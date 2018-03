Josip Jerković, potpredsjednik RS: Podrže biskupa Komaricu, vrate se u Zagreb i zaćute

HDZ BiH je spreman za dogovor sa hrvatskim strankama da se pronađu zajednički kandidati za pozicije u Republici Srpskoj, kaže Josip Jerković, potpredsjednik RS.

"Pozivam sve stranke s hrvatskim predznakom da sjednemo za stol. Nije bogomdano da to budem ja ili da kandidati budu iz jedne stranke. Nije isključivo da HDZ BiH mora imati kandidata za predsjednika ako hrvatske stranke budu za takvo rješenje", rekao je Jerković.

NN: Kakav je položaj Hrvata u RS danas?

JERKOVIĆ: Ako je riječ o ekonomiji, Hrvati dijele sudbinu svih naroda u BiH, pa tako i u RS. Ali svakako, položaj Hrvata u RS bi bio značajno bolji kada bismo implementirali članak tri koji se odnosi na upošljavanje Hrvata u institucije RS u skladu s popisom stanovništva iz 1991. godine. Činjenica je da to nikad nije provedeno i da je broj uposlenih vrlo mali. Istovremeno, broj objekata koji je preostao za obnovu je veliki.

NN: Kao izabrani predstavnik Hrvata u RS šta biste Vi preporučili?

JERKOVIĆ: Volio bih vidjeti veći broj Hrvata koji su se vratili u RS. Treba nam daleko više donatorskih sredstava da bismo taj cilj dosegli. Imamo više od 5.000 zahtjeva Hrvata koji čekaju obnovu svojih objekata, ali nema donatora. Ako budemo čekali Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS da obnovi te objekte, čekat ćemo dugo. Zato postavljam pitanje što je sa međunarodnim donatorskim sredstvima, zašto su oni stali u pomoći povratku Hrvata, izuzev Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, koji je u 2018. putem kreditnih sredstava u RS predvidio obnovu 300 kuća za Hrvate.

NN: Ipak, moramo biti iskreni i reći da iz BiH odlaze svi, ne samo Hrvati, zar ne?

JERKOVIĆ: Da, nažalost, svi nekud odlaze, iz svih zemalja se odlazi. Iz Hrvatske se odlazi, i iz Slovenije, pa čak i iz Austrije ili Njemačke. Zato se treba fokusirati na povratak, a povratak Hrvata u RS je počeo tek pet godina nakon Dejtona. U Bosanskoj Posavini je tek 1999. počela obnova kuća. Do 2005. se moglo nešto učiniti, a poslije toga išlo je sve teže. Potrebna su ogromna sredstva da se svima obnovi ono što je njihovo pa - kad god se vrate. Međutim, potrebno je da se uključe međunarodni donatori. Ideja da će to riješiti samo domaće institucije je zavaravanje i laganje.

NN: Kakvi su Vaši odnosi sa Crkvom, posebno Banjalučkom biskupijom?

JERKOVIĆ: Ako se vratimo u 1999. godinu, kada se počelo raditi na povratku, u Posavini nije bilo ptica. Nije bilo nijedne župe, nijedne obnovljene kuće, crkve. Moja malenkost i ministar Čordaš smo tih godina bili na tim prostorima i sjećam se kako smo s Crkvom krenuli raditi na povratku. Odgovorno tvrdim: da nije bilo Crkve, ne bi bilo ni ovo malo Hrvata što se vratilo u RS. Pretpostavljam da ćete aludirati na ovaj sukob između predsjednika Milorada Dodika i biskupa Franje Komarice. Činjenica je da ovo nije prvi put. Sjećamo se ne tako davno one izjave u vezi s Blajburgom... Kao dopredsjednik RS, kao legalno i legitimno izabrani predstavnik hrvatskog naroda, ja sam tada stao iza biskupa Komarice i rekao da je biskup Komarica moj biskup, i to se vrlo lako može provjeriti. Zajedno smo stajali i kad smo tražili obnovu kuća za Hrvate i kad smo tražili izmjenu Ustava RS, itd. Danas smo svjedoci da razni mediji pišu da su pojedine stranke, pa i kandidati za razna mjesta u RS dali podršku biskupu Komarici. Ja neću olako koristiti te riječi "podrška biskupu Komarici", a vidimo da nekima to nije problem, koji onda sjednu u auto pa se vrate u Zagreb, Slavonski Brod, Županju ili negdje drugdje u Hrvatskoj.

NN: Kao neko ko to gleda sa strane, meni se čini da je počela predizborna kampanja, te da je strankama važna podrška Crkve?

JERKOVIĆ: Pa, kad neko govori da daje podršku biskupu Komarici, a onda se vrati kući u Zagreb i ništa ne učini da se pomogne Hrvatima, doista mi se čini kao predizborna kampanja. Onaj tko želi pomoći to mora činiti rješenjima i sjedanjem za stol, a ne parolama. Hajde svi da s biskupom Komaricom sjednemo zajedno za stol i vidimo što je rješenje. Rješenja se ne postižu verbalnim sukobima, nego zajedno za stolom.

NN: Imaju li danas Hrvati u BiH zajedničku platformu?

JERKOVIĆ: Kad sam biran za dopredsjednika, većina stranaka sa hrvatskim predznakom je birala mene. Kao rezultat izabran sam isključivo glasovima Hrvata. Bojim se da danas više ne možemo reći da je tako. Kao Hrvati mi se u čitavoj BiH borimo za jednakopravnost, borimo se za izmjenu Izbornog zakona BiH, kako nitko ne bi nikome birao njihove legitimne predstavnike na raznim nivoima vlasti, pa da nam se ne dešavaju više - Komšići. Mi smo bili ogorčeni kad je u RS srpskim glasovima za hrvatskog dopredsjednika izabran Emil Vlajki. Svi koji su danas zagovornici nekakvih koalicija van hrvatskog naroda tada su govorili zašto nam drugi biraju predstavnike. A danas pojedine stranke s hrvatskim predznakom dovode iz FBiH neke da nam oni biraju predstavnike na prostoru RS. A vrlo brzo će se obznaniti tko s kim ide. Vidjet ćemo tko će ići sa SDA, vidjet će se tko su probosanske stranke, i što se želi time postići. A vidjeli ste prije nekoliko dana ovdje u Banjaluci se sastalo devet probosanskih stranaka. Ja sam otvoren za razgovor i zato pozivam sve stranke s hrvatskim predznakom da zajedno nađemo rješenje i kandidate za sve dijelove vlasti u RS.

NN: Hoćete li se ponovo kandidovati za hrvatskog potpredsjednika?

JERKOVIĆ: HDZ BiH još nije izašao s kandidatom prvenstveno jer čekamo dogovor s drugim hrvatskim strankama. Nitko nije bogomdan da bude kandidat, pa ni Jerković. Jedino što je meni važno je da Hrvati izaberu svog kandidata. I zato ponavljam - pozivam sve stranke s hrvatskim predznakom da sjednemo za stol. Nije bogomdano da to budem ja ili da kandidati budu iz jedne stranke. Nije isključivo da HDZ BiH mora imati kandidata za predsjednika ako hrvatske stranke budu za takvo rješenje. Ako dogovora ne bude, HDZ će imati svog kandidata i držim da će ta osoba biti dopredsjednik RS.

Dogovor SNSD - HDZ pomogao Hrvatima u RS

NN: Postoje li specijalni odnosi između SNSD-a i HDZ BiH?

JERKOVIĆ: Ja nisam na ovoj poziciji da štitim interese SNSD-a, niti da zagovaram njihovu poziciju. Moja dužnost je da štitim interese HDZ BiH jer sam u ime te stranke kandidovan i u njoj se nalazim od osnutka. Ali ako je riječ o dogovoru između te dvije stranke - onaj tko ne vidi promjenu nabolje kao rezultat džentlmenskog dogovora Dodik - Čović, taj je doista slijepac. Samo pogledajte što se sve dešavalo na terenu prije, a što se dešava danas. Danas je sigurnosna situacija u RS za Hrvate dobra. Popravljamo stvari i nastavit ćemo tako dalje jer treba u svim sferama dostići napredak kao u sigurnosti da bi bio još bolji položaj Hrvata u RS.