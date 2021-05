Malkićeva za "Nezavisne": Bajram dočekujemo ustreptalog srca

Ramazanski bajram muslimani u BiH doživljavaju kao krunu ramazana i nagradu za dobrovoljno tjelesno sustezanje i odricanje, kaže u pisanom intervjuu za "Nezavisne novine" dr Safija Malkić, šefica Ureda za brak i porodicu Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

"Posebnost bajramskih trenutaka prvo treba da dijelimo s našim najmilijim, sa osobama koje nam život čine ljepšim. Bajramsku radost, ali i bajramske kolače i slastice, tradicionalno dijelimo s komšijama muslimanima, ali i s našim komšijama drugih vjeroispovijesti kao što s njima dijelimo radost njihovih blagdana", kaže Malkićeva.

NN: Dočekujemo još jedan Bajram u trenutku globalne pandemije virusa korona, iza nas je ramazan, sveti mjesec za muslimane širom svijeta. Ramazan je mjesec druženja, posvećenosti i, kako bi u narodu rekli, mjesec zbrajanja računa i čišćenja organizma, ali i duše. Kako se ove godine dočekuje najradosniji praznik Bajram?

MALKIĆ: Muslimani i muslimanke ove godine, kao i svih godina, pod utjecajem ramazanskih ibadeta, Milostivom Bogu ugodnih djela, Bajram dočekuju pročišćenog tijela, duše i srca, radosni što su ispostili mjesec ramazan i puni nade da će im post biti primljen, da će dobiti posebnu nagradu od Uzvišenog Gospodara obećanu postačima. Međutim, ove, kao i prošle, godine vjernici su iščekivali i ramazan i Bajram s posebnim uzbuđenjem, nadom i ushićenjem da će im ovi blagoslovljeni dani donijeti olakšanje i rasterećenje od briga, problema, izazova i iskušenja koje nam je pandemija donijela.

NN: Koji je značaj Bajrama za muslimane u BiH i da li su se kroz godine mijenjali način i običaji muslimana u BiH kada je u pitanju doček i obilježavanje ovog praznika?

MALKIĆ: Dva bajrama, Ramazanski i Kurban-bajram, dva su najveća blagdana koje muslimani u Bosni i Hercegovini tako doživljavaju i obilježavajući ih nastoje iskoristiti sve njihove odlike, specifičnosti i benefite. Ramazanski bajram doživljavaju kao krunu ramazana i nagradu za dobrovoljno tjelesno sustezanje i odricanje od uobičajenog, apstiniranje od jela, pića, pušenja i tjelesnih užitaka od zore do zalaska sunca, kao i za duhovnu kontrolu, od loših riječi i djela čak i od loših misli i primisli. S obzirom na to da istinski post podrazumijeva poseban "režim" koji od vjernika traži cjelodnevni angažman, potpunu posvećenost, samokontrolu i strpljivost, to je i dodatni razlog da vjernici i vjernice "izmijenjeni", osvježeni i "novi" dočekuju i dočekaju Bajram, te ljepotu blagdanskih trenutaka, zbog istančanih osjećaja, mnogo intenzivnije doživljavaju. Taj vjernički osjećaj je nezamjenjiv, neprocjenjiv, on se ne mijenja, suština je ista, a kroz vrijeme se samo mijenjaju ili nijansiraju forme različitih bajramskih sadržaja. Nekad su to bili skromniji dočeci, skromniji u smislu mogućnosti, mnogi nisu mogli sebi i svojoj porodici priuštiti novu odjeću i obuću za Bajram i bogatiju bajramsku trpezu, ali, uvijek su bili drugi, rodbina i komšije i dobri ljudi koji su pomagali one slabijeg imovinskog stanja, solidarisali se s njima kako bi i oni mogli doživjeti ljepotu bajramskih trenutaka. Iako i danas imamo onih u stanju socijalne potrebe koji trebaju našu pomoć i podršku, ipak, posljednjih decenija - hvala Milostivom Gospodaru, situacija je puno bolja i bajrame, zajedno sa svojim porodicama, dočekujemo radosni, u novom ruhu i uz prigodne bajramske objede. Iz naših avlija, kuća i stanova šire se svježina i različiti lijepi mirisi, ali i atmosfera sreće koju rado dijelimo s drugima.

NN: Koliku ulogu porodica i odgoj imaju u načinu obilježavanja Ramazanskog bajrama i šta bi ovaj praznik trebalo da simbolizuje?

MALKIĆ: Koncept porodičnog odgoja podrazumijeva izgradnju i njegovanje vrijednosti kod djece, vrijednosti koje su utemeljene u vjerskom odgoju, a koji je, dakako, temelj svih drugih odgoja, odgojnih utjecaja i praksi. Roditelji svoju djecu odmalena, od najranije dobi uče istinskim vrijednostima, privikavaju ih na život u okviru univerzalnih vrijednosti, njeguju vrijednosti unutar porodice na način da one djeci budu lahke, prihvatljive i podrazumijevajuće, da im postanu navika. Kad se dijete od malih nogu nauči i navikne da je ramazan gost koji donosi puno dobra i da ga i djeca dočekuju u okviru svojih mogućnosti, da poste po sahat-dva, potom po nekoliko sati, po pola dana, kasnije kad odrastu cijeli dan, a da poslije toga dolazi Bajram u kojem će za njihov trud i odricanje dobiti nagradu i različite, željene poklone koje im šalje Dragi Bog zato što su lijepo dočekali, ugostili i ispratili nevidljivog "gosta". Ovakvim pristupom djeca ne doživljavaju ramazan kao obavezu, nego kao mjesec posebnog stila života zbog prisustva gosta u porodici, a zbog kojeg im Bajram donosi sve ljepote i nagrade. Na taj način ramazan i Bajram simboliziraju vrijednost, solidarnost, zajedništvo i porodičnu sreću, jer sublimiraju poštovanje prema gostu koji dolazi po nalogu Milostivog Gospodara zbog kojeg se bolje razumijemo, poštujemo, i uvažavamo mogućnosti svakog člana porodice, ali i drugih oko nas, zbog kojeg doživljavamo ljepotu zajedničkih sehura i iftara, potom bajramskog porodičnog veselja. Konačno, zahvaćeni tim posebnim raspoloženjem postajemo spremniji da se solidarišemo s onima u stanju potrebe, da sreću podijelimo s njima jer je sreća i veća i potpunija ako je dijelimo s drugima!

NN: Šta nakon provedenog mjeseca posta i ibadeta dolazak Bajrama znači za vjernike i kako je najbolje obilježiti ovaj radosni praznik?

MALKIĆ: Nakon perioda tjelesnog i duhovnog smiraja, zadovoljstva i sreće zbog upotpunjenja posta, Bajram dočekujemo ustreptalog srca, sa velikim ushitom i radošću, a taj bajramski oreol ugodnosti i ljepote, gotovo osjetno, lebdi nad vjernikom i njegovom porodicom. Inače je pravilo da s članovima uže porodice dijelimo i dobro i zlo, i sreću i tugu, potom sa širom porodicom, rodbinom, komšijama i prijateljima, tako je i s bajramskom srećom i veseljem. Posebnost bajramskih trenutaka prvo treba da dijelimo s našim najmilijim, sa osobama koje nam život čine ljepšim. Bajramsku radost, ali i bajramske kolače i slastice, tradicionalno dijelimo s komšijama muslimanima, ali i s našim komšijama drugih vjeroispovijesti kao što s njima dijelimo radost njihovih blagdana, i s poštovanjem i zadovoljstvom primamo njihove posebne praznične poklone.

NN: Zadnjih godina imali smo tendenciju neprimjerenog obilježavanja Bajrama na način kakav vjera ne dozvoljava, na koji način i vi koji ste u Rijasetu Islamske zajednice BiH zaduženi za brak i porodicu utičete na vjernike?

MALKIĆ: Da, nažalost, posljednjih godina svjedoci smo takvih pojava, organiziranja bajramskih proslava i veselja neprimjerenog sadržaja koji ugrožavaju i uništavaju "svetost" bajramskih trenutaka. Neki će kazati da je vrijeme u kojem živimo donijelo te nove forme, međutim mi kažemo da pojedinci, zaklanjajući se iza primamljivih bajramskih ponuda i aranžmana, nastoje ubrizgati nove sadržaje koji su suprotni onome čemu islam poziva i onom što Bajram jeste i simbolizira. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini redovno se očituje spram takvih pojava, a posebno nakon nemilih događaja na tim proslavama koji su za posljedicu imali smrtne ishode, gubitke života nečijih sinova ili kćeri. Zato vjernike uoči Bajrama iznova podsjećamo, šaljemo saopćenja, poruke, preporuke, smjernice i apeliramo da oni i članovi njihovih porodica ne učestvuju na takvim neprimjerenim proslavama ako žele dobro sebi i svojoj porodici.

NN: I možete li nas za kraj podsjetiti na tradiciju obilježavanja Bajrama muslimana u BiH, značenje ovog blagdana za porodicu?

MALKIĆ: Bajrami su vjerski porodični praznici, koje, pod okriljem Božije milosti, dočekujemo u krugu svojih porodica. Bajram je za vjernika blagdan čiju ljepotu dijeli sa svojim roditeljima, braćom, sestrama, supružnikom, djecom. U tim danima porodica je na okupu, svi se, bez obzira na obaveze, potrude da budu zajedno i da za vrijeme blagdana zaborave na probleme i nesuglasice. Bajram nas podsjeti na ljepotu zajedništva, porodične harmonije, i on bude, i mora biti, povod za prevladavanje nesuglasica i nesporazuma. Također, Bajram biva razlog da potvrdimo istinu, da opet i iznova donesemo zaključak da je porodica najveće bogatstvo koje se mora čuvati i njegovati, blago koje se mora štititi i nad kojim se mora neprestano bdjeti.

NN: Poruka vjernicima?

MALKIĆ: Vjernik je vjerniku brat, vjernica je vjernici sestra i važno je da to uvijek imamo na umu. Zbog toga moramo jedni drugima govoriti lijepe riječi, podsticati jedni druge na dobro, a odvraćati od zla, i natjecati se u dobru i lijepim stvarima - ako budemo tako živjeli i tako djelovali, učinit ćemo život ljepšim i sebi i našim porodicama, našim komšijama i prijateljima, našim sugrađanima, svim ljudima u našoj domovini! Uz to ćemo biti nagrađeni na Onom svijetu kako nam Milostivi Gospodar obećava: "Ko uradi koliko trun dobra vidjet će ga, a ko uradi koliko trun zla vidjet će ga!", i "...nikome krivo neće učinjeno biti". Zato, pored velikih dobrih djela, potrudimo se da učinimo i prikupimo puno "sitnih" dobrih djela koja život čine ljepšim!