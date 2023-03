Maja Sever za "Nezavisne": Cilj tužbi je iscrpljivanje, zatvaranje i gušenje medija

Ako je Bosna i Hercegovina zaista iskrena na evropskom putu, onda treba raditi stvari koje su u skladu s evropskim regulativama, direktivama i preporukama. Stavljanje u Kazneni zakon uvrede i klevete to sigurno nije.

Rekla je to u intervjuu za "Nezavisne novine" Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, komentarišući nastojanja Vlade Srpske da u krivično zakonodavstvo vrati klevetu.

"Ovo je veliki korak unazad. Iskreno rečeno, ja se nadam i očekujem da će i evropski političari i evropske institucije na neki način reagirati. Mi kao Evropska federacija novinara već jesmo i opet ćemo", istakla je Maja Sever.

NN: Kako komentarišete najnoviji potez Vlade Republike Srpske koja želi da u krivično zakonodavstvo vrati klevetu, s ogromnim novčanim kaznama?

SEVER: Smatram da je to jako loš potez, da je to potez koji će se vrlo loše odraziti na slobodan rad novinara i novinarki u vašoj zemlji. Vrlo glasno i jasno želim protestirati zbog takvog poteza. Naime, iako i u nekim evropskim zemljama, pa i u Hrvatskoj, još uvijek dijelom u Krivičnom zakonu ima mogućnost tužbi zbog uvrede, naša vlada je to malo relaksirala prije nekog vremena, ali i dalje zahtijevamo da se potpuno izbaci. Kod vas je bilo drugačije i ova namjera da se ponovno to vrati u Krivični zakonik je definitivno korak natrag, definitivno nešto što je u suprotnosti sa nekakvim evropskim tendencijama i evropskim preporukama. U samoj preporuci Evropske komisije u borbi protiv SLAPP tužbi vrlo jasno stoji da se iz Krivičnog zakona odredba uvrede i klevete treba spustiti na nižu razinu.

NN: Da li je to disciplinovanje medija, gušenje slobode govora, slobode uopšte?

SEVER: Ja mislim da je. Ne samo da mislim, nego ja znam da je prije nekoliko mjeseci tako i rečeno u najavi. To je zaista pokušaj dodatnom regulativom i zakonodavnim pritiskom ušutkavanja medija. Znate šta, ja ću vam reći iz primjera u Hrvatskoj... Pritisak SLAPP-ovima, pritisak tužbama protiv novinara, ima izuzetno jak utjecaj na slobodu rada novinara i novinarki u Hrvatskoj. Sami novinari kažu da im je to teže nego prijetnje, nego pritisci, nego napadi, pa čak i prijetnje fizičkim napadima. Gore im je čekati hoće li primiti kuvertu sa novom tužbom za koju ne znaju kako će završiti.

NN: Može li se ovaj postupak posmatrati kao korak nazad na evropskom putu BiH?

SEVER: To je upravo pitanje... Ako je Bosna i Hercegovina zaista iskrena na evropskom putu, onda zaista treba raditi stvari koje su u skladu s evropskim regulativama, direktivama i preporukama. Stavljanje u Kazneni zakon uvrede i klevete to sigurno nije, pogotovo u Evropskoj uniji koja se toliko u posljednjih godinu-dvije bavila pritiskom, tužbama i SLAPP tužbama protiv novinara. Ovo je veliki korak unazad. Iskreno rečeno, ja se nadam i očekujem da će i evropski političari i evropske institucije na neki način reagirati. Mi kao Evropska federacija novinara već jesmo i opet ćemo.

NN: Kako mediji danas uopšte imaju šansu da prežive kad im sa svih strana prijete SLAPP tužbama?

SEVER: Pa, vrlo teško. Vi kad dobijete tužbu za 60.000 eura, i ne znate kako će završiti... Hajde vi meni recite koji medij u Bosni i Hercegovini može preživjeti ako dobije dvije, tri ili četiri takve tužbe? One uvijek dolaze u seriji. Cilj tih tužbi je iscrpljivanje, zatvaranje, gušenje medija.

NN: Novinaru Nikoli Morači iz Banjaluke još nije vraćen mobilni telefon, a on i nekoliko kolega su dobili status osumnjičenog. Kako se boriti i izboriti s ovakvim pritiscima?

SEVER: Status osumnjičenog, to je stvarno strašno! Pratila sam, reagirali smo. Zaista je vrijedno vidjeti solidarnost vas novinara sa kolegom. Zaštita izvora je jedna od baza našeg posla, osnova našeg novinarskog posla. Zaista, nadam se da će i vaši lokalni autoriteti shvatiti da je to nešto što je isto tako nedopustiv pritisak na te ljude, na redakciju i slobodno novinarstvo. Raduje me solidarnost kolega i ono da jednostavno niste dopustili, pa evo i ovim pitanjem ne puštate da to prođe samo tako.