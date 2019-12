Marko Pavić za "Nezavisne": Nismo dovoljno provjetrili DNS

Demokratski narodni savez (DNS) napustiće dio funkcionera koji sebe vide u nekom biznisu preko funkcija u stranci, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Marko Pavić, predsjednik DNS-a, i najavio drugi krug provjetravanja stranke.

NN: Kojim kriterijumima ste se vodili kad ste u Predsjedništvu stranke odlučili da vaš kandidat za Savjet ministara BiH bude Draško Aćimović?

PAVIĆ: Tu su bila dva kriterijuma. Jedan je da bude iz reda ostalih, a drugi da je poznavalac resora. Nisu tu samo u pitanju izbjeglice. Težište je na ljudskim pravima, a ljudska prava su jedna od najtežih oblasti u BiH, na šta je međunarodna zajednica fokusirana. Zato na tom mjestu mora biti čovjek koji poznaje unutrašnje prilike, a što je još važnije - koji poznaje funkcionisanje međunarodnih standarda u toj oblasti. Time smo se rukovodili da to bude on, izuzev što smo i taj element zadovoljili da bude nestranačka ličnost.

NN: Zašto nestranačka ličnost, zašto nije neko iz DNS-a?

PAVIĆ: Vjerovatno da smo imali više vremena možda bismo i našli nekoga, ali u tom momentu smo našli njega kao osobu koja ispunjava sve uslove.

NN: Ali kako ste došli do tog imena? Jeste li ga odranije poznavali, da li ga je neko u Predsjedništvu predložio?

PAVIĆ: Aćimovića znamo odranije, on je došao s istim ovima što se sada bune. To je bilo prije šest-sedam godina. S njima je došao. Bio je dio ekipe na čelu s Adamom Šukalom. Nije on nepoznato ime u DNS-u.

NN: A ko su "ti oni" koji se bune?

PAVIĆ: Nemojte. To vi vidite kroz novine. Ko se buni, ko plaća oglase. Ko zove. Istražite. To sigurno nije DNS. DNS je svoje stavove zauzeo u Kolegijumu i Predsjedništvu. Organi su jednoglasno odlučili.

NN: Znači ti "oni" su izvan Vaše stranke?

PAVIĆ: Ja ne znam odakle su oni došli, ali ih promovišu ljudi iz stranke, to je očigledno. Izgleda da ih promiviše i dio onih koji su u Predsjedništvu glasali za, mada ja zaista nemam vremena da sve to čitam što se objavljuje. A sad su odjednom žestoki protivnici. Neke stvari ja očigledno ne razumijem.

NN: Govorite li o Darku Banjcu? Spominjalo se da je ponudio ostavku, a da je Vi niste prihvatili?

PAVIĆ: Nemojte, pustite to šta je ko govorio. Na sjednici Predsjedništva niko nije ni govorio, jednoglasno je prihvaćeno. U Kolegijumu je bila diskusija, na kraju smo usaglasili da ide jednoglasan prijedlog. Ne mogu shvatiti da ljudi nakon Predsjedništva, pod ne znam čijim uticajem, na koji način dižu halabuku preko nekih portala. Neka bude sram tih portala, tih koji objavljuju da se vijesti mogu kupiti. Ja im poručujem da istaknu cjenovnik.

NN: Svako malo DNS je predmet nekih napada, podjela. Kome ste Vi kao stranka meta? Zašto baš DNS napadaju?

PAVIĆ: Mi smo imali jedan napad krajem prošle godine i očigledno je svima da smo napad ne samo preživjeli, nego smo osnažili i spremni da idemo u političku borbu. Nikoga ne diramo, ali očigledno nekome smetamo. Ovo sve dolazi u vrijeme kad su odnosi DNS-a i SNSD-a krenuli nekom dobrom uzlaznom linijom. Više nemamo međusobnih razmirica, a nekome to očigledno ne godi. Vjerovatno nismo dobro provjetrili DNS. Činjenica je da nas napušta jedan broj funkcionera koji sebe vide u nekom biznisu preko DNS funkcija. DNS to ne prihvata i dolazi u sukob s takvima.

NN: Hoćete li izgubiti još nekog od članova?

PAVIĆ: Da li ćemo izgubiti, to nije bitno. Nećemo izgubiti glasače. Očigledno je da je jedan broj ljudi pristupio našoj stranci u posljednjih mjesec-dva. Očigledno je nekog zabrinulo to kako se DNS pojačava, a ne slabi. Konsolidujemo svoje redove do nivoa da možemo mirno da se pripremamo za izbore. Volio bih da sad raspravljamo o ekonomskoj politici i budžetu, ali ovima nije do ekonomije, nego da lape neki plijen. Stalno sam odbijao da DNS bude dio te igre, ali izgleda da su me neki unutar stranke demantovali, samo ne smiju ići kroz organe, nego rade mimo nas. Ja im mogu samo poručiti: izgleda me ne poznaju dobro. Ucjene i pritisci me samo motivišu da im se jače suprotstavim. Nikada i niko neće uspjeti s takvim stvarima učiniti da promijenim neku odluku i svoje mišljenje. Svoje mišljenje nikad neću promijeniti, a odluku samo ako organi stranke odluče.

NN: Najavljujete li možda neki drugi krug "provjetravanja"?

PAVIĆ: Ostavili smo vrata i prozore širom otvorene. Mislim da će sami izići koji su zaostali prošli put, koji su mislili nešto ušićariti kroz DNS.

NN: Znači, samo da razjasnimo - nećete podleći pritiscima da promijenite odluku u vezi s Aćimovićem?

PAVIĆ: Nema govora da promijenimo odluku, organi stranke su odlučili. Niko nije osporio znanje, stručnost, način donošenja odluke. Čak ima i pritisaka da se neke druge odluke donesu koje nisu organi usvojili. Čak i postavljaju rokove. A ovo što su organi usvojili se osporava. To su neki apsurdi, ja to ne razumijem.

NN: Svaki put nakon sastanka s Miloradom Dodikom, liderom SNSD-a, nama novinarima se čini da su odnosi popravljeni, ali se onda ispostavi da i dalje ima problema. Kako to objašnjavate?

PAVIĆ: Ne može se ovo pitanje vezivati s Dodikom i odnosima sa SNSD-om. Ovo s tim nema veze. Naši odnosi su krenuli dobrano uzlaznom linijom, i to sam rekao.

NN: To pitam u kontekstu da ste i sami govorili da postoje problemi na nivou javnih preduzeća i odnosa među ljudima na tim nivoima...

PAVIĆ: To sve nema veze sa Dodikom i SNSD-om kao strankom.

NN: Da li je stvaranje opštine Omarska neki udar na DNS?

PAVIĆ: Nemam ništa protiv da se građani opredijele u kojem sistemu i kako će živjeti. Imam problema s načinom i ko to potencira. Kada dođe odluka mi ćemo se o tome opredijeliti. Zasad, neka ide kako ide. DNS ima preko 50 odsto podrške birača na nivou Omarske, pa ako to bude mi ćemo biti ti koji će dati opštinu Omarska, ako je to neki zajednički interes građana koji tamo žive. Čudno je to da bi građani Prijedora sami glasali da im se opština cijepa. Ne možemo mi to razumjeti. Odbornici koji tu glasaju niti stanuju u Omarskoj niti imaju kakve veze s njom. Znači da je politika umiješala svoje prste, a tamo gdje se to desi ne može biti korektno rješenje. Ali u globalu, kad se sagleda interes građana Omarske, DNS neće biti protiv. Ovdje postoji jedan teritorijalni spor, ali je on među mjesnim zajednicama. Logično je da se sačeka da se to prvo riješi.

NN: Možete li u ovom trenutku dati procjenu koliko ćete osvojiti na narednim izborima, s obzirom na to da je broj glasova glavni indikator snage neke stranke?

PAVIĆ: Na prethodnim izborima osvojili smo 100.000 glasova, a sada na lokalnim moramo osvojiti više od tog broja - to je cilj koji svi članovi DNS-a znaju i to je cilj koji ćemo dostići. I prije su govorili - ne može DNS dostići 100.000 glasova, a vidite da smo taj cilj dostigli.

NN: Šta DNS očekuje od Vlade RS i od novog Savjeta ministara?

PAVIĆ: Vidjelo se da sam ja u čestitci Zoranu Tegeltiji rekao da pitanje ekonomije stavi na prvo mjesto. Da bismo napredovali kao zemlja moramo stvoriti privredni ambijent. Bez toga sve ovo drugo je besmisleno. Što se tiče naše Vlade RS, ona je imala dobrih poteza. Sad fali jedan element - povećanje industrijske proizvodnje. To treba da bude predmet ekonomske politike.

NN: Hoćete li Zoranu Tegeltiji i Radovanu Viškoviću dati bezuslovnu podršku?

PAVIĆ: Nećemo uslovljavati, mi nikad nismo uslovljavali bilo koga.