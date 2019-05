Kolin Volfe za "Nezavisne": Milijardu evra stiže na Balkan

U narednih nekoliko godina region će imati milijardu evra samo u grantovima i nekoliko milijardi evra u povoljnim kreditima, rekao je Kolin Volfe, šef Programa za regionalnu saradnju na zapadnom Balkanu u Evropskoj komisiji, u intervjuu za "Nezavisne novine".

On kaže da je evropski novac u mnogo aspekata povoljniji od novca koji se dobija iz kineskih ili ruskih izvora.

NN: Kako izgleda saradnja zemalja regiona s EU, s obzirom na to da čujemo da nema dovoljno projekata, da su procedure komplikovane, da Balkan nije spreman i slično?

VOLFE: Prošla 2018. godina zaista je bila važna kada se radi o Balkanu i EU. Znate da smo imali Balkansku strategiju Evropske komisije, a tu je bio i samit u Sofiji sa veoma važnom deklaracijom. Projekti koje EU želi sprovesti važni su, ne samo za pomirenje u regionu, nego i da pomognu spremnost regiona za članstvo u EU. Uzmite samo transport i energetiku kao primjer. To su ogromni projekti. Mnogo truda treba uložiti da se ostvare projekti tog reda veličina. Imamo 30 projekata koji su spremni, 20 koji se već provode ili su pripreme pri kraju. Ne bih govorio koliko je koja zemlja spremna, više bih se fokusirao na to koliko su projekti tehnički zreli, kako utiču na ekologiju i slično.

NN: Razlog zašto pitam je da u regionu vidimo sve više ruskog i kineskog novca, a njihovi projekti su jednostavniji, manje zahtjevni...

VOLFE: Znate kako, svaka zemlja treba da razmotri sve opcije. Savršeno mogu da razumijem zašto lokalne vlasti pažljivo gledaju sva mjesta gdje mogu dobiti novac. Jer, infrastrukturne potrebe u regionu su ogromne. Međutim, želim reći sljedeće. Sve te druge neevropske opcije su pozajmice. Krediti. EU ipak daje i grantove. A to jeste važno. U stvari, rekao bih, ključno. Na primjer, u narednih nekoliko godina region će imati milijardu evra samo u grantovima. To je mnogo novca. Dalje, uzmite kao primjer kamatne stope. Evropski novac, recimo novac Evropske investicione banke, je ili jednako jeftin ili češće jeftiniji od kineskih, ruskih ili čijih god drugih opcija. Treće, znam da ljudi u regionu govore: "Evropa postavlja sve te uslove, ekologija i sve ostalo", ali sve ima cijenu. Mi smo sada u Budvi. Crnogorska obala je predivna, ali koliko košta imati projekte koji su ekološki čisti? Kolika je vrijednost tih resursa sama po sebi? Vi ste iz BiH. Vaša zemlja je apsolutno prelijepa. Tako da bih ja rekao da su ta "uslovljavanja" EU oko, recimo, ekologije, prilično na mjestu. Moja preporuka vašim zemljama je: apsolutno gledajte svaku ponudu, ali uzmite u obzir sve elemente.

NN: Spomenuli ste sofijsku deklaraciju, evropsku strategiju. Mislite li da je EU promijenila svoj pristup nabolje prema našem regionu?

VOLFE: Oh, da. Ja sam prethodno radio na regionalnom razvoju unutar EU, a sada sam premješten na pitanja zapadnog Balkana, jer su potrebni ljudi s tim iskustvima. Kada sam prije dvije godine počeo raditi na vašem regionu, vidio sam da je želja EU da se aktivnije uključi u vaš region zaista stvarna. Znam da se sve to čini kao izlizana fraza, ali EU se zaista želi više uključiti. Prošla godina je u tom smislu zaista bila ključna. Mnogo stvari se mijenja i u smislu investicija, angažovanja u regionu itd.

NN: Da li postoji zamor EU proširenjem, posebno kad je Brexit u pitanju?

VOLFE: Moram biti oprezan s ovim odgovorom, jer sam ja Irac, a nas Brexit i te kako dotiče, pogotovo zato što cijela priča nije završena. Što se tiče vašeg regiona, zaista ne mislim da vas Brexit dotiče na bilo koji način. Sve što radimo, radimo zato da, kada se zemlja priključi EU, bude spremna za članstvo. A svaka zemlja je prije članstva morala da uradi svoju domaću zadaću.

NN: Nije sve u novcu, ali je važan. Koliko EU namjerava da izdvoji novca za naš region?

VOLFE: Uzmimo kao primjer program za koji sam ja odgovoran - regionalna saradnja. To je godišnje oko pola milijarde evra za region. Grantova, ne kredita. A tu još imate i banke s kojima sarađujemo, poput Svjetske banke, Evropske invresticione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj. Vi ste imali važan forum Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu. To je izrazito važan forum i to govori o zainteresovanosti za ovaj region. Uz ove naše grantove obično ide još tri do četiri puta više novca u povoljnim kreditima. Znači, ako dobijete sto miliona evra grantova, računajte sa još 300 do 400 miliona povoljnih kredita. Ovo je za projekte poput transportne ili energetske infrastrukture. A ako uzmete programe podrške malim i srednjim preduzećima, onda se odnos između grantova i kredita još povećava i do devet puta. Znam da je BiH brdovita i da izgradnja transportne infrastrukture mnogo košta, ali novac koji vam mi stavljamo na raspolaganje pruža mnogo mogućnosti za projekte.

NN: Koji je, po Vašem mišljenju, trenutno najvažniji projekt za BiH?

VOLFE: U programima za koje sam ja odgovoran, ako govorimo o regionalnoj saradnji, vi ste geografski u centru. Za BiH je veoma važno da popravi transportnu infrastrukturu. To je za BiH od krucijalne važnosti. Trenutno se mnogo radi na koridoru 5c, i po mom mišljenju, taj projekt je apsolutni prioritet.

NN: S obzirom na situaciju u regionu, da li će biti lako "nagovoriti" EU da nastavi raditi na proširenju?

VOLFE: Odgovor na to pitanje najbolje znate vi novinari koji poznajete situaciju u vašim zemljama i znate kako se stvari kreću. Naš je zadatak da objasnimo veoma jasne razloge zašto je važno da ove zemlje uđu u EU. Trebaju nam razlozi koji mogu ubijediti prosječne građane koji čitaju novine ili surfaju internetom uz jutarnju kafu. Mnogo Evropljana je već ubijeđeno, ali sasvim sigurno treba još uraditi dosta posla na tom planu. Zato je ova jadransko-jonska strategija EU toliko važna. Projekti na kojima ovdje radimo treba da dovedu do bolje transportne mreže, bolje zaštite životne sredine, energetikskih projekata i slično. Ljudi treba da vide da ovi projekti uspijevaju. Mi osnažujemo dokaze koji govore o tome, ali treba nastaviti raditi.