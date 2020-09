Metju Fild za "Nezavisne": Srpska u nama vidi konstruktivnog partnera

Naši sagovornici u institucijama RS Ujedinjeno Kraljevstvo doživljavaju kao praktičnog, pragmatičnog i konstruktivnog partnera, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Metju Fild, ambasador UK u BiH.

"Zbog nekog razloga to nije uvijek vidljivo u javnosti. Ipak mislim da se u proteklih nekoliko godina desila pozitivna promjena. Vidimo manje nastojanja da se UK predstavlja u lošem svjetlu. Mislim da je to pozitivan trend i nadam se da će se nastaviti", rekao je Fild.

NN: Šta će biti uloga Velike Britanije nakon Brexita kada je u pitanju bezbjednosna politika? Hoćete li i dalje biti dio EUFOR-a?

FILD: Sasvim sigurno možemo reći da će Ujedinjeno Kraljevstvo ostati posvećeno bezbjednosti BiH. Još ne znamo kako će izgledati konačni aranžman sa EU, razgovori koje vodimo sa EU su mnogo širi od odnosa prema BiH, ali našu posvećenost ste mogli da vidite prošlog mjeseca na vojnoj vježbi "Brzi odgovor". Tamo je bilo prisutno 120 najboljih naših padobranaca. Takva vrsta aranžmana će se nastaviti, da li kroz EUFOR ili kroz NATO štab u Sarajevu, vidjećemo.

NN: U vašim pregovorima s EU meni se čini da pitanje bezbjednosti nije sporno, već su sporne neke druge oblasti, zar ne?

FILD: UK je napustilo EU, a pregovori o budućim aranžmanima se nastavljaju. Što se tiče odnosa u oblasti bezbjednosti, jedna od pozitivnih stvari jeste to da se britanski angažman veoma cijeni u operaciji "Altea", ali i šire u cijelom regionu. Tako da sam optimističan da ćemo naći način kako ćemo nastaviti saradnju.

NN: Iako konačni aranžman vaše zemlje s EU još nije poznat, možete li nam barem dati grubu sliku šta možemo očekivati?

FILD: Kad je u pitanju bezbjednost, nastavićemo saradnju sa Oružanim snagama BiH. Nastavićemo davati podršku tim reformama. Želimo da vidimo da BiH bude izvoznik bezbjednosti, a ne uvoznik, recimo, kroz učešće u međunarodnim vojnim misijama i slično. U širem smislu možete očekivati da će UK nastaviti pomagati u reformama koje će omogućiti da BiH bude bolje mjesto za život. Želimo inkluzivnu BiH, to je naš cilj. Mogu još govoriti o detaljima ako treba, ali to je generalni cilj. Ovo su stvari koje ljudi žele da vide širom zemlje. Oni žele da UK pomogne da dođe do pozitivnih promjena, tako da ljudi ne osjećaju da moraju napustiti zemlju da bi bili uspješni.

NN: Da li zbog Brexita smanjujete svoje programe u Bosni i Hercegovini ili ih možda povećavate? Recimo, kad su u pitanju vaši programi u Republici Srpskoj?

FILD: Mi povećavamo naše programe, ne smanjujemo ih. U protekle dvije godine gotovo smo udvostručili finansijsku vrijednost naših programa. To znači da ja imam više posla u izvještavanju Londona kakav je uticaj naših programa u BiH. Isto tako i u RS. Recimo, u svim školama uvodimo IT vještine, ali isto tako učimo mlade kako rješavati probleme, kako kritički misliti i pripremamo djecu za poslove 21 vijeka. Takođe, sarađujemo u poboljšanju poslovnog okruženja. Recimo, političari nam govore da žele još više britanskih kompanija i više britanskih investicija. Britanske kompanije, sa druge strane, žele da znaju da li je tržišna utakmica poštena i da li postoji pravna sigurnost.

NN: Danas ste (petak) u Banjaluci imali brojne sastanke. O čemu ste pričali?

FILD: Pričali smo o tome šta UK može uraditi da RS bude uspješna u okviru uspješne BiH. U više ministarstava danas smo čuli da se UK doživljava kao veoma praktičan partner. Ako kažemo da ćemo nešto uraditi, mi to onda i uradimo. Sada želimo da vidimo možemo li pomoći reformu zdravstva. Takođe pričamo i o kovidu. Epidemija je veliki izazov širom svijeta. Znamo da mnogo ljudi i ovdje osjeća posljedice. Sada gledamo kako možemo pomoći da to bude i prilika za neke pozitivne promjene. Recimo, kako možemo više stvari raditi digitalno i slično.

NN: Kada pričate sa ljudima koji rade u institucijama RS, oni hvale UK i vaše programe. Ali ipak se često u javnosti mogu čuti negativne impresije o vašoj zemlji. Kako vidite taj disparitet?

FILD: I ja čujem slične poruke. Čujem mnogo internih pozitivnih impresija o našim programima da smo pragmatični, konstruktivni, ali zbog nekog razloga to nije uvijek vidljivo u javnosti. Ipak mislim da se u proteklih nekoliko godina desila pozitivna promjena. Vidimo manje nastojanja da se UK predstavlja u lošem svjetlu. Mislim da je to pozitivan trend i nadam se da će se nastaviti.

NN: Mnoge stvari koje radite u BiH, radite u okviru kvinte. Zanima me zašto je taj format toliko atraktivan proteklih godina? Da li je to jedna novina?

FILD: Ne mislim da ima išta novo u pristupu koji mi i ostali u kvinti imamo. UK radi sa svim zemljama sa kojima dijeli slične agende. Posebno tijesno sarađujemo sa SAD i EU, Njemačkom, Francuskom, Italijom, ali i Norveškom, itd. Tako da ne mislim da je format kvinte nešto promijenio. Mislim da samo vidite možda malo više javnih diskusija. Ali u suštini radi se o saradnji s partnerima na sličnim ciljevima. A ti ciljevi se odnose na to da BiH bude uspješnija zemlja, kao i kako da pomognemo da uklanjamo barijere koje stoje pred ljudima.

NN: Kako procjenjujete eventualne posljedice dogovora Beograda i Prištine u Vašingtonu na BiH? Pitam zato što mi se čini zaista kao velika stvar da se Vašington tako direktno uključio na Balkanu.

FILD: Konkretne detalje sporazuma ostavio bih drugima da komentarišu, ali uopšteno gledano, ekonomska saradnja u regionu i rješavanje bilateralnih problema su sa naše tačke gledišta dobrodošle teme. Mislim da ćemo nastaviti svjedočiti kooperaciji ovih partnera na tim pitanjima i u narednom periodu. Moje iskustvo u BiH je da SAD i EU tijesno sarađuju. Vidimo jasnu saglasnost u svim krupnim pitanjima. Recimo, kao što su jačanje vladavine prava, izbori u Mostaru, pozitivan ekonomski razvoj i slično. Tako da angažman Vašingtona i drugih prijestonica u BiH vidim kao pozitivan korak.

Stalno pokrećem pitanje ukidanja viza

NN: Kada će biti ukinute vize bh. državljanima za vašu zemlju ili barem olakšanje i pojeftinjenje procedura?

FILD: Kao u slučaju mojih prethodnika, vize su pitanje broj jedan koje stalno dobijam od ljudi širom zemlje. Poznato mi je da su vaša iskustva u vezi s vizama kada se radi i o procedurama i o troškovima pomiješana, ako bih se blago izrazio. O tom pitanju stalno sam na vezi s Londonom i stalno ga pokrećem.

Nastaviću izvještavati o vašim iskustvima s tim u vezi. Međutim, ima i dobrih stvari. Jedna od pozitivnih promjena je da smo nakon izlaska iz EU nezavisni u određivanju naše vlastite migracione politike. Više ćemo voditi računa o vještinama i iskustvu u ocjenjivanju aplikanata u BiH i širom svijeta.

Ovo je dobra prilika da spomenem naše stipendije, jer znam da postoji mnogo mladih ljudi širom BiH koji bi željeli studirati u UK. Upravo smo otvorili ovogodišnji Chevening program. To je master program studiranja na bilo kojem univerzitetu u UK. Pokrivamo i troškove dobijanja viza!