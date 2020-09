Mahmutović: Virus korona kao cunami na površinu izbacio sve probleme

Privredna komora Kantona Sarajevo provela je upitnik na koji je odgovorilo više od 1.000 privrednih subjekata. Ukupni gubici u poslovanju samo za anketirane za april, maj i juni 2020. godine u odnosu na isti period lani procijenjeni su na preko 216 miliona KM. Sigurno da su gubici mnogo veći kada je u pitanju cjelokupna privreda Kantona Sarajevo.

Naveo je ovo u pisanom intervjuu za "Nezavisne" Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo.

Mahmutović je istakao da je interesantno da 75 posto kompanija koje su uzele učešće u anketi spada u kategoriju mikrokompanija.

NN: Kako je virus korona uticao na privredu u Kantonu Sarajevo?

MAHMUTOVIĆ: Informacije kojima Komora raspolaže kada je u pitanju situacija u privredi očekivano nisu ohrabrujuće, jer su problemi brojni. Proglašenje pandemije uzrokovane virusom korona rezultiralo je negativnim ekonomskim pokazateljima, kako u privredi Kantona Sarajevo, tako i šire.

NN: Ko je najviše pogođen ovom situacijom?

MAHMUTOVIĆ: Na početku pandemije proveli smo jedan upitnik na koji je odgovorilo preko 1.000 privrednih subjekata. Na osnovu provedenog istraživanja ukupni gubici u poslovanju za anketirane privredne subjekte za period april, maj i juni 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine procijenjeni su na više od 216 miliona KM. Sigurno da su ovi gubici mnogo veći kada je u pitanju cjelokupna privreda Kantona Sarajevo, što će statistika pokazati. Interesantno je da 75 posto kompanija koje su uzele učešće u anketi spada u kategoriju mikrokompanija. Uz otežane uvjete rada brojni su problemi s kojima su se privrednici suočavali u proteklom periodu, a vezani su za realizaciju ugovora, nabavku repromaterijala, naplatu potraživanja i drugo, a neke od njih su i preorijentisale svoju proizvodnju u novonastaloj situaciji.

NN: Šta je s malim privrednicima, kako su se oni snašli u ovoj situaciji?

MAHMUTOVIĆ: Mnogi su iznalazili različite načine kako da premoste ovaj period, što dugoročno za većinu neće biti adekvatno rješenje i već ima nagovještaja da će doći do zatvaranja, odnosno obustave rada mnogih samostalnih privrednika. Nadamo se da će mjere koje su poduzete u skladu sa korona zakonom polučiti određene rezultate i donekle ublažiti negativne posljedice.

NN: Čini se da su najviše pogođeni turistički radnici i ugostitelji, hotelijeri... Da li su Vam se obraćali i postoji li neki projekat kojim bi se ovim privrednicima moglo pomoći?

MAHMUTOVIĆ: Pandemija je posebno pogodila turističku i ugostiteljsku djelatnost. Pored sredstava izdvojenih za prvu pomoć ovim granama privrede iz Turističke zajednice KS i Federacije BiH, razmatraju se i druge mogućnosti kako bi se održao ovaj sektor. Komora je, između ostalog, predlagala da se donesu potrebni zakoni i odluke za uvođenje vaučera za potrošače (klijente) u turističkom sektoru (agencije, putnički prevoz, hotelijeri i drugi smještajni kapaciteti), kako bi se olakšala likvidnost i poslovanje kompanija, a u isto vrijeme zaštitili potrošači.

NN: Šta je s kompanijama u Kantonu Sarajevo koje su izvozile, da li je smanjen izvoz i kako to utiče na njihovo poslovanje?

MAHMUTOVIĆ: Obim vanjskotrgovinske razmjene Kantona Sarajevo u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosio je 2,5 milijardi KM, što je za 580 miliona KM ili 18,7% manje u odnosu na obim razmjene ostvaren u istom periodu 2019. godine. U periodu od januara do aprila 2020. izvoz u Kantonu Sarajevo je smanjen za 103 miliona KM ili 14,6%, dok se uvoz smanjio za 477 miliona KM ili 20% u odnosu na isti period 2019. godine. Ukupna vrijednost izvezene robe za prvih šest mjeseci iznosila je 600 miliona KM, dok je istovremeno uvezeno 1,9 milijardi KM vrijednosti robe. Pri tome je došlo do pada deficita za 373 miliona KM ili 22,8% (iznos deficita je 1,3 milijarde KM). Izvoz u zemlje EU iznosio je 354 miliona KM, što je za 18,2% manje u odnosu na isti period prošle godine. Uvoz iz EU zemalja iznosio je 1,1 milijardu KM i manji je za 24,4% u odnosu na I-VI 2019. godine. U prvih šest mjeseci 2020. godine povećao se izvoz hrane i pića te izvoz kapitalnih proizvoda, ali je istovremeno smanjen izvoz industrijskih materijala, goriva i maziva, transportnih sredstava, proizvoda za široku potrošnju i drugih proizvoda. Na strani uvoza u prvih šest mjeseci 2020. u odnosu na isti period prethodne godine povećan je uvoz hrane i pića, dok je uvoz ostalih proizvoda smanjen u rasponu od 11,2% do 39,6%.

NN: Po Vašim prognozama i situaciji na terenu, kakve jesen i zima očekuju privrednike u KS?

MAHMUTOVIĆ: Virus korona je kao cunami na površinu izbacio sve probleme s kojima se društvo u cjelini suočava, pa tako i privreda. Ukoliko budemo aktivni mogli bismo ovu situaciju iskoristiti da ispravimo sve greške koje su se pravile u proteklom periodu i spremno dočekati buduće relaksiranje situacije u privredi i jačanje privrednih aktivnosti. U takvoj situaciji i privrednici bi lakše podnosili tešku situaciju koja se očekuje ove jeseni i zime.

NN: Imate li podatke koliko privrednika, posebno onih malih, je zatvorilo biznise i koliko radnika je ostalo bez zaposlenja?

MAHMUTOVIĆ: U julu 2020. godine u Kantonu Sarajevo, prema podacima Službe za zapošljavanje KS, registrovan je pad broja zaposlenih za 2,6% u odnosu na isti mjesec 2019. godine (ukupno 138.858 zaposlenih). U julu je došlo do rasta broja nezaposlenih za 8,9% u odnosu na uporedni mjesec 2019. godine (ukupno 63.629 nezaposlenih). Stopa nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u julu iznosila je 31,4%. Od toga, najveći broj registrovanih nezaposlenih osoba je sa srednjom stručnom spremom (20.550 ili 32,3%), zatim kvalifikovane osobe (16.268 ili 25,6%), te nekvalifikovane osobe (16.203 ili 25,5%). Broj nezaposlenih sa nižom stručnom spremom smanjen je za 8,3%, broj visokokvalifikovanih radnika za 6,7%, a polukvalifikovanih za 3,2%. Očekujemo da će u skorije vrijeme biti objavljeni i podaci koliko je privrednika obustavilo rad.