Marinko Čavara za "Nezavisne": Komšića izabrala mržnja

Željko Komšić je za hrvatskog člana Predsjedništva izabran voljom bošnjačke političke elite i time se oduzelo pravo hrvatskom narodu da bira svog legitimnog predstavnika, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH.

"Postojao je plan 'Željko Komšić' i on se ostvario", rekao je Čavara, koji je i visoki funkcioner HDZ BiH.

NN: Po treći put ponovila se situacija da je u Predsjedništvo BiH izabran Željko Komšić kao hrvatski član. Na to su predstavnici HDZ BiH mjesecima upozoravali da bi bilo loše da se desi i da se tako ne ispuni volja hrvatskog naroda. S obzirom na to da je Komšić izabran, šta će HDZ BiH uraditi?

ČAVARA: Činjenica je da je od strane bošnjačke političke elite na ovaj način organiziran izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Time se oduzelo pravo hrvatskom narodu da bira svog legitimnog predstavnika, što jasno upućuje da moramo tražiti rješenja i mijenjati postojeći sustav koji omogućava ovakve malverzacije.

Desilo nam se ovo dva puta pa, evo, i ovaj treći put kada smo mislili da je sazrela svijest i kod Bošnjaka da treba graditi budućnost, da se ne treba baviti temama iz ratnih vremena. Međutim, očito je da jedan dio Bošnjaka, bošnjačke političke elite, želi ostvariti ratne ciljeve u BiH samo za sebe. Mislim da svi oni koji vole BiH treba da traže način kako to zaustaviti i kako omogućiti da se odvijaju demokratski procesi, da svaki narod može birati svoje predstavnike, a samim tim i dogovarati bolju budućnost BiH. Moram reći da je u drugim sredinama i razinama hrvatski narod dao potpunu potporu HDZ BiH. Preko ove situacije ne možemo tako lako prijeći. Moramo tražiti rješenje kako se ovo nikada više ne bi ponovilo.

NN: U Federaciji BiH Vaša stranka je zajedno sa SDA dobila najviše glasova. Hoćete li moći napraviti vlast u FBiH ili će se dešavati situacije kao i u prošlom mandatu da se susrećemo sa čestim blokadama, preglasavanjima...?

ČAVARA: Ako osjetite toliku mržnju prema hrvatskom narodu, dakle da se iz mržnje bira Željko Komšić, onda se teško dogovarati i imati povjerenje za svaki dogovor, a morate u slučaju da dijelite vlast imati minimum povjerenja.

Postoji i drugi problem koji se tiče provedbe Ustavnog suda BiH kada je u pitanju Izborni zakon BiH. Dio Izbornog zakona je brisan, pravilo po kojem se biraju izaslanici u Dom naroda FBiH ne postoji, a samim tim ako ne postoji, onda ne postoji mogućnost izbora izaslanika u Dom naroda, a kad nema izaslanika u Domu naroda Parlamenta FBiH, onda se ne može ni formirati vlast po Ustavu i zakonu. Ne mogu se izabrati predsjednik i potpredsjednici FBiH, niti Vlada FBiH, a onda isto tako dalje ne mogu se izabrati izaslanici - Bošnjaci i Hrvati u Dom naroda BiH. Imamo i taj drugi problem koji je zakonodavne, ustavne prirode.

NN: Da li možemo reći da nas na neki način očekuju blokade zbog nesprovođenja odluka Ustavnog suda BiH?

ČAVARA: Ne bih to nazvao blokadom, nego problemom funkcioniranja vlasti jer imamo u organizaciji bošnjačke političke elite izbor Komšića, a s druge strane imamo neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH. Ne bih to nazvao blokadom.

NN: Da li će onda HDZ BiH ići u koaliciju sa SDA, s obzirom na cijelu situaciju?

ČAVARA: Teško je sada govoriti o tome. Imamo dva problema koja treba riješiti, a to su dva bošnjačka člana Predsjedništva, i to moramo riješiti. A drugi problem je Izborni zakon BiH i odluka Ustavnog suda, za koju ne znam kako će se riješiti, tako da je to sve još daleko.

NN: S obzirom na to da je HDZ BiH u nekim kantonima dobio apsolutnu većinu i da može formirati vlast bez problema, hoće li se to desiti onog momenta kada CIK BiH verifikuje izborne rezultate?

ČAVARA: Naš politički pravac je uvijek bio tražiti što kvalitetnija rješenja, da se što normalnije odvija život na prostoru čitave BiH. Naravno da ćemo tražiti rješenja tamo gdje možemo uspostaviti vlast - da ona funkcionira. Ne bih sad prejudicirao odluke stranke i Hrvatskog narodnog sabora. Vidjećemo...

NN: SDA Vas je pozvala da uđete u vlast kao legitimna stranka koja je dobila najviše glasova svog naroda. Kako to tumačite s obzirom na situaciju i izbor Željka Komšića?

ČAVARA: To tumačim kao gest licemjerja. Znači da neko organizira izbor Željka Komšića i oduzimanje prava izbora legitimnog predstavnika hrvatskom narodu, a onda govoriti o nekom legitimitetu. Mislim da je to političko licemjerje.

NN: Neke stranke u FBiH, ali i one u RS koje su izgubile izbore, tvrde da je nastupila velika krađa. Traže nova prebrojavanja, pa čak i ponavljanje izbora, prijete krivičnim prijavama...

ČAVARA: Naši izborni procesi su još nesavršeni, jer teško je napraviti savršen izborni sustav, kako bi se osporile moguće devijacije u izbornom procesu. Mislim da postoje jasni mehanizmi kako te devijacije otkloniti. Oni koji su nezadovoljni pravdu treba da traže zakonskim putem i sa što manje oštre retorike zasipati javnost. Treba sve provjeriti i utvrditi stvarno stanje volje glasača na ovim izborima.

NN: HDZ BiH je mjesecima prije raspisivanja izbora insistirao na tome da se prihvate izmjene Izbornog zakona BiH, koje je predložio HNS, i do toga nije došlo. Da li ćete nastaviti sada sa tom inicijativom?

ČAVARA: Ustavni sud BiH 2016. godine je odnio odluku o neustavnosti odredaba Izbornog zakona koje se tiču izbora izaslanika u Dom naroda FBiH. I od tada smo mi zagovarali rješenja, jer smo bili svjesni šta to znači prvo za hrvatski narod, pa onda i za sve narode u BiH, da legitimni predstavnici budu na svim administrativnim razinama, gdje je to predviđeno. Međutim, s bošnjačke strane nije bilo spremnosti jer je očito postojao plan "Željko Komšić" i on se ostvario. Prema tome, u ovoj situaciji govoriti o nečemu - ne znam koliko ima smisla.