Mandić za Nezavisne: Opraštam svima uvrede, građani kaznili huškače

Ljudima smo probudili nadu, pokazali da je moguća drugačija politika i da se konačno može živjeti bolje, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Srđan Mandić, novoizabrani načelnik općine Centar Sarajevo.

"Građanke i građani Sarajeva su prepoznali naše namjere i dali nam ogromnu podršku", ističe Mandić.

NN: Jeste li se nadali ovako velikoj pobjedi, odnosno velikoj razlici u broju glasova spram kandidata iz SDA i k tome još čovjeka koji je već sjedio na funkciji načelnika?

MANDIĆ: Od početka sam bio uvjeren u pobjedu, istini za volju - ne u ovolikom procentu. Jednostavno, osjetila se ogromna želja za promjenom među građanima. Više od dvije decenije vladavine jednih te istih, u kojima je iz godine u godinu odlazak naših sugrađana bio sve veći, a uslovi života onih koji ostaju bivali sve teži, moralo je doći na naplatu. Razlog za optimizam ležao je i u ogromnoj podršci koju je imala Vlada Kantona Sarajevo, čiji sam bio ponosni član. Ljudima smo probudili nadu, pokazali da je moguća drugačija politika i da se konačno može živjeti bolje. SDA je sa svojim partnerima iz koalicije Petak 13, kako su se sami nazvali, srušila tu vladu, ali je postigla kontraefekat. Građanke i građani Sarajeva su prepoznali naše namjere i dali nam ogromnu podršku. Da, gospodin Ajnadžić je već imao mandat, ali građani očito nisu bili zadovoljni njegovim radom. Kad se tome doda opće nezadovoljstvo radom njegove stranke, želja za povratkom stranaka "četvorke" na vlast jer su s nama krenule stvari naprijed, o čemu sam već govorio, moja pobjeda je bila neminovna.

NN: Šta ćete prvo uraditi kao načelnik općine Centar?

MANDIĆ: Prva stvar će mi biti vraćanje dostojanstvenih uslova za život svim građanima općine Centar, koji su to u ovom poraću izgubili. Nijedna kuća ne smije više biti bez priključka na kanalizacionu i vodovodnu infrastrukturu, nijedno naselje neće biti bez gradskog saobraćaja ili pristupnog puta kojim mogu doći kola Hitne pomoći kad nekom zatrebaju, osobe s invaliditetom će imati nesmetano kretanje gdje budu željele, usluge općinske administracije će biti digitalizirane, brze, pouzdane, a njen rad u potpunosti transparentan. Dakle, to su stvari koje će se početi raditi prve i na kojima će se raditi najbrže. To ne znači da se neće raditi paralelno i na drugim stvarima, koje se tiču povećanja broja zelenih površina, popravke fasada, utopljavanja objekata...

NN: Šta će biti sa Hastahanom?

MANDIĆ: Što se tiče parka Hastahana, angažovat ćemo tim najboljih advokata da se prvo vidi da li je moguće vratiti taj projekat na početak i onda postupiti u skladu s voljom građana da tu bude park. Hastahana je ključni dokaz za lošu komunikaciju općinske administracije s građanima, kakva se novoj neće moći desiti.

NN: Rekli ste u noći pobjede da svima opraštate i da ćete biti načelnik svim građanima općine Centar. Šta ne možete oprostiti i kako su na Vas djelovale uvrede da ste "četnik"?

MANDIĆ: Kao što sam već rekao, opraštam svima. Nema toga kome ne mogu oprostiti. Građani su takvo političko ponašanje kaznili i to je ono u čemu doživljavam satisfakciju. Na svakim sljedećim izborima, bar kad je o Sarajevu riječ, ko god pomisli da se koristi huškanjem i govorom mržnje imat će opomenu u primjeru ovih izbora, kad su pali upravo oni koji su tu istu stvar radili. Očekivao sam niske udarce jer se prosto dešavaju u svakoj kampanji, ali toliko niske ne. Svi koji su me tako napadali znali su da lažu, ali sam se, između ostalog, pitao otkud im vjera da će građani u tako očitu laž povjerovati. I, naravno, nisu. Pokušavajući da me diskredituju oni su potcijenili građane, i građani su to prepoznali. Kaznili su ih i kao huškače, ali i kao nekog ko ih potcjenjuje.

NN: Bili ste ministar komunalne privrede u Kantonu Sarajevo. Upoznati ste sa situacijom u cijelom kantonu, pa i u općini Centar. Šta je ono što je prijeko potrebno uraditi u ovoj općini kada je ovaj segment u pitanju?

MANDIĆ: Imao sam već sastanak s Enverom Hadžiahmetovićem, čovjekom koji će se vratiti na poziciju direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" nakon što je s nje nepravedno smijenjen. Dogovoreno je stavljanje u funkciju Peračkog vrela, s kojeg je moguće obezbijediti potisak od 120 litara u sekundi, te riješiti vodosnabdijevanje za naselja Kromolj, Poljine, Kobilja Glava i Betanija, koja su perspektivna za širenje grada. To će biti do proljeća. Također, bit će riješeno i vodosnabdijevanje jednog dijela Alipašine ulice. Našli smo i način kako ubrzati vraćanje ulica u prvobitno stanje nakon raskopavanja prilikom popravki vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Također, imat ćemo češće i temeljitije čišćenje ulica, veći broj kanti za smeće i obavezno razvrstavanje otpada s ciljem njegove reciklaže. To su neke stvari na kojima ćemo početi prvo raditi i koje će prve biti vidljive, nikako i jedine.

NN: Vi ste i jedan od potpredsjednika Naše stranke. "Četvorka" će u narednim sedmicama preuzeti i Kanton Sarajevo, dogovori su u toku, hoće li Edin Forto ponovo biti premijer?

MANDIĆ: Nisam pregovarač u tom procesu. Moja želja je da on to nastavi iz tri razloga... Prvi je taj što je dobro radio posao, drugi je što zna šta treba da se radi, ne moramo čekati da se neko novi uputi u sve te stvari, a treći je što je on najprepoznatljiviji izraz kontinuiteta Vlade "šestorke" koja je ulila nadu građanima u mogućnost boljeg života za sve, što je jedan od razloga, na kraju krajeva, zašto je i "četvorka" imala uspjeh kakav je imala.

Izbori u Mostaru

NN: Kazali ste da ste u toku izborne kampanje išli na teren i razgovarali s običnim građanima. Hoćete li to isto raditi i kada su u pitanju lokalni izbori u Mostaru nakon 12 godina i šta očekujete od ovih izbora?

MANDIĆ: Naša stranka u Mostaru nastupa zajedno sa SDP-om kao BH blok i kandidati BH bloka upravo to i rade. Imaju pomoć svih nas pa sam i sam, naravno, bio u Mostaru i ići ću opet. Očekujem poraz dosadašnjeg koncepta vlasti u Mostaru baziranog na podjelama, a održavanog na strahu i ucjenama koji udruženim snagama nastoje zadržati SDA i HDZ, uz svesrdnu pomoć Milorada Dodika. Građani su imali dovoljno vremena da to prozru, pogotovo u posljednjih 12 godina kada su SDA i HDZ imali apsolutnu vlast i za dobrobit građana mogli uraditi šta su htjeli. Imali su tu vlast po vertikali, dakle ne samo u gradu, nego i u kantonu, na nivou entiteta, na nivou države. Međutim, oni nisu uradili ništa za građane jer su vjerovali da će bez izbora moći vladati cijelu vječnost. Taj koncept im je upravo poremetila Irma Baralija, kandidatkinja na izborima u Mostaru i potpredsjednica Naše stranke. Dovela je izbore u Mostar i to je još jedan razlog više, možda i krucijalni, da odaberu BH blok.