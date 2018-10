Jaroslav Lindenberg, novi ambasador Poljske: BiH će lakše dobiti članstvo u NATO nego u EU

Zapadni Balkan pripada Evropi, ne samo u geografskim okvirima, nego i po kulturnim, civilizacijskim i istorijskim vrijednostima, kaže Jaroslav Lindenberg, novi ambasador Poljske u BiH.

"Uopšte nema sumnje da sve države zapadnog Balkana pripadaju evropskoj porodici", rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, u Evropi su ugrožene tradicionalne vrijednosti, koje treba ponovo da budu u prvom planu.

NN: Koji će biti Vaši prioriteti tokom mandata u BiH?

Lindenberg: Poljska kao članica EU i NATO-a podržava sve zemlje regiona na putu u ove organizacije. U članstvu vidimo glavni faktor stabilnosti i bezbjednosti regiona. Reforme koje treba da sprovedete na tom putu važne su ne samo za te organizacije, nego i za građane BiH. Te reforme znače jačanje kapaciteta državne administracije. Ekonomske reforme, reforme pravosuđa su u vašem vlastitom interesu. Članstvo u NATO ćete lakše dobiti nego u EU, međutim uslov je da većina stanovništva to mora podržati.

NN: Upravo sam to htio i pitati, s obzirom na to da znate da je RS protiv NATO-a?

Lindenberg: O članstvu u NATO svaka država mora donijeti vlastitu odluku. To ne može odlučiti neko sa strane. Međutim, Poljska ne vidi zbog čega jedan od tri naroda u BiH vidi opasnost od NATO-a. NATO je alijansa demokratskih država koja služi da pruži bezbjednost. Poljska je u NATO-u već 20 godina i dokazano je da smo napravili dobar izbor.

NN: Kakav je stav Poljske kad je u pitanju Dejtonski sporazum i Ustav?

Lindenberg: Dejtonski dogovor je donesen s ciljem da se završi rat. To se ispunilo. Sad je pitanje da li ovaj sistem služi građenju opšteg funkcionisanja države. To pitanje ne treba da postavljate Poljacima, nego jedni drugima u BiH. Mislim da je očigledno svakome da ovaj politički sistem nije funkcionalan. Sistem ravnoteža među narodima i strankama, nažalost, prečesto vodi do političke paralize. Međutim, to se može promijeniti jedino konsenzusom većine.

NN: Čini se da Poljska i EU imaju određene probleme. Možete li nam pojasniti odakle te trzavice i šta je suština neslaganja?

Lindenberg: Kada su u pitanju strateške odluke, tu imamo Evropsku komisiju, Evropski parlament, Evropski savjet. Ali kad se radi o unutrašnjem životu zemalja članica, o tome odluke moraju se donijeti interno kroz demokratske procese. Mi imamo potpuno demokratsku državu. Svake četiri godine imamo potpuno demokratske izbore. Ako većina stanovništva odluči da su potrebne duboke reforme, to je onda odluka Poljske. Mi smo izašli iz komunističkog sistema bez sprovedene "dekomunizacije". Lustraciju smo sproveli samo djelimično. Na primjer, nismo eliminisali pripadnike tajnih službi, policijskog i državnog aparata i slično. "Dekomunizacija" međutim nije samo to. Recimo, pravosuđe od pada komunizma uopšte nije reformisano. Tamo i dalje rade ljudi koji su bespogovorno izvršavali odluke Komunističke partije i u vrijeme vanrednog stanja koje je bilo uvedeno tada u Poljskoj. To je bio period kraja "Solidarnosti", velike represije, ukidanja demokratije. Osim toga, naše pravosuđe ne radi dobro. Procesi traju godinama. Ponekad prođu decenije dok dočekate pravdu. Međutim, ove reforme se pokušavaju predstaviti kao ugrožavanje nezavisnosti pravosuđa. To nije tako. Pravosuđe mora ostati nezavisno. Trodioba vlasti na zakonodavnu, pravosudnu i izvršnu mora ostati. Neki briselski političari i naša opozicija osporavaju naše namjere. Naravno, opozicija ima demokratsko pravo da kritikuje i to je normalno. U Poljskoj imamo slobodne medije i slobodnu opoziciju. Ali u Poljskoj je na vlasti konzervativna koalicija. U većini evropskih država su na vlasti vlade socijalističke orijentacije. Konzervativci štite tradicionalne vrijednosti, poput porodice. Ova vlada želi da zaštiti što je osnova svakog društva i mislim da radi dobro. A pored toga, imamo ekonomski rast od četiri odsto, nismo imali krize.

NN: Može li se desiti da se EU raspadne prije nego što mi u nju uđemo?

Lindenberg: EU je sad u dubokoj krizi. Niko ne zna šta se može desiti za pet ili deset godina, isto kao što sad niko ne zna kad će BiH biti spremna za EU. Prvi put vidimo obratni proces od proširenja EU. Jedna zemlja, i to velika zemlja, Britanija, izlazi iz EU. To jasno govori da je EU u dubokoj krizi. Neki izbori koji su se dešavali, poput onih u Italiji, indikator su da EU ne ide u dobrom smjeru jer je izgubila svoje vrijednosti koje su bile njen temelj kad je osnivana. Jedan od problema je ilegalna migracija. Mi smo protiv obaveznog prijema određene kvote migranata i za to nas kritikuju u Briselu. Mi nismo protiv migranata. Mi imamo stotine hiljada ukrajinskih migranata. Oni nikom ne smetaju, naprotiv, oni su potrebni Poljskoj. To su ljudi koji s nama dijele iste kulturne i civilizacijske vrijednosti. Nama su veliki problem migracije iz Azije i Afrike, ne samo zbog brojeva, nego što predstavljaju drugačiji način mišljenja i potpuno drugačije vrijednosti. Oni nemaju želje da se integrišu u Evropu. To je za nas opasno jer to može promijeniti etničku strukuru društva. Zbog ovih stavova nas, Mađarsku i neke druge države puno kritikuju.

NN: Zapadni Balkan je veoma šarolik i vjerski i etnički i na svaki drugi način. Kako vidite naš region u pogledu vrijednosti koje smatrate evropskim?

Lindenberg: Zapadni Balkan potpuno pripada Evropi, ne samo u geografskim okvirima, nego i po kulturnim, civilizacijskim i istorijskim vrijednostima. Cijela Evropa je istorija različitih naroda i kultura. Poljska je kroz vijekove uvijek bila multinacionalna i multivjerska zemlja. Balkan sa svojom multietničnošću i kulturom može samo obogatiti staru, znači zapadnu Evropu. Uopšte nema sumnje da sve države zapadnog Balkana pripadaju evropskoj porodici.

NN: Nije mi jasno šta mislite pod pojmom "stara Evropa"?

Lindenberg: Mislim na zemlje članice EU prije 2004. godine.

NN: U čemu je ta razlika po Vašem mišljenju?

Lindenberg: Mi na istoku imamo drugačije iskustvo. Mi smo, kao i vi, prošli kroz komunistički sistem. Mi smo proživjeli sistem koji je za cilj imao da poništi sve tradicionalne vrijednosti društva. Mi smo svjesni koje vrijednosti moramo sačuvati. Mislim da je "stara Evropa" izgubila te vrijednosti. I to je jedan od uzroka krize u kojoj se EU danas nalazi.

NN: U svakom slučaju, i Poljska prihvata zapadni Balkan?

Lindenberg: Zapadni Balkan i istočna Evropa pripadaju istoj evropskoj porodici, i to niko ne može osporiti.