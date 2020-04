Marko Škraba iz Vatikana za "Nezavisne": Na Trgu Svetog Petra je tužno i pusto

U Vatikanu je danas pusto, rekao je Marko Škraba, vicerektor Hrvatskog papinskog zavoda Svetoga Jeronima u Rimu.

U razgovoru za "Nezavisne" atmosferu s Trga Svetog Petra, mjesta koje u ovo doba godine uobičajeno obiluje posjetiocima iz cijelog svijeta, sada zbog pandemije virusa korona velečasni Škraba opisuje veoma tužnom i zabrinjavajućom. U Vatikanu, unutar zidina gdje žive papa i oko 900 kardinala, biskupa i svećenika, utihnula su liturgijska slavlja s narodom.

"Ono što je ljudima širom svijeta poznato jesu Trg i Bazilika Svetog Petra u Vatikanu. Upravo s ovih mjesta u svijet su odlazile slike s mnoštvom vjernika koji su u zajedništvu s papom molili. Sada Trg i Bazilika Svetog Petra izgledaju tužno i pusto. Inače u trećem i četvrtom mjesecu, u periodu pred veliki blagdan Uskrs, turisti i hodočasnici u nešto većoj mjeri dolaze u Rim i Vatikan. Pritom su i vremenski uvjeti u ovom periodu ugodni, međutim danas toga više nema", kazao je Marko Škraba, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije (Sarajevo), koji je već četiri godine u Rimu.

NN: Kolika je sada sloboda kretanja svećeničkim licima?

ŠKRABA: Mi smo u karanteni već četvrti tjedan. Nemamo priliku previše se kretati. S terase smo nekada mogli čuti buku automobila, sve je vrvjelo, a sada toga više nema. Rim i Vatikan su definitivno drugačiji.

NN: Postoje li posebne sigurnosne mjere u Vatikanu?

ŠKRABA: Pozvani su građani, svećenici, kardinali i laici da se pridržavaju mjera koje je donijela Republika Italija. Ogledaju se u nošenju zaštitne opreme, maski, rukavica, držanja rastojanja i smanjenja kretanja. I sam papa Franjo, koji je 25. ožujka predvodio molitvu Oče naš, a potom je 27. ožujka na praznom trgu pred Bazilikom Svetoga Petra podijelio blagoslov Urbi et orbi, pridržavao se mjera. Moglo se vidjeti da je držao distancu od onih, iako malobrojnih, koji su mu pomagali. I kardinali koji su bili prisutni na euharistijskom klanjanju držali su distancu u klupama.

NN: Slike praznoga Trga Svetog Petra na kojem je Papa Franjo usamljen, bez mnoštva vjernika, obišle su svijet. Je li prije zabilježen sličan slučaj?

ŠKRABA: To je jedinstvena situacija da jedan papa podijeli blagoslov Urbi et orbi bez vjernika. Pritom prvi put, a da to nije na svetkovinu Uskrsa i Božića. Vjerojatno da se ništa slično neće zadugo ili možda nikada više dogoditi. Papa je pozvao na zajedništvo svih. Poslao je vrlo snažne poruke za čovječanstvo.

NN: Koje su glavne papine poruke i je li se obraćao samo kršćanima ili i svim ljudima?

ŠKRABA: Ni u kojem slučaju nije se obraćao samo kršćanima i samo katolicima, pa čak ne samo vjernicima, nego svim ljudima bez razlike na vjeru, naciju... Papa Franjo je posebniji od svojih prethodnika. On se zapravo u svakoj od svojih audijencija obraća svim ljudima. Papa Franjo je u vrijeme pandemije, bola, stradanja pozvao ljude svijeta na zajedništvo. Rekao je da sada svi plovimo u istoj barci i zajedno veslamo ka istom cilju za dobrobit čovječanstva.

NN: Kako sada izgleda život vjernika i svećenika?

ŠKRABA: Liturgijska slavlja i zajedničke molitve u crkvama su obustavljeni. Ipak, bez obzira na to što se unutar crkve ne slave mise s narodom, svaki svećenik je nastavio slaviti svete mise. Nastavio je moliti za svoje vjernike, posebno za oboljele i one koji se za njih skrbe. U najvećoj mjeri mise se prenose i putem interneta.

NN: Koliko studenata iz BiH je trenutno u Rimu?

ŠKRABA: Ukupno osam svećenika studenata - dva su iz Mostarske biskupije i šest iz Vrhbosanske nadbiskupije (Sarajevo). U samom Rimu ima i studenata laika koji su na ostalim učilištima i nisu otišli avionom koji je nedavno bio organiziran. Većinom nisu željeli otići.