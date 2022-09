Jelena Trivić za "Nezavisne": Ko je radio za svoj interes neće biti u novoj vladi

Novu vladu neće činiti ljudi koji su simbol korumpiranog režima, rekla je u predizbornom intervjuu za "Nezavisne novine" Jelena Trivić, kandidatkinja PDP-a za predsjednicu RS.

"Iskoristiću sva ovlaštenja da ne dam mandat niti ulazak u vladu onima koji su za ovih 17 godina pokazali da treba da odu s političke scene", poručila je ona.

NN: Zbog čega ste se kandidovali za predsjednicu Republike Srpske?

TRIVIĆ: Kandidovala sam se da, prije svega, odnesemo pobjedu nad korupcijom, da uspostavimo pravnu državu, u kojoj će se poštovati red i zakon, i da svako ko se ogriješio o državu i narod mora da odgovara.

Režim u RS nas vodi u samouništenje - naroda nestaje, sve je okovano kriminalom i korupcijom, a odmetnute grupe su zavladale institucijama. Moje ključno obećanje, obaveza i odgovornost je da institucije vratim slovu zakona i da iz institucija istjeram korupciju.

Da ponovim ono što sam nebrojeno puta rekla - RS je neupitna, svi elementi entitetske državnosti ostaju trajni, a odnose se na entitetsko glasanje, tročlano Predsjedništvo BiH, direktan izbor srpskog člana Predsjedništva... Dakle, svi elementi koji nas čine državom u državi ostaju u našim rukama.

NN: Ovlaštenja predsjednika RS nisu baš široka, ali nisu beznačajna. Koji bi bili Vaši prvi potezi ako pobijedite?

TRIVIĆ: Ovlaštenja predsjednika RS uopšte nisu beznačajna, pogotovo do formiranja nove vlade, s obzirom na to je predsjednik taj koji daje mandat za sastav vlade. Mandat može dobiti vlada koja odgovara programu koji je predstavljao predsjednik Republike tokom kampanje.

Osim toga, predsjednik Republike može, po potrebi, da sazove vladu i da stavi na dnevni red tačke koje smatra bitnim.

To ne znači da ja imam namjeru da budem i predsjednik vlade, što su činili neki bivši predsjednici uzurpirajući sve poluge vlasti, kao što je to činio i čini Milorad Dodik, već će nova Vlada RS biti sastavljena u skladu s onim programom koji smo predstavili ja i stranke koje su se okupile oko moje kandidature. To su PDP, SDS i Lista za PiR Nebojše Vukanovića, koje u najvećoj mjeri imaju vrlo slične programe.

NN: A šta ako ove stranke ne budu dovoljne za većinu? Mogu li u vladu ući i neke stranke iz suprotnog bloka?

TRIVIĆ: Ne treba potcjenjivati stranke koje su stale iza moje kandidature, posebno jer je u nekim istraživanjima koja se pojavljuju potcijenjena stranka Nebojše Vukanovića. Iznenadićete se, on će imati snažan rezultat.

Kada se prebroje svi glasovi i kada budemo vidjeli omjer snaga u Narodnoj skupštini RS, onda ćemo razmišljati o formiranju nove vlade. Ali novu vladu sigurno neće činiti ljudi koji su simbol korumpiranog režima.

Nema nikakve dileme - iskoristiću sva ovlaštenja da ne dam mandat niti ulazak u vladu onima koji su za ovih 17 godina pokazali da treba da odu s političke scene, jer su najveći dio tog vremena radili za lične i partijske interese, uništavajući RS i njen narod.

NN: Kako ocjenjujete rad sadašnjih vlasti u RS i na nivou BiH?

TRIVIĆ: Vlada je u najvećoj mjeri bila nevidljiva. Donošeni su i dobri zakoni, sve što je bilo dobro, podržali smo i mi iz opozicije. Problem su, međutim, nesprovođenje ili selektivno sprovođenje raznih akata i zaobilaženje zakona, nepotizam, privatizacija institucija, sporne javne nabavke, pojedinačni dilovi ljudi iz vlasti, koji su građane RS koštali stotine miliona maraka.

Jednostavno, nisu igrali po pravilima. Institucija nije zgrada, institucija su pravila igre, koja treba da poštuju svi koji učestvuju u političkom ili privrednom životu. Što se tiče nivoa BiH, imali smo srpskog člana Predsjedništva, koji nas je svuda uglavnom brukao, sukobljavao sa svijetom, ne zato što je štitio interese RS, već da bi se održao u političkom životu. Uspio je čak i da jedan predivni instrument, harmoniku, obezvrijedi praveći cirkus u zgradi Predsjedništva.

Obezvrijedio je i zastavu, te je unio, te je nije unio, na reveru, na video-bimu... Jedina njegova "pobjeda" je to što je za Hrvatsku izdejstvovao Pelješki most, dok ni prstom nije mrdnuo da se riješi pitanje Trgovske gore i zaštiti zdravlje 250.000 ljudi.

Zašto to pitanje nije stavio u Predsjedništvo BiH, isto kao i ostala dvojica članova, zašto nije pokrenuo tužbu pred međunarodnim sudom protiv Hrvatske, jer za to postoji pravni osnov.

Što se tiče Savjeta ministara, Zoran Tegeltija je u ove četiri godine djelovao izgubljeno. Skrivao se, nije radio ništa i zajedno sa SNSD-ovim poslanicima i delegatima u Parlamentu BiH blokirao je donošenje odluka koje se direktno odnose na život naših građana. Riječ je o akcizama, PDV-u, svemu onome što se tiče normalnog života ljudi.

Njihov nerad ne ocjenjujem nulom, nego debelim minusom. Ne sjećam se nijedne političke pobjede za RS. U mandatu Mladena Ivanića imali ste čitav niz pobjeda, od obaranja revizije presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu, postrojavanja RS puka za Dan Republike…

NN: Koji su najveći izazovi za Republiku Srpsku u naredne četiri godine?

TRIVIĆ: Pred novom vlašću je da ispuni sve ono što smo obećali narodu, a narod od nas, prije svega, očekuje stabilizaciju političkih prilika, pobjedu nad korupcijom i poboljšanje ekonomskih i socijalnih prilika.

Želim da naglasim da u svemu tome bitnu ulogu može da odigra Mirko Šarović, jer on ima iskustvo i zna kako zaustaviti ovo političko ludilo koje se podgrijava sa svih strana u BiH. On svojim političkim stavom može natjerati druge strane da se vrate u politički okvir.

Sa bošnjačkim i hrvatskim političarima se nećemo složiti u mnogim stvarima, ali to nas ne smije ograničiti da ne gradimo bolju budućnost. Stvari koje se sada ne mogu riješiti treba ostaviti za neka bolja i stabilnija vremena, i u političkom i ekonomskom smislu.

Svakako ćemo u budućnosti imati značajan vjetar u leđa iz Srbije, jer se predsjednik Aleksandar Vučić zalaže za politiku mira, pogotovo za dobre odnose sa Bošnjacima.

Bojim se da politički predstavnici bošnjačkog naroda još nisu shvatili širinu i dubinu onoga što jesu naši zajednički interesi. Treba da se okrenemo ka tome, jer svi želimo stabilnost, mir i odsustvo politike sukobljavanja.

NN: Jeste li zadovoljni kampanjom? Da li je prljava?

TRIVIĆ: Zadovoljna sam kampanjom stranaka opozicije i lično mojom. Uložili smo ogroman napor da dođemo do svakog građanina, da predstavimo program oporavka društva i moju političku platformu u prvoj godini mandata.

Osim onoga što sam već navela, tu su i besplatni udžbenici za sve osnovce na cijeloj teritoriji RS, sufinansiranje 50 odsto cijene privatnih vrtića, produženje porodiljskog odsustva na 18 mjeseci za prvo i drugo dijete, a 24 mjeseca za svako naredno dijete, neradna nedjelja, obavezna reforma radnog zakonodavstva, povećanje penzija u prvoj godini mandata za deset odsto i povećanje boračkih primanja u prvoj godini mandata za 20 odsto.

Nisam ni rusofil, ni amerofil, ni germanofil, ja sam srbofil

NN: Da li je mjesto RS na Istoku ili na Zapadu? Vaš protivkandidat želi jačati veze s Rusijom, šta biste Vi radili?

TRIVIĆ: Uvijek sam jasno govorila da nisam ni rusofil, ni amerofil, ni germanofil. Ja sam srbofil. Ja gledam šta je naš, srpski nacionalni interes za 21. vijek. To je mir i samo mir. Zato ne želim da budem igrač ni Istoka ni Zapada, želim da budem srpski igrač.

To ne znači da sam protiv drugih naroda u BiH, koji isto tako treba da definišu svoje interese i da potom nađemo neophodne kompromise u vezi sa ključnim pitanjima bitnim za sve ljude koji žive u BiH.

Uvjerena sam da su nacionalni interesi i Bošnjaka, i Hrvata u ovom istorijskom momentu isti kao i naši - mir, stabilnost i ekonomski prosperitet. Ubijeđena sam da možemo naći zajednički jezik.

Na emotivnom nivou, ja osjećam povezanost s Rusijom i te veze između srpskog i ruskog naroda su neraskidive. Ali, mi moramo da budemo racionalni i ne dozvolimo da postanemo poligon gdje će velike sile ukrštati koplja i koristiti nas za svoje obračune, jer u takvim situacijama uvijek stradaju mali.