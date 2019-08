Metju Fild: Želimo uspješnu RS, koja je dio uspješne BiH

Ujedinjeno Kraljevstvo želi uspješnu i stabilnu Republiku Srpsku, koja je dio uspješne i stabilne BiH, rekao je Metju Fild, britanski ambasador u BiH.

Ako se prate neki od komentara u RS u vezi sa Ujedinjenim Kraljevstvom, može se steći utisak da je saradnja veoma loša. Ali, činjenica je da imamo širok i veoma konkretan odnos, koji smo godinama gradili i koji se u zadnje vrijeme pojačao zahvaljujući povećanju programskih fondova Ujedinjenog Kraljevstva za cijelu BiH, rekao je Fild.

NN: Kako procjenjujete saradnju Vaše ambasade i institucija RS?

FILD: Ako se prate neki od komentara u RS u vezi sa Ujedinjenim Kraljevstvom, može se steći utisak da je saradnja veoma loša. Ali, činjenica je da imamo širok i veoma konkretan odnos, koji smo godinama gradili i koji se u zadnje vrijeme pojačao zahvaljujući povećanju programskih fondova Ujedinjenog Kraljevstva za cijelu BiH. Kako to izgleda u praksi? Partnerstvo sa Ministarstvom prosvjete RS na našem projektu "Škole za 21. vijek" kojim se časovi kodiranja, rješavanja problema i kritičkog razmišljanja uvode u sve osnovne škole. Saradnja na prioritetima socio-ekonomskih reformi za vrijeme prethodne i sa sadašnjom vladom. Saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma u partnerstvu sa svim nivoima u polju sprovođenja zakona. Stipendije za master studije u Ujedinjenom Kraljevstvu za studente iz cijele RS. Zajednički rad na podršci žrtvama seksualnog nasilja. Poboljšanje poslovnog okruženja putem smanjenja birokratije za kompanije u sklopu LIFE projekta za veliki broj opština. I još puno toga.

NN: Pitam zato što stalno slušamo priče o agentima, špijunima, raznim sumnjama, a kad vidim programe Vlade RS, u mnogima učestvuje Vaša vlada i radite zajedno. Kako to objasniti?

FILD: Neću spekulisati zašto bi neko tvrdio drugačije. Imamo zdrav i širok odnos, uprkos suprotnim tvrdnjama. Ujedinjeno Kraljevstvo želi uspješnu i stabilnu Republiku Srpsku, koja je dio uspješne i stabilne BiH. To dokazujemo našim aktivnostima u sklopu praktične i konzistentne podrške. A reforme koje najviše želimo vidjeti su upravo one koje će poboljšati kvalitet života građana, putem boljih javnih usluga, bolje vladavine prava i manje političkog miješanja u svakodnevni život - a sve to će pomoći i napretku na putu ka EU.

NN: Čini se da je u ovom trenutku izlazak Britanije iz EU veoma realističan scenario. Neki britanski novinari su zabrinuti da to sad znači manje uticaja Vaše zemlje u BiH i regionu pod novim premijerom. Možete li nam iz prve ruke reći šta bi mogle biti vaše politike u narednim mjesecima?

FILD: Od održavanja referenduma 2016. godine stalno čujem navode da se Ujedinjeno Kraljevstvo povlači iz ovog regiona. Ali, za to ne postoje bilo kakvi pokazatelji. Baš suprotno, imamo veći broj programa, više uposlenika i više smo angažovani. Naš novi premijer Boris Džonson je ne tako davno bio u posjeti BiH u vrijeme dok je bio ministar vanjskih poslova, sastao se sa političarima, predstavnicima poslovnog sektora i mladima. On je vrlo jasno istakao svoju odlučnost da će ispuniti demokratsku odluku o Brexitu, ali i osigurati da Ujedinjeno Kraljevstvo ostane otvorena, pouzdana i globalna zemlja. Ne vidim razlog da se očekuje bilo kakva vrsta povlačenja.

NN: Ujedinjeno Kraljevstvo je snažno zagovaralo proširenje EU ulaskom zapadnog Balkana. Jesmo li u tom smislu izgubili važnog saveznika izlaskom Britanije iz EU?

FILD: Tačno je da Ujedinjeno Kraljevstvo neće više biti dio tih EU razgovora nakon što prestanemo biti zemlja članica. Ali, to nas neće zaustaviti da poštujemo i podržavamo odluku građana ove zemlje da rade na pridruživanju EU. Mi ćemo i dalje biti vodeći glas u Berlinskom procesu, koji pomaže da se dođe do promjena u cijelom regionu. I putem naših projekata koji pomažu institucijama i građanima da se uvedu poboljšanja nastavićemo biti prijatelj i glavni zagovarač napretka Bosne i Hercegovine.

NN: Bilo je mnogo reformi našeg pravosuđa, a u nekima od njih Vaša zemlja je takođe učestvovala. Mnoge reforme nisu pokazale očekivane rezultate kojima smo se nadali. Gdje su, po Vašem mišljenju, problemi u našem pravosuđu?

FILD: Mislim da niko ne može reći da je potpuno zadovoljan trenutnim stanjem u polju vladavine prava u ovoj zemlji, iako je u nekim područjima došlo do značajnih poboljšanja. Smatram da mišljenje EU predstavlja prilično pravičnu procjenu onoga što se još treba uraditi, kao i jasan set prioriteta koje treba ispuniti kako bi se postigao napredak. To uključuje jačanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa rezultatima u proaktivnim istragama, potvrđenim optužnicama, krivičnim gonjenjima i konačnim presudama u slučajevima visokog profila. A sve to uključuje zaštitu zviždača i mjere protiv sukoba interesa. Podrazumijeva i bolju saradnju u cijelom lancu sprovođenja zakona i upravljanje migracijama. Ujedinjeno Kraljevstvo je spremno da sa drugim prijateljima pomogne pravosuđu i ostalim institucijama kako bi se postigao napredak u ovim poljima.

NN: Hoće li biti ukidanja britanskih viza za bh. državljane, ili je pitanje migranata ovo pitanje sklonilo sa stola?

FILD: Često me pitaju o britanskoj vizi. Mislim da se proces neće uskoro znatno promijeniti za BiH i ostatak regiona, posebno uzimajući u obzir potrebu da se fokus usmjeri na sistem nakon Brexita. Ali, svi imaju pravo da očekuju jasan i transparentan proces, a tu se desio znatan napredak. Na našoj veb-stranici su navedeni vremenski okviri za procesuiranje aplikacija, što je 15 radnih dana ili pet kada je u pitanju ubrzani proces, i ti vremenski okviri se poštuju u skoro sto zahtjeva. Brojni posjetioci dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo i nadam se da ćemo uskoro opet imati direktne letove između naše dvije zemlje, što će biti dalja nadogradnja naših dugotrajnih i bogatih veza.