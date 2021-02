Kordić za "Nezavisne": Mostar podijeljen grad samo u nekim glavama

MOSTAR - Motivacija mi je nevjerojatno velika i svi jedva čekamo da počnemo raditi, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Mario Kordić, novoizabrani gradonačelnik Mostara.

Po njegovom mišljenju, Mostar je više bio talac međunarodnih odnosa i nametnutih statuta, nekakvih rješenja i eksperimenata nego što je bio grad slučaj.

NN: Mostar je nakon 12 godina dobio novog gradonačelnika. Kakva su Vam očekivanja i šta je ono što ćete prvo uraditi kad sjednete u gradonačelničku stolicu?

KORDIĆ: Bez obzira na to što mi kažu: "Mario, ti si romantičar i nemaš puno iskustva u politici", meni su očekivanja velika. Ovaj sastav Gradskog vijeća, iz nekog razloga, često porede s onim zadnjim iz 2012. Tada su bile malo drugačije okolnosti. Sadašnja ekipa u Vijeću su dobrim dijelom mladi vijećnici koji, hajmo reći, ni taj ratni period ne pamte, neki od njih nisu se ni rodili u tom periodu i nisu toliko opterećeni tim našim nesretnim događanjima koja smo imali u proteklom vremenu. Svi su silno motivirani da se nešto napravi.

Gradsko vijeće je jako bitan mehanizam, odnosno poluga upravljanja. Gradonačelnik nema tu širinu da može napraviti neke bitnije i šire pomake, ne može završiti ništa bez njega i to bi bilo mrcvarenje, kao što se Ljubi Bešliću (prethodni gradonačelnik) dešavalo da vodi grad, a da iza sebe nema Gradsko vijeće. Motivacija mi je nevjerojatno velika i kažem koliko god je loše što nije bilo Gradskog vijeća, ovo je sad sve tako da svi jedva čekamo da počnemo raditi.

NN: Da li će Mostar i dalje biti grad slučaj, kako su ga, nažalost, često nazivali proteklih godina? Očekujete li da se situacija promijeni?

KORDIĆ: Mostar nije grad slučaj. Ljudi zaboravljaju da mi ovdje živimo. Slučaj jeste u tome što mi ovdje imamo nefunkcionalna komunalna poduzeća i neke apsurdne stvari. A, sve je to dobrim dijelom bila priča zato što nije bilo Gradskog vijeća, što se nije mogao smijeniti direktor, nije bilo uprava u tim poduzećima, bili smo prepušteni sami sebi. I onda je bilo na dobru volju pojedinaca hoće li nešto funkcionirati ili neće. Nismo imali sustav. Utoliko je Mostar bio grad slučaj, više je bio talac međunarodnih odnosa i nametnutih statuta, nekakvih rješenja, eksperimenata...

Sad nema nikakvog razloga da mi budemo slučaj. Štaviše, mislim da smo najljepši grad u BiH, tako da nećemo biti slučaj. Imamo i tu neku posebitost, jer smo, onako baš istinski, multietnički grad u kojem žive i Bošnjaci i Hrvati i Srbi. I svi oni koji žive u ovom gradu znaju da su ti međunacionalni odnosi nekad malo više od medija napumpani nego što stvarno jesu. Ravnatelj sam Doma zdravlja, u kojem rade i Bošnjaci i Srbi i Hrvati i nemamo nikakvih problema. Pijemo kavu, družimo se, radimo zajedno, živimo kao jedno, a onda slušamo na vijestima - problem ovaj, problem onaj. Nije baš tako. Na terenu mi živimo. I kad se kaže Mostar je podijeljen grad, jeste u glavama nekih ljudi, a suštinski nije.

NN: Hoće li se konačno riješiti nagomilana komunalna pitanja u Mostaru, kao što su deponija Uborak ili vodosnabdijevanje, jer u 21. vijeku neka naselja još koriste čatrnje kako bi se opskrbila vodom. Problem su i putevi.

KORDIĆ: Komunalije su nama rak-rana. Mostar ima pet komunalnih poduzeća, od deponije Uborak, pa "Komosa", pa "Parkova" i ne znam šta još. Nekako smo ostali u vremenu iz početka dvijehiljaditih - kada smo ostali bez Gradskog vijeća, tako su te firme ostale bez vlasti, bez glave, bez upravljanja i stihijski su bile prepuštene sami sebi.

Ideja većine vijećnika, a i moja je da se ozbiljno pozabavimo javnim komunalnim poduzećima. Ako ih imamo pet, onda bi Mostar trebalo da bude najčistiji grad, a on je najprljaviji. Znači da u tim firmama nešto ne funkcionira kako treba. Ući ćemo unutra i napraviti analizu da vidimo šta se to dešavalo proteklih godina, zašto nam ta priča ne funkcionira, napraviti prijedlog rada i uvesti apsolutnu kontrolu u poduzeća. Ako ne bude značajnog pomaka u tri mjeseca, onda će se mijenjati uprave tih firmi. Problemi u komunalnoj infrastrukturi i čistoći grada postoje, samo ih trebamo početi rješavati. Nije to megapolis pa da moramo pričati o nekim ekstremnim investicijama. Naravno, tehnološki jesmo u problemu da ljudi još s metlama ganjaju šušanj po cesti. To jeste problem, ali nabavićemo opremu, ljudi samo treba da počnu raditi svoj posao.

Što se tiče vode, sreća je da živimo na području gdje stvarno ne oskudijevamo resursima vode. Infrastruktura za dovesti vodu u svaku kuću je stvar hoćemo li to ili ne. Imamo li dovoljno novca za to ili nemamo. Nedopustivo je da neka južna naselja još piju Neretvu, koja je sad upitna da li je dovoljno čista da se može koristiti za piće.

NN: A problem deponije Uborak?

KORDIĆ: Kad je ona u pitanju, to će biti malo širi problem, jer je ona regionalna. Nije problem samo Mostara, već i čitave regije koja deponira smeće tu. Trpalo se sve i svašta unutra. Deponiju smo napunili u rekordnom roku jer nije radila separacija otpada i ostalog. To nam je na sramotu. Sad tu deponiju treba otvoriti, sanirati i naći nekakvo dugoročnije rješenje. S obzirom na to da se radi o regionaloj deponiji, očekujem da se uključi i šira zajednica, odnosno i županija.

NN: Šta će Gradska uprava i gradonačelnik uraditi po pitanju jačanja turističkih kapaciteta?

KORDIĆ: U Mostaru prosječan turista ostane jedan dan i nismo turistička destinacija, nego izletnička, jer iz Dubrovnika, Splita, Sarajeva dođu u Mostar, popiju kafu, slikaju se na Starom mostu i odu. Mi ćemo od Mostara morati napraviti pravu turističku destinaciju, a to znači proširiti ponudu, počev od Blagaja i Bune do Kravice... Moramo napraviti turistički brend gdje će ljudi doći ostati pet, sedam ili 12 dana i onda to tek ima smisla jer ovako smo izletište.

NN: Ono što zanima sve građane Mostara je kad će biti usvojen budžet?

KORDIĆ: Budžet još nije gotov iz razloga koje znamo. Privremeno finansiranje je usvojeno na vanrednoj sjednici, a njegov nacrt je u izradi i očekujem da ćemo i vijećnici i ja dobiti te materijale. Očekujem čim prije da se budžet usvoji, jer to je osnova za sve.

NN: Očekujete li podršku vijećnika?

KORDIĆ: Da, u to sam čak i siguran.