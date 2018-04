Marko Pavić za "Nezavisne": Neka SNSD uvede Stevandića, ali iz svoje kvote

U koaliciji SNSD - DNS - SP nema više mjesta za bilo koju drugu stranku, a ako SNSD želi da uvede Nenada Stevandića, DNS nema ništa protiv ako je u okviru njihove kvote, rekao je Marko Pavić, predsjednik DNS-a.

"Želja DNS-a je da ima veći uticaj na donošenje odluka, ali to zavisi od broja glasova. Mi smo korektan partner, ne tražimo ništa više od onog koliko donesemo glasova na izborima", kaže Pavić u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Nakon što ste sa SNSD-om i SP-om dogovorili koaliciju, da li se sada već znaju imena za sve noseće funkcije na predstojećim izborima?

Pavić: Mi smo dogovorili po strankama šta kome pripada, ali o ličnostima nismo razgovarali. Mi smatramo da je i ovo što smo uradili dosta rano. Trebalo je to uraditi nakon raspisivanja izbora. U SNSD-u je očigledno opredjeljenje da Dodik bude kandidat za člana Predsjedništva BiH, a za predsjednika RS SNSD još nije izašao s imenom.

NN: S obzirom na to da ste pristali da ustupite SNSD-u obje ove funkcije, šta DNS vidi kao svoj doprinos u personalnom smislu?

Pavić: DNS će uložiti glasove svojih birača u oba kandidata. Mi računamo na preko 100.000 naših glasova, mada će vjerovatno biti nešto manje što se tiče ove dvije funkcije. Stranka, računamo da će dobiti 100.000 glasova. To je ogroman broj i smatramo da bi bez tog broja bilo teško izabrati bilo člana Predsjedništva BiH, bilo predsjednika RS. To je naš doprinos koaliciji i pokazivanje dobre volje da koalicija nastavi da živi. Normalno, želja DNS-a je da ima veći uticaj na donošenje odluka, ali to zavisi od broja glasova. Mi smo korektan partner, ne tražimo ništa više od onog koliko donesemo glasova na izborima.

NN: Da li je pozicija premijera ta koja bi zadovoljila DNS?

Pavić: DNS je naveo u sporazumu da DNS ili SP, zavisno od toga koja stranka dobije više glasova, prva bira između funkcija premijera RS, predsjednika NS RS, predsjedavajućeg Savjeta ministara i predsjedavajućeg Predstavničkog doma. DNS se uzda u broj glasova koji će nam dati za pravo da prvi biramo. Mi smo takvim odnosom zadovoljni i tu nemamo primjedaba.

NN: Ako budete birali prvi, šta biste mogli izabrati?

Pavić: Nismo o tome razmišljali, zaista.

NN: Kako ste zadovoljni resorima koje DNS vodi i vidite li još neko ministarstvo poslije izbora?

Pavić: Zadovoljni smo resorima koje imamo, iako je to nešto manje od procenta koji imamo po glasovima. Mi računamo na veći broj poslanika u Narodnoj skupštini RS, a time i na veći broj resora u Vladi. A o pojedinačnim resorima nismo razmišljali, rano je.

NN: Ima li u koaliciji mjesta za neku drugu stranku osim SNSD-a, DNS-a i SP-a?

Pavić: U koaliciji nema mjesta više ni za jednu stranku, ali smo se dogovorili da svaka od ovih stranaka uz sebe može vezati neku stranku za koju misli da može doprinijeti koaliciji. Ali proširenja koalicije nema.

NN: Znači, ako SNSD pozove Nenada Stevandića, predsjednika Ujedinjene Srpske, DNS ne bi imao ništa protiv?

Pavić: Ako je u okviru kvote SNSD-a mi nemamo ništa protiv.

NN: Da li je DNS zadovoljan odlukom Vlade RS da Rudnik Ljubiju skine s liste strateških preduzeća i proda bez saglasnosti Narodne skupštine?

Pavić: Prodaja akcija može se izvršiti na dva načina. Jedan je slobodna prodaja, gdje samo cijena odlučuje, a drugi je da se odrede i uslovi po kojima će rudnik biti prodat. DNS čeka to da vidi. Ako je samo prodaja radi prodaje, onda bi DNS i dalje bio protiv. A ako bi bila prodaja radi nastavnka rudarenja u Prijedoru, ako bi se radilo o partneru koji je kredibilan, koji se ozbiljno misli nastaviti baviti tom djelatnošću u narednim desetinama godina, onda bi DNS bio za to da se takvom kupcu proda. Ja nikako ne mogu objasniti da DNS ne navija za "Mittal", nego navija za kredibilnog kupca - koji se bavi tim poslom, koji ima stotine zaposlenih, koji ima na desetine miliona dolara prihode...

NN: Ministar Petar Đokić je na prošloj sjednici Skupštine rekao da sada Investiciono-razvojna banka (IRB) priprema prodaju i da sad to nije na Vladi.

Pavić: Tačno je, IRB priprema dokumentaciju, a od te dokumentacije zavisi koji će način prodaje biti. A tu će se pitati Vladu. Ne može se Vlada baš izolovati od toga.

NN: Po Vašem mišljenju da li je "Izraeli Investment Group" kredibilan kupac?

Pavić: Valjda i Vi to znate. Odete na internet i vidite tamo čime se oni bave, kad su osnovani, koliko desetljeća se bave rudarenjem, koliko miliona prihoda ostvaruju od toga, koji su im uspjesi u svijetu. Sve se to lijepo vidi na internetu.

NN: Kako ocjenjujete stanje na nivou BiH? Jeste li zabrinuti?

Pavić: Stanje na nivou BiH je zaista jako loše. Dobro bi bilo da se unutar FBiH usaglase o izmjeni Izbornog zakona kako ne bi tu krizu prenijeli i poslije izbora. Mislim da su izbori neophodni upravo da se problemi na nivou BiH riješe. Ova negativna klima loše utiče na investicije.

NN: S obzirom na to da će se kriza o kojoj govorite odraziti i na RS, treba li možda i RS da se umiješa i uključi u te razgovore?

Pavić: RS ima sve uslove da održi izbore i implementira rezultate i da sve institucije nastave normalno da funkcionišu. Ali zainteresovani smo i da ostale institucije funkcionišu. Ali ovdje se pita FBiH, i problemi su tamo. Mi možemo samo apelovati da se učini napor da se dođe do dogovora i spriječi kriza. Bez pozitivne klime nema stabilne ekonomije i zapošljavanja. Ekonomija treba nakon izbora da dođe u prvi plan, a ne nastavak krize, nadmudrivanje i politikantstvo.

DNS neće biti navijač

NN: Ima li DNS stav ko je u pravu u ovom sukobu bošnjačkih i hrvatskih predstavnika u vezi s Izbornim zakonom BiH?

Pavić: Svaki njihov dogovor koji je u skladu s Ustavom BiH i Dejtonskim sporazumom mi pozdravljamo. Ne želimo da se stvaraju odnosi koji su izvan Dejtona. DNS se neće postavljati kao navijač za bilo koju stranu.

NN: Da li je DNS za to da se uvedu skeneri ili neku drugi vid poboljšanja kvaliteta izbornog procesa?

Pavić: DNS je prije svega za to da izbori budu odraz prave volje građana. Ako skeniranje može pomoći, nemamo ništa protiv. Ali smo vidjeli da je Agencija za identifikaciju dala neke ozbiljne primjedbe koje se moraju uzeti u obzir. Vidjeli smo i da Facebook ima probleme s otkrivanjem identiteta. Ne bi se smjeli ni ovdje kamerama ili na drugi način zloupotrijebiti podaci građana. Međutim, voljeli bismo da se nađe način da izbori budu odraz volje građana.