ili datumu slavimo. Uskrsli je isti, bez obzira da li ga zvali Krist ili Hristos. Istinski vjernici svake vjere, oni koji poznaju svoju vjeru i drže do nje, žive po njoj, dobro se razumiju i poštuju jedni druge. Problem nastaje, a to nije tako rijetko na našim prostorima, kad se vlastita vjera tobože brani nijekanjem vjere drugoga, pa čak i izrugivanjem. Poznavati svoju vlastitu vjeru ne znači "bučati" okolo o važnosti vlastite tradicije, običaja, duhovnosti... Najčešće su najbučniji oni koji malo ili nimalo ne znaju o onome što brane. Vjera se živi i životom svjedoči, a to mogu samo osvjedočeni, istinski vjernici. Sve drugo je folklor. Pada mi na pamet emisija koju sam prije više godina gledao na jednoj ovdašnjoj televiziji povodom Uskrsa. Trajala je gotovo sat vremena i svela se na raspravu kako i kada se boje uskršnja jaja. Niti jednom nije spomenuto Kristovo uskrsnuće. Nažalost, nije to izuzetak. Kad malo analiziramo priloge, poglavito televizijske, o bilo kojem blagdanu, onda često ispada da slaveći blagdane uglavnom dobro jedemo i pijemo.

NN: Kako katolici u Srpskoj ove godine dočekuju Uskrs, s obzirom na teška i izazovna vremena kojima trenutno svjedočimo?

BOŽINOVIĆ: Katolici su u Republici Srpskoj, kao što je poznato, malobrojni i dio su stvarnosti koju žive i drugi u njoj. Osobito im teško pada raspršenost članova njihovih obitelji diljem svijeta. Blagdani su dani kada ih to još više boli. Nadaju se i raduju dolasku svojih najmilijih iz svijeta. Ne tako davno razgovarao sam s jednim starijim čovjekom koji mi reče: "Velečasni, znam da je bio rat. I ja sam kao i toliki drugi puno toga pretrpio. Rušilo se, progonilo se ljude, ginulo se... Bio je rat, i sve to razumijem i sve sam to oprostio. Ali jedno ne mogu nikako oprostiti, niti se s time pomiriti, a to je da su mi djecu rastjerali po svijetu i sada kada su mi najpotrebniji, oni su daleko. E, to mi je najbolnije." Koliki i danas, katolici i nekatolici, u našoj domovini uzdišu upravo na ovaj način, jer to "rastjerivanje djece po svijetu", nažalost, traje još. Stoga su blagdani, pa i ovaj Uskrs, dani iščekivanja i nadanja da će biti uz svoju djecu, uz svoju obitelj.

NN: Da li vjernici ovaj blagdan dočekuju u krugu porodice, odnosno da li je došlo do promjene u načinu dočekivanju Uskrsa kada govorimo o novim naraštajima?

BOŽINOVIĆ: Katolici na Veliku subotu, dan uoči Uskrsa, nose u svoje crkve na blagoslov jelo koje će sa svojim obiteljima blagovati na uskrsno jutro. To čine i oni koji tijekom godine slabije prakticiraju svoju vjeru. Gdje god je moguće, okupi se cijela obitelj oko blagdanskog stola. Unatoč promjenama koje nastaju sa svakim novim naraštajem, ovo se još uvijek održava.

NN: Da li je u današnjem vremenu teško živjeti, odnosno koliko se zaista istinski vjernici raduju predstojećem blagdanu?

BOŽINOVIĆ: Istinski vjernici zaista se raduju ovom blagdanu, svjesni da je Uskrs temelj njihove vjere. Uskrs otvara nove perspektive unatoč svemu onome što nas tijekom hoda ovom "suznom dolinom" pritišće, jer sve to u svjetlu Uskrsa dobiva smisao.

Stoga želim svim katolicima čestitati: Sretan Uskrs! Braći i sestrama koji tjedan dana kasnije slave istu stvarnost također čestitam: Hristos vaskrse! Neka nas sve i ovogodišnja proslava Uskrsa učvrsti u vjeri u "uskrsnuće tijela i život vječni"!