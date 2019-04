Koč za "Nezavisne": Saradnja Turske i BiH će vrijediti milijardu dolara

Privredna saradnja između Turske i BiH trebalo bi da dosegne milijardu dolara, rekao je Haldun Koč, ambasador Turske u BiH, nakon posjete institucijama RS u Banjaluci.

"Raduje da su pregovori o revidiranom i proširenom sporazumu o slobodnoj trgovini uspješno završeni. Iskreno vjerujemo da će brzo potpisivanje dati poseban i nov impuls razvoju i unapređenju ekonomskih odnosa", rekao je Koč u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Koji je bio razlog vaše posjete Banjaluci?

KOČ: Boravili smo u posjeti zvaničnicima RS prvi put nakon opštih izbora prošle godine i to je bila prilika da izabranim rukovodiocima poželimo mnogo uspjeha u novom mandatu i da razmotrimo koje su mogućnosti za saradnju. Posjetili smo predsjednicu RS Željku Cvijanović, predsjednika Narodne skupštine i predsjednika Vlade, a budući da za nas privredna saradnja takođe ima veliki značaj, boravili smo u Privrednoj komori RS. Bili smo i u Filijali Ziraat banke u Banjaluci, koja je važan aspekt u našim ekonomskim odnosima. Bili smo i u kurtoaznoj posjeti banjalučkom muftiji.

NN: Kako gledate na političke prilike u BiH, stalnu napetost i na koji način mislite da se ti problemi mogu riješiti?

KOČ: BiH je specifična zemlja sa dva entiteta, Brčko distriktom i tri konstitutivna naroda. Mi znamo da se politička stabilnost u svim zemljama zasniva na ekonomskoj stabilnosti, na projektima. Zato je upravo naša posjeta bila bazirana na tom tonu. Indikativno je da imamo potpisan sporazum o slobodnoj trgovini iz 2003, kada je obim naše trgovinske razmjene bio 70 miliona dolara, a prošle godine je bio 700 miliona dolara. To govori da potencijali za saradnju sigurno nisu iscrpljeni i da vjerujemo da bi trebalo da bude blizu milijardu dolara. Raduje da su pregovori o revidiranom i proširenom Sporazumu o slobodnoj trgovini uspješno završeni. Iskreno vjerujemo da će brzo potpisivanje dati poseban i nov impuls razvoju i unapređenju ekonomskih odnosa.

NN: Kada bi taj revidirani sporazum trebalo da bude potpisan i dokle se stiglo s autoputem Beograd - Sarajevo?

KOČ: S obzirom na to da su u nedjelju lokalni izbori u Turskoj, sada ne možemo govoriti o konkretnom datumu, ali želimo da što prije dođe do zvanične posjete Predsjedništva BiH Turskoj i to bi se moglo iskoristiti kao prilika za potpisivanje. Što se tiče autoputa, vama je poznato da je lično predsjednik Republike Turske pokazao interes i želju da se projekt što prije realizuje. Raduje nas to što su stvari u Srbiji poprilično odmakle, čak se u skoroj budućnosti očekuje otpočinjanje radova. Pomno pratimo razvoj situacije u BiH, jer mi ovaj projekt posmatramo kao jednu cjelinu. Raduje što se sada i tu nešto brže odvijaju stvari. Oprostite, samo bih se na trenutak vratio na revidirani Sporazum o slobodnoj trgovini, jer bih htio ukazati na nekoliko stvari za koje mislim da su važne pomena. U prvom sporazumu nisu bile uključene usluge, sad smo i taj dio uključili. Što se tiče izvoza mesa iz BiH, kvote sad iznose 8.000 tona krupne stoke, 2.000 tona stoke sitnog zuba, hiljadu tona peradi i 2.000 tona mesnih prerađevina. Poljoprivredni proizvodi će takođe činiti značajan aspekt ovog sporazuma. Sve su ovo značajni iskoraci i dobre vijesti za sve.

NN: Hoće li u tim projektima biti zastupljeni i privrednici iz RS, i kakva je saradnja Turske sa RS?

KOČ: Mi smo u Banjaluci upravo zato što smo od njih željeli da čujemo šta oni misle. Raduje nas činjenica da je u vašem velikom novootvorenom tržnom centru "Delta planet" zastupljeno sedam renomiranih turskih brendova. Sama ta činjenica govori da turski privrednici vide potencijal u Banjaluci, ali vama je poznato da mi nismo u RS zastupljeni samo privredom, već i na brojne druge načine. Jako nas raduju aktivnosti Turske agencije za saradnju TIKA, počevši od kulture, baštine i nasljeđa istorijskog dobra, poput Kulturnog centra u Trebinju, mosta Mehmed-paše Sokolovića na Drini, zgrade Hitne pomoći u Doboju, vodovoda u Rogatici, ali i projekta podrške malim poljoprivrednicima kroz obezbjeđivanje mikroplastenika za poljoprivrednu proizvodnju koji se realizuje u Istočnom Sarajevu. Mnogo nas raduje to koliko smo postigli i dokle se došlo u rekonstrukciji mosta na Drini. Tehnički prijem je u završnoj fazi. Svi ovi projekti svakako doprinose razvoju turističkih potencijala. Ako bismo izuzeli neposredne susjede, gdje je prirodno da je najveći broj posjetilaca, Turska je broj jedan po broju turista u BiH. Mi taj potencijal prepoznajemo i vjerujemo da ovakvi projekti imaju mnogo turističkog potencijala i na taj način ovim projektima želimo da doprinesemo još više što većem broju turista iz Turske koji dolaze u vašu zemlju. Gledajući sve ovo zajedno, možemo reći da su ovi susreti u Banjaluci bili veoma plodni. Sve ove oblasti za koje smo procijenili da su od obostranog značaja i da imaju mnogo potencijala za razvoj ulijevaju nadu da će naši odnosi u budućnosti samo rasti.

NN: Najveći problem BiH u ovom trenutku je odlazak stanovništva. Na koji način mislite da je moguće zaustaviti te negativne trendove? Mogu li vaši projekti pomoći tome?

KOČ: Govorili smo i o tome tokom naših susreta ovdje u Banjaluci. Dotakli smo se teme odlaska mladih iz BiH, govorili smo i o visokoj stopi nezaposlenosti. Mislimo da bi sve ovo što smo dogovarali i o čemu smo razgovarali pružilo mogućnost da dođe do novih zapošljavanja, više perspektive za one koji žele da ostanu u svojoj zemlji. Mi smo doveli i našu savjetnicu za trgovinu u Ambasadi Turske i u susretima smo dogovorili tješnju saradnju s relevantnim institucijama. Sve ovo što smo zacrtali, možemo ostvariti samo zajedničkim radom.