Ljubiša Petrović, kandidat SDS-a: Teško je biti domaćin u praznoj kući

"Teško je biti domaćin u praznoj kući, kada zateknete 46 miliona kredita i vratite 26 miliona za samo četiri godine, to je veliki uspjeh. I u praznoj kući i sa velikim brojem opstrukcija smatram da imamo razloga za ponos na sve ono što je urađeno", naglasio je Petrović u intervjuu za "Nezavisne novine".

NN: Šta Vas je motivisalo da se ponovo kandidujete za gradonačelnika Bijeljine?

PETROVIĆ: Nakon istorijske pobjede na prošlogodišnjem referendumu rezultatom 183:0, kada sam dobio podršku apsolutne većine građana Bijeljine, motiv je više nego jasan. Ponovnom kandidaturom samo poštujem volju i želju građana Bijeljine.

NN: Šta je ono što ste planirali, a niste uradili tokom Vašeg mandata?

PETROVIĆ: Razočaran sam jer kao grad još uvijek nismo uspjeli riješiti imovinsko-pravne odnose za lokalitet kuće Magdalene Živanović. Sudski proces je u toku, ali nam je savjest mirna, jer znam da smo uradili sve što smo mogli, borba se nastavlja i od te namjere nećemo odustati. Ono što sam planirao, a nisam uspio da završim tokom ovog mandata je i nabavka koncertnog klavira za grad, za naše umjetnike, za našu djecu. I ta činjenica me boli jer je to jedno od mojih prvih obećanja i to dato djeci koja pohađaju Muzičku školu. Imali smo veliki broj problema sa tom javnom nabavkom, ali ono što znam je da će sljedeće godine prva javna nabavka koju ćemo raspisati biti upravo za koncertni klavir. Tokom ovog perioda bilo je mnogo podapinjanja, opstrukcija, kočenja, ali smatram da smo uprkos svemu uspjeli da uradimo mnogo i da to narod vidi i osjeća. Teško je biti domaćin u praznoj kući, kada zateknete 46 miliona kredita i vratite 26 miliona za samo četiri godine, to je veliki uspjeh. I u praznoj kući i sa velikim brojem opstrukcija smatram da imamo razloga za ponos na sve ono što je urađeno.

NN: Šta će biti Vaši prioriteti u naredne četiri godine, ukoliko opet dobijete podršku sugrađana?

PETROVIĆ: Prioritet je nastavak obnove škola i domova kulture, kontinuirano ulaganje u obrazovanje i uvođenje novih olakšica i subvencija. Ono što je sigurno je da ćemo više sredstava izdvojiti za putnu infrastrukturu, a prioritet će biti i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže. Sada smo likvidno i kreditno sposobni, jer smo vratili 26 miliona KM, pa možemo razmišljati i o većim infrastrukturnim projektima kao što su kompletan završetak sportske dvorane ili rekonstrukcija žile kucavice grada - Račanske ulice. Kada oformimo skupštinsku većinu, imaćemo otvorene ruke i za konačno pokretanje s mrtve tačke obnove Banje Dvorovi, koja je najveći privredno-turistički potencijal Bijeljine.

NN: Zašto bi birači trebalo da daju glas baš Vama?

PETROVIĆ: Kako bismo spriječili uništenje, otimanje i prodaju svoje Semberije i Bijeljine. Kako bismo nastavili da imamo gradonačelnika koji stoji sa sugrađanima rame uz rame i ko ima sluha za njihove probleme! Kako bismo svaki sljedeći put imali pravo na izbor. Padom Bijeljine u ruke vladajućeg režima izgubila bi se i posljednja nada da se u našoj Srpskoj može nešto promijeniti. Tog 6. oktobra građani su na potezu, oni biraju, svi ćemo se naći na raskršću, mogu se odlučiti da se vrate nazad, da skrenu lijevo ili desno u nepoznato ili da sa mnom nastave da marširaju pravo u smjeru ozdravljenja Republike Srpske. Izbor je na narodu i neka bude volja naroda!

