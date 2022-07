Laura Kuper za "Nezavisne": Sačuvaćemo stabilnost BiH u slučaju ruskog veta na EUFOR

SAD će učiniti sve sa bilateralne tačke gledišta i s tačke gledišta nacionalne sigurnosti SAD da sačuvaju stabilnost BiH ako Rusija uloži veto na misiju EUFOR "Althea" u BiH, rekla je Laura Kuper, zamjenica pomoćnika sekretara odbrane SAD u ekskluzivnom intervjuu za "Nezavisne novine" i "Oslobođenje".

"Bićemo uz Oružane snaga BiH, nastavićemo s našim snažnim partnerstvom, i podržaćemo sve ljude u BiH, kao i teritorijalni integritet i suverenitet ove zemlje", rekla je Kuperova.

NEZAVISNE: Boravite u BiH, sastali ste se s brojnim zvaničnicima, koji su Vaši utisci?

KUPER: Svrha moje posjete je da kopredsjedavam bilateralnim konsultacijama SAD i BiH u sektoru odbrane. Nažalost, prošlo je mnogo vremena otkad smo se zadnji put ovako sreli, uglavnom zbog kovida. Prethodno smo ovakve konsultacije imali 2016. u SAD, a prije toga 2014. ovdje u Sarajevu. Bilo je apsolutno zadovoljstvo kopredsjedavati ovom sastanku s ministrom odbrane Podžićem i njegovim timom. Sa sobom sam povela prilično veliki tim iz Pentagona, iz Američke komande za Evropu, kao i iz Stejt departmenta. Učestvujem u mnogo sličnih dijaloga sa zemljama partnerima i mogu da vam kažem da je ova delegacija bila veoma velika za bilateralni dijalog. Ali ona zaista odražava činjenicu koliko toga radimo zajedno i kako je ovaj odnos važan za SAD. Tako da, u pogledu razgovora i pregleda koje smo obavili, mogu vam reći - mada sam već dugo uključena u ovaj odnos i odgovorna za njegovanje tih odnosa već dugi niz godina - bila sam stvarno impresionirana dubinom posla koji zajedno obavljamo, a u nekoliko ključnih područja sam zaista bila inspirisana kada sam vidjela jasan plan kako ćemo se kretati u budućnosti. Daću vam nekoliko primjera. Jedan od njih odnosi se na helikopterske resurse Oružanih snaga BiH. A to je veoma bitan kapacitet zato što Oružane snage mogu brzo odgovoriti potrebama ljudi u BiH, posebno kad su u pitanju prirodne katastrofe. Za nas je važno da OS BiH imaju dobro trenirane posade koje mogu ostvariti i održati spremnost. Mi smo dali saglasnost da produžimo mandat savjetniku za avijaciju koji im pomaže. Mi smo takođe obezbijedili četiri helikoptera tipa Huey koji su već u zemlji. Objavili smo da investiramo 23 miliona u ovaj program. Spomenuću još jedan sjajan primjer. To je laki pješadijski bataljon u koji smo investirali, a koji je sastavljen od predstavnika sva tri konstitutivna naroda, naravno. To će zaista biti vrhunska vojna snaga OS BiH.

NEZAVISNE: Samo da pojasnimo, ova posjeta nema veze s ovim što se dešava u Ukrajini, već se radi o sastanku koji je davno planiran, a sada održan?

KUPER: Da, ovo je prethodno planiran redovni događaj koji je morao biti odgođen zbog kovida. Ali htjela bih takođe da dodam da sam ja zvaničnica u Ministarstvu odbrane SAD, u čijoj su odgovornosti Rusija i Ukrajina. Kao što možete da pretpostavite, veoma sam zauzeta! Mnogo vremena provodim u aktivnostima kako da ojačamo Oružane snage Ukrajine u njihovom naporu da se odbrane od brutalnog ruskog napada. Ali uprkos tome, za mene je bilo veoma važno da odvojim vrijeme i da obavim ovaj sastanak zato što je odnos sa BiH za nas od kritične važnosti.

OSLOBOĐENJE: Kako SAD pomažu put BiH u evroatlantske integracije?

KUPER: Imamo višeslojni skup inicijativa koje provodimo na bilateralnom nivou, koje dopunjavaju posao koji obavlja NATO da izgradi kapacitete OS BiH i da ih podrži u jačanju interoperatibilnosti sa NATO-om na putu ka NATO i evroatlantskim integracijama. Sve naše aktivnosti jačaju ispunjavanje tih ciljeva. Recimo, kada govorimo o profesionalnom vojnom obrazovanju, jako smo ponosni da primamo i do 30 studenata iz OS BiH godišnje svake godine u SAD. Kursevi koje pohađaju na našim elitnim vojnim institucijama ih pripremaju za NATO planiranje i principe kako bi mogli biti operativni sa NATO vojskama. Jedan od najvažnijih aspekata u kojima BiH gradi vlastite kompetencije ka standardima NATO-a i principima je zaista učešće u podršci misiji "Rezolutna snaga" u Avganistanu. To je moćan primjer zajedničkog djelovanja kako su bh. snage dobile najbolji trening ka NATO-u.

NEZAVISNE: BiH je jedna od četrdesetak zemalja koje je ministar odbrane SAD pozvao da budu u grupi zemalja pomoći Ukrajini. S obzirom na to da je to pitanje dosta osjetljivo u BiH, na koji način će BiH učestvovati u tom programu?

KUPER: Mislim da se podrška Ukrajini može gledati kao veoma širok koncept. Postoji mnogo načina kako zemlje mogu pokazati podršku za Ukrajinu. SAD investiraju milijarde svojih resursa i najmoderniju vojnu opremu da imaju ono što im je potrebno da se mogu odbraniti od Rusije. Takođe, tu je i veoma važna diplomatska i politička podrška. Postoji samo pet zemalja u cijelom svijetu koje nisu osudile brutalnu rusku invaziju Ukrajine u Generalnoj skupštini UN-a. BiH je jedna od zemlja koja se priključila ostatku svijeta, i nije jedna od pet država odmetnica koje su odbile da osude rusku invaziju. SAD su veoma srećne da mogu da budu partner sa zemljama u svim područjima koje odaberu da podrže Ukrajinu.

OSLOBOĐENJE: Kako gledate na rat u Ukrajini i refleksije na BiH?

KUPER: Rusija je svjesno odabrala, unaprijed isplanirala i donijela odluku da izvrši invaziju na suverenu zemlju i pokuša okupirati glavni grad da smijeni demokratski izabranu vlast. Od trenutka kada su krenuli, naišli su na otpor, naravno od strane naroda Ukrajine, koji je pokazao žestoku odbranu njihove demokratije. Rusija je započela veoma loše isplaniranu invaziju iz više smjerova kako bi pokušala zauzeti Kijev, ali ubrzo su se morali regrupisati i povući, jer su se susreli s mnogo jačim i sposobnijim otporom nego što su očekivali. Za taj otpor dijelom je zaslužna profesionalna obuka koju su ukrajinske oružane snage imale tokom mnogo godina, kao i oprema koju su imali i oprema koja je pridošla. Ako gledate s tačke gledišta Kremlja, morali su značajno promijeniti strategiju. Čak sada kada gledamo kako Rusija pokušava da se probije u Donbasu i južnoj Ukrajini, vidimo da je to jako skup napor za ruske snage koje trpe dramatične žrtve i ogromne gubitke u opremi. Uz to, Rusija ima sankcije bez presedana i kontrolu izvoza koje onesposobljavaju rusku vojnu industriju i na taj način otežavaju Rusiji da provodi takve operacije u budućnosti. Ne mislim da je Kremlj promijenio svoje početne ciljeve, ali cijena koju plaćaju sve je veća. Tako da moramo biti svjesni da Kremlj, suočen s tako ujedinjenim otporom i tolikom snagom NATO-a koji je ojačao istočno krilo na dosad neviđen način, traži način kako da odvuče pažnju i da nas podijeli, što bi im omogućilo da vrate snagu. To bi se moglo osjetiti ovdje u ovom regionu. Već smo vidjeli kako je Rusija to radila ranije, vidimo kako u regionu, i to i ovdje u BiH, instrumentalizuje korupciju, snabdijevanje energijom. Vidimo da žele da nastave koristiti isti priručnik s ovim dodatnim naporom da odvuku pažnju od činjenice da plaćaju mnogo veću cijenu, poteškoće i poniženja nego što su očekivali.

NEZAVISNE: Šta će se desiti ako Rusija u novembru uloži veto na misiju EUFOR "Althea"? Imaju li SAD plan ili odgovor šta dalje ako do toga dođe?

KUPER: Prije nego što odgovorim na to pitanje, htjela bih da kažem kakav sjajan posao EUFOR obavlja. Imala sam priliku da posjetim komandanta u Sarajevu. Cijenim činjenicu da povećavaju nivo snaga i mislim da postižu uspjehe u cijeloj BiH. Snažno podržavam ovu misiju i komandanta Veselija. Ne mogu da predvidim šta će uraditi Rusija, a ne mogu govoriti ni u ime Savjeta bezbjednosti, UN-a ni EU, ili NATO-a, ali sa bilateralne tačke gledišta i s tačke gledišta nacionalne sigurnosti SAD, mogu vam reći da ćemo uraditi sve što se mora uraditi da podržimo stabilnost BiH. Bićemo uz OS BiH, nastavićemo s našim snažnim partnerstvom i podržaćemo sve ljude u BiH, kao i teritorijalni integritet i suverenitet ove zemlje.

NEZAVISNE: Dolazim iz Republike Srpske i svakodnevno razgovaram s rodbinom i prijateljima. U tim razgovorima vidi se veoma pozitivna vezanost za Rusiju, koja je tradicionalna. Koja je Vaša poruka srpskom narodu?

KUPER: Sa srpskim stanovništvom u ovoj zemlji razgovarala bih na isti način kao i sa drugim ljudima širom svijeta, s tim da mislim da ovdje postoji posebna perspektiva. Ljudi Republike Srpske, ljudi BiH su osjetili rat na veoma intiman i tragičan način. Ako pogledate brutalnost ruske agresije i shvatite da je to invazija za koju su se svjesno odlučili da je provedu, shvatite da su odlučili da zauzmu suverenu zemlju, i ako vidite žrtve mučenja, djecu koja su ubijena raketnim napadima, raketama za koje Rusija ili zna da nisu precizne ili zna da targetira civilno stanovništvo i ako vidite te tragične ljudske priče, ne mogu da zamislim da ljudi Republike Srpske ne bi odlučili da odbace vladu koja čini tako nešto. Možemo da imamo pozitivan odnos s ruskim narodom i ruskom kulturom, ali ne postoji način da civilizovana osoba ili nacija odluči da ne osudi brutalnost Kremlja.

NEZAVISNE: Aneksima Dejtona regulisano je pitanje vojne stabilnosti i balansa u regionu, a posljednjih godina mnogo zemalja regiona se aktivno naoružava. Da li to naoružavanje potencijalno može ugroziti mir?

KUPER: Mislim da nabavljanje oružja nije nešto što je samo po sebi destabilizirajuće, ali je važno da radimo u ovom regionu kao i u bilo kojem regionu s nasljeđem sukoba da ima dovoljno komunikacije i dijaloga kako bi se na miran način razriješila otvorena pitanja. Jedna od omiljenih stvari za mene kada dolazim na zapadni Balkan je da participiram sastancima Američko-jadranske povelje. Nedavno je BiH predsjedavala ovom grupom. U toj grupi nalaze se sve zemlje zapadnog Balkana, od kojih su neke članice NATO-a, a neke su aspiranti. Srbija učestvuje kao posmatrač, kao Kosovo i Slovenija. Ova povelja omogućava dijalog o praktičnim temama saradnje, bilo da su u pitanju prirodne katastrofe ili sajber. Mislim da investicije u ovakav dijalog obezbjeđuju dugoročnu stabilnost koja ovom regionu treba.