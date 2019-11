Marget Uber: Proces proširenja mora se nastaviti

​Njemačka se do samog kraja zauzimala za započinjanje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Imali smo veoma rano odluku njemačkog Bundestaga, koji je izglasao pozitivan stav za započinjanje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

NN: Evropski savjet je blokirao početak pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, a ta odluka se tumači kao zastoj, a možda i kraj proširenja. Kako Vi to vidite?

UBER: Njemačka vlada veoma žali zbog ovakve odluke Evropskog savjeta, iako je velika većina zemalja bila za otpočinjanje pregovora. Njemačka se do samog kraja zauzimala za započinjanje pregovora s ove dvije zemlje. Imali smo veoma rano odluku njemačkog Bundestaga, koji je izglasao pozitivan stav za započinjanje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, iako je kod Albanije podrška bila malo uslovljena. Mi se i dalje držimo ove odluke Bundestaga i za nas stav o evropskoj budućnosti zapadnog Balkana i dalje važi. I naša kancelarka se snažno lično založila da zemlje zapadnog Balkana imaju perspektivu. Mi i dalje mislimo da to donosi Evropi više stabilnosti jer se region praktično nalazi pred našim vratima, a s druge strane to donosi stabilnost i razvoj ovim zemljama. Mi razumijemo zašto je ova odluka ovdje doživljena kao razočarenje i kao određeno obeshrabrenje. Ja se nadam da će zemlje nastaviti ovaj put i da se neće dati razočarati, a Njemačka će dati sve od sebe da se evropski put nastavi.

NN: Ali sve češće se priča o reformama unutar EU, o tome da bi se našem regionu moglo ponuditi neko specijalno partnerstvo umjesto članstva. Da li ste Vi možda u diplomatskim krugovima čuli nešto o ovakvim procesima?

UBER: U Evropi se, naravno, puno priča o tome šta raditi dalje. U proteklih petnaestak godina Evropa je "porasla", naravno da je Evropa danas sa 28 članica nešto drugo u odnosu na nekadašnju Evropu sa šest ili sedam članica. Što je više članica, izazovnije je primiti nove. Mi sada moramo razmisliti kako taj proces učiniti održivim i na obostrano zadovoljstvo. Ali sam proces niko nije doveo u pitanje. U ovom trenutku nemamo odluku kako ćemo raditi dalje, zasad se samo razgovara. Vode se bilateralni razgovori, uspostavljene su radne grupe koje o tome govore. Ali mislim da će se na kraju morati pronaći put kako možemo nastaviti reformu EU, ali istovremeno i kako možemo poslati pozitivan signal o perspektivi punopravnog članstva.

NN: Novu Evropsku komisiju će voditi jedna Njemica. Može li to biti pozitivan signal u smislu zalaganja za nastavak puta ka članstvu u EU?

UBER: Naravno, gospođa Fon der Lejen će postati predsjednica EK. Na samom početku ona je jasno rekla da joj je zapadni Balkan posebno važan. Još nemamo puni sastav nove EK, još nije donesena odluka ko će voditi proširenje. To će se sve razjasniti u narednim sedmicama, a do tada ne treba spekulisati šta će se desiti.

NN: BiH će teško ubijediti EU da je primi u članstvo ako ne bude bilo unutrašnjih reformi. Koje reforme su, po Vašem mišljenju, trenutno prioritet?

UBER: Za mene je najvažniji prioritet da se formira nova vlast. Jer kad budemo imali novu vlast, onda ćemo uopšte dobiti mogućnost da se reforme krenu sprovoditi. Treba nam i funkcionalan parlament koji će izglasati potrebne odluke. Nove vlasti bi odmah trebalo da započnu implementirati ključnih 14 preporuka EK. Po nama, tu postoje dva težišta. Jedno se odnosi na reformu vladavine prava. Početkom decembra imaćemo spreman izvještaj Rajnaharda Pribea, koji će još jednom iznijeti konkretne preporuke. Na to će trebati dobro obratiti pažnju. Pozdravljamo što su obje entitetske vlade usvojile paket reformi, koji sada, naravno, treba implementirati. Treba odmah započeti s konkretnim poslom.

NN: Hoćemo li na sljedeće izbore po novom, poštenijem Izbornom zakonu?

UBER: Naravno, rad na novom izbornom zakonodavstvu treba da sprovedu domaće političke snage. To nije zadatak nas iz međunarodne zajednice. Mi možemo ponuditi neke prijedloge iz Njemačke, koji se, naravno, ne mogu u potpunosti prenijeti na BiH. Takođe, imamo odluku Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa Mostarom, i te mjere sad treba implementirati. Nije moje da dajem konkretne prijedloge, ali mislim da je važno da se pronađe rješenje koje će biti prihvatljivo svima, a koje će se pokazati održivim.

NN: Na šta će Njemačka gledati kad su u pitanju reforme kada se naredni put na Evropskom savjetu bude raspravljalo o BiH? Šta je minimum minimuma?

UBER: Važno je da su svi građani BiH jednaki pred zakonom, da se njihova prava poštuju i da imaju pravni lijek kada su im prava ugrožena. To znači da mora postojati nezavisno pravosuđe koje radi u interesu građana. Kada to bude tako, građani će se lakše moći identifikovati sa svojom zemljom. A onda će to pomoći stranim firmama koje treba da odluče treba li da investiraju u ovu zemlju i donijeti bolju ekonomsku situaciju u BiH na korist građana.

NN: Šta Vam pričaju Vaši privrednici o BiH? Žale li se? Šta ih brine?

UBER: Kada pričamo s njima, pojave se neka pitanja ili žalbe. Ali ja bih se sad fokusirala na firme koje tek treba da odluče gdje će investirati.

NN: Vidimo koliko se zemalja bori da dobije novi pogon VW...

UBER: Tačno, vidite kolika je konkurencija. Neće biti dovoljno ponuditi samo dobre finansijske uslove, nego gdje ima više pravne sigurnosti.

NN: Koje su njemačke aktivnosti u BiH? Čime se bavite?

UBER: O tome bih mogla dugo! Odmah nakon ovog intervjua posjetiću Kancelariju za pravne savjete ovdje u Banjaluci, koju vodi "Transparency International", a koju pomažemo jer se tamo građani mogu obratiti kada imaju osjećaj da su žrtve korupcije ili im se krše prava. I dalje smo najvažniji trgovinski partner BiH. Obim naše razmjene dosegao je 1,5 milijardi evra, a očekujemo da će se to još pojačati. Imamo oko 200 njemačkih firmi koje su ovdje aktivne i one obezbjeđuju radna mjesta. Imamo Predstavništvo njemačke privrede u BiH i udruženje "Wirtschaftsverein BiH", koje se trudi da ostvari kontakte između bh. i njemačkih firmi. Mi smo i dalje najveći bilateralni donator. Težište nam je održivi razvoj poput uprave ili privrede. Jako smo zainteresovani za ekološka pitanja. Sarađujemo sa nevladinim organizacijama. Ove godine smo spremni donirati milion evra za uklanjanje mina, a ukupno smo za ovo dali 35 miliona evra i to ćemo nastaviti. Želimo doprinijeti tome da zemlja do 2025. bude očišćena od mina.