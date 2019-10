Manuela Nesl za "Nezavisne": Povećanje akciza bilo ispravna odluka

Odluka o povećanju akciza na naftu i naftne derivate je bila ispravna, rekla je u intervjuu za "Nezavisne" Manuela Nesl, nova direktorica Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH.

Ističe da EBRD želi podstaći privatni biznis, mala i srednja preduzeća i tako pomoći povećanju zaposlenosti, ekonomske aktivnosti i izvoza na druga tržišta.

NN: Preuzeli ste dužnost, imali ste već i neke sastanke sa zvaničnicima u BiH. Kakvi su prvi utisci i šta EBRD planira da radi u narednom periodu?

NESL: U ovom trenutku najvažnije je da nastavimo implementirati projekte koje smo započeli. Nastojimo implementirati sve te projekte na najbolji način. Mnogo sam ovih dana isticala pitanje obnovljivih izvora energije i energetskih projekata. To je nešto na šta mi stavljamo veliki akcenat i o tome smo razgovarali sa svim našim sagovornicima i na nivou entiteta i na nivou BiH. Osim toga, namjeravamo nastaviti držanje fokusa na popravljanju poslovnog okruženja. I od naših sagovornika smo jasno čuli da žele s nama da sarađuju na tom pitanju. Razmišljamo o mjerama koje bi trebalo preduzeti kako bi privatni sektor mogao lakše poslovati.

NN: Pitanje podizanja akciza na gorivo za izgradnju autoputeva i dalje je u našoj javnosti pitanje koje izaziva mnogo pažnje. Da li EBRD smatra da je ta odluka bila dobra?

NESL: Apsolutno smatram da je to bila ispravna odluka. Jako je važno da je to urađeno jer je koridor 5c od esencijalne važnosti za ekonomski razvoj cijele zemlje. Koridor će otvoriti nove rute ka zapadnim tržištima i poboljšati povezanost. Sve će to dovesti do više ekonomskih aktivnosti i većeg bruto domaćeg proizvoda. Naravno, ovo su skupe investicije, ali sada imamo izvor za finansiranje ovih projekata i već vidimo rezultate. Iz naše perspektive već su oslobođena neka sredstva. Važno je napomenuti da su infrastrukturni projekti dugoročni projekti. Potreban je veliki napor i vrijeme da se oni završe, ali mislim da se već sada mogu vidjeti pozitivni efekti.

NN: U BiH postoji problem neformiranja vlasti pa nas zanima da li to na bilo koji način utiče na projekte koji su u toku?

NESL: Kada se radi o projektima koji se sprovode ili su u tenderskoj fazi, nema nikakvih zastoja. Nastavljamo da radimo, kompanije koje su angažovane rade. Što se tiče projekata koje su u fazi odobravanja, određeno usporavanje postoji, ali oni nisu stali. Stanje je takvo kakvo jeste, ali što se nas tiče, mi nastavljamo da radimo. Nama je potreban posvećeni partner i podrška državnih institucija. Razumijemo poteškoće i nadamo se da će sve biti prevaziđene.

NN: Ako bi se kriza nastavila recimo narednih mjeseci, da li bi to onda moglo izazvati probleme za vaše projekte?

NESL: Naravno, mi nismo politička institucija, ali najvažnije je da imamo sagovornike s kojima radimo. Tehnički Savjet ministara i dalje radi, i to je važno.

NN: U Sarajevu je bila organizovana velika konferencija EBRD-a. Da li već postoje neki rezultati?

NESL: Sama konferencija i njeno održavanje su već veliki rezultat. Konferencija je zapravo bila naš godišnji sastanak, ali smo na nju mogli privući 2.500 učesnika koji su došli u Sarajevo, među kojima su bili predstavnici vlasti i privatnog sektora. BiH se mogla predstaviti kao dobro mjesto za poslovanje. Mi smo BiH mogli predstaviti kao zemlju u kojoj se može investirati u poljoprivredu, turizam, proizvodnju i maloprodaju. To je već veliki uspjeh, zato što smo BiH mogli predstaviti u pozitivnom svjetlu. Zabilježili smo i veliki interes privatnih investitora i u toku su neke aktivnosti s tim u vezi. To je i moj lični mandat ovdje, kao nešto na šta ću lično i te kako biti fokusirana. Želimo podstaći privatni biznis, mala i srednja preduzeća i tako pomoći povećanju zaposlenosti, ekonomske aktivnosti i izvoza na druga tržišta.

NN: Mnogo se priča o tome koliko su sredstva institucija poput EBRD-a konkurentna i atraktivna u odnosu na, recimo, kineske i druge nove izvore finansiranja i projekte. Kakvo je Vaše mišljenje?

NESL: Mi svakako mislimo da smo i dalje atraktivni. Nama je važno da postoje jednaki i pošteni uslovi za sve investitore koji ovdje dolaze. Mi svakako ne bismo željeli da otežamo privatnim investitorima. Želimo da servisiramo onaj dio tržišta gdje postoji potreba i gdje neke druge institucije možda ne nude finansiranje. Osim toga, mi na državnom nivou imamo preferencijalne kamate, a od EU i drugih donatora dioničara naše banke možemo zatražiti grantove. Na taj način pokušavamo pomoći vladama. Takođe, mi pokušavamo dovesti i privatne investitore. Mislimo da je to velika pomoć vladama jer radimo zajedno s privatnim investitorima kojima pomažemo da razumiju poslovno okruženje i investiramo zajedno s njima kada se ne osjećaju konforno da idu samostalno. Tako, da zaključim, mi ne samo da ne sprečavamo privatne investitore da investiraju, nego želimo da radimo s njima. Mi dobro poznajemo BiH, ovdje smo već 23 godine, i naša znanja mogu biti korisna svima. Htjela bih napomenuti još nešto: mi vladama pružamo i tehničku pomoć, recimo kada vlasti žele da implementiraju određene reforme. Ne želimo se takmičiti s drugim institucijama. Ako su bolje, neka one dobiju poslove. Mi samo želimo da, kada su u pitanju kineski ili bilo koji drugi investitori, svi igraju po istim pravilima. Najvažnije je kakav je kvalitet investicija, kakvi su standardi i da li je određena investicija najbolja za zemlju.

NN: O kojim vrstama standarda govorite?

NESL: Recimo, standardi zaštite životne sredine, zatim pitanje transparentnosti investicija. Suština je da li određena investicija pomaže napretku zemlje, kako se odražava na ekonomiju i slično. Pozdravljamo dolazak svakog investitora koji poštuje te osnovne standarde. Nas samo brinu investicije koje nisu kvalitetne.