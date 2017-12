Kasipović: Pohvale gode, ali iz kritika učim

Pohvale mogu uljepšati dan, a iz kritike uvijek možete naći neku dobru mogućnost, kaže Anton Kasipović, ministar pravde RS, kojeg su čitaoci "Nezavisnih" proglasili za ministra godine u Vladi RS.

"Zato je jedan od najvažnijih zadataka RS da stvori ambijent u kojem novinari printanih i elektronskih medija, naročito blogeri jer iznose individualni stav, mogu slobodno i bez straha ukazati na štetnost bilo koje pojave", kaže Kasipović.

NN: Čitaoci "Nezavisnih" su Vas proglasili za ministra godine u RS. Kako biste Vi ocijenili ono što je urađeno u proteklih godinu dana?

KASIPOVIĆ: To je različitih obimnih 16 projekata, od zakona, informacija i strategija... Sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija koji je u nacrtu utvrdila Vlada i uputila Narodnoj skupštini i zakonom o oduzimanju nelegalno stečene imovine praktično možemo reći da je Ministarstvo pravde izvršilo obiman i zahtjevan program rada i to je svakako ono što me raduje.

NN: Usvajanje Krivičnog zakonika se čini kao veliki projekat. Šta je to što je postignuto ovim dokumentom?

KASIPOVIĆ: To je sistemski i temeljni zakon koji je na sasvim drugačiji način u pravni život RS unio različite novine - od pomoći razvoju društva i ekonomije, stvaranja pretpostavki za sigurnije poslovanje, sprečavanja finansijskih zloupotreba, pranja novca, korupcije, itd. Usvajanjem Krivičnog zakonika stvorili smo obavezu vođenja evidencije lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta. To jeste krupni i veliki zakonik i ovakav projekat Ministarstvo pravde ne bi moglo realizovati bez pomoći ljudi iz pravosudnih institucija i akademskog svijeta u RS. S nama su radili profesorica Marković, profesor Babić, glavni specijalni tužilac, sudija Vrhovnog suda Obren Bužanin i brojni drugi kojima iskreno zahvaljujem.

NN: Jedan od zakona je bio i Zakon o licima koja prijavljuju korupciju. Da li ste tim dokumentom zadovoljni u smislu prijavljivanja korupcije?

KASIPOVIĆ: Taj zakon jeste novina u RS. Želimo ohrabriti ljude da prijavljuju korupciju i neregularna i nezakonita ponašanja, a da se osjećaju sigurnim. Moj temeljni pristup je bio da napravimo uzorak u Ministarstvu pravde na način da bilo ko u Ministarstvu pravde ukoliko ima saznanja ili utemeljeno mišljenje o bilo kakvom neregularnom ponašanju ministra pravde da ga može prijaviti, a da za to ne snosi nikakvu posljedicu.

NN: Spomenuli ste registar pedofila. Kako će biti realizovan u praksi?

KASIPOVIĆ: NS RS je usvojila nacrt, nas sad očekuje rad na prijedlogu zakona. Vjerujem da ćemo to završiti na prvom narednom zasjedanju. Važno je da zaštitimo djecu da ne mogu biti ugrožena od onih koji su osuđeni za krivična djela polnog nasilja nad djecom. Namjera jeste da tim ljudima, ako je riječ o ljudima, onemogućimo pristup i kontakt s djecom. Ovdje smo imali izvanrednu podršku i Ministarstva unutrašnjih poslova, koje će voditi ovaj registar. Još je ostala dilema da li taj registar treba da bude otvoren, poluotvoren, ili ga treba zatvoriti. Ono što je važno jeste da je nacrt u cijelosti usklađen s pravnom stečevinom EU koja nas je ograničila na otvorenost ili poluotvorenost. S obzirom na to da se radi o najranjivijoj kategoriji društva, teško da ću kao ministar predlagati značajniji zakon od ovoga.

NN: Opšti je utisak da je naše pravosuđe neefikasno, sporo i da nema procesuiranja "krupne korupcije". Kako Vi to vidite kao ministar?

KASIPOVIĆ: Mora biti bolje. Mi kao društvo u RS, gdje je moja nadležnost, moramo težiti vladavini prava. Ja znam da to nije lako postići, ali iz dana u dan, makar u RS, kroz zakonski okvir činimo sve da ojačamo vladavinu prava. Zakoni koje smo usvojili praktično su promijenili sistem u RS, i to je ono što smo mi mogli uraditi. Najteže teme su pravno postupanje na nivou BiH, a stav RS je poznat kad se radi o Sudu BiH i Tužilaštvu BiH. Mislim da se treba vratiti na usvajanje principa za donošenje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Mislim da s velikom pažnjom treba razmotriti način imenovanja sudija i tužilaca. Žao mi je što u strukturalnom dijalogu nije bilo dovoljno razumijevanja za prijedloge iz RS, koji su sasvim sigurno bili dobri i konstruktivni.

NN: Kad možemo očekivati narednu rundu strukturalnog dijaloga?

KASIPOVIĆ: Ozbiljan je zastoj. Mislim da smo se kompromitovali u jednom dijelu u BiH u smislu sjajne podrške koju smo imali

iz Evropske komisije. Treba se vratiti razgovoru, rješenja uvijek postoje. Mislim da smo mi iz RS uvijek nudili zaokružene i konsekventne prijedloge.

NN: Kako komentarišete da ste po drugi put proglašeni za ministra godine i kako biste glasali kad su u pitanju ministri iz RS?

KASIPOVIĆ: Ne bih glasao za sebe! Neke moje kolege su napravile sjajne rezultate u svojim resorima. Ne bih sada nikoga posebno isticao, na samoj manifestaciji sam govorio o brojnim resorima i onom što je urađeno. Ono što ću reći jeste da nas je ipak neko koordinirao, a to je predsjednica Vlade. Ako smo mi svojim radom skrenuli pažnju na ono što smo uradili, ipak je predsjednica Cvijanović stvorila ambijent koji je to omogućio. Pohvale svakako gode, ali jedino što u radu na javnoj funkciji koristi jesu kritike. Zato ja mislim da je mnogo važnije od rada pojedinih resora razvijati ambijent u kojem novinari imaju mogućnost da iznesu kritički stav. Pohvale će mi uljepšati dan, a i kritike ako nisu zlonamjerne i instruisane, uvijek možete naći neku dobru mogućnost. Zato je jedan od najvažnijih zadataka RS da stvori ambijent u kojem novinari printanih i elektronskih medija, naročito blogeri jer iznose individualni stav, mogu slobodno i bez straha ukazati na štetnost bilo koje pojave.

NN: Vi ste svojim novinarskim radom bili vezani i za "Nezavisne novine". Kako vidite taj list i njegov razvoj?

KASIPOVIĆ: Raduje me što se "Nezavisne novine" razvijaju, što odgovaraju i na izazov informacionih tehnologija i vrlo kvalitetno ažuriraju portal. Ono što me definitivno čini tužnim i nesretnim je što je manifestacija "Ličnost godine" in memoriam Željka Kopanje. Žalosti me i što imamo nagradu "Nikola Guzijan". Božja volja je takva, i takva je sudbina, ali ja bih bio izuzetno sretan da je Željko s nama, a da Nikola i dalje piše sjajne pjesme.