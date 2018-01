Mijatović: Nadam se da će moja funkcija donijeti benefite za BiH

Dunja Mijatović, dugogodišnja predstavnica OSCE-a za slobodu medija i borac za ljudska prava iz BiH, odlukom Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope (VE) u srijedu je imenovana za komesara za ljudska prava VE, što je izniman uspjeh, budući da je Mijatovićeva prvi zvaničnik iz BiH koji je imenovan na jednu ovakvu visoku međunarodnu funkciju.

U intervjuu za "Nezavisne" Mijatovićeva iz Strazbura govori o svom velikom uspjehu, očekivanjima od mandata i mogućim benefitima za BiH.

NN: Na dužnost komesara za ljudska prava Vijeća Evrope stupate 1. aprila, što je općenito prva velika međunarodna funkcija za nekoga iz BiH. Može li ovo Vaše imenovanje doprinijeti poboljašanju poljuljanog imidža BiH u međunarodnim okvirima?

MIJATOVIĆ: Ne bi bilo baš primjereno da ja dajem takve velike komentare političke prirode. Da li će se to desiti - zaista ne znam, međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da je ovo imenovanje signal da BiH predstavlja državu koja definitivno može da ima pozicije kao što je ova moja, povjerenik za ljudska prava Vijeća Evrope, za svih 47 zemalja. Nadam se da će ovo otvoriti put mnogim ljudima iz BiH da se uhvate u koštac s međunarodnim izazovima. Naravno da očekujem da će poslije završetka mog mandata poštivanje ljudskih prava u BiH i regionu, a i šire, biti na višem nivou. Mislim da je ovo veliki poduhvat, ovo je rad jednog tima i mislim da smo pokazali da kada hoćemo, onda i možemo.

NN: S obzirom na to da je za širu javnost reletivno nepoznata funkcija na koju ste imenovani, šta će biti Vaš osnovni djelokrug rada u narednih šest godina, koliko traje mandat?

MIJATOVIĆ: Komesar za ljudska prava je najviša funkcija u Evropi za osobu koja se bavi monitoringom, nadgledanjem i upozoravanjem u slučajevima koji se tiču ljudskih prava. A, spektar zaštite ljudskih prava je jako širok i obuhvata sve, od manjina, jednakosti spolova itd.

NN: Recite mi šta je ponukalo Vašeg protukandidata Gorana Klemenčića iz Slovenije na doista nesvakidašnji potez da se povuče iz utrke i pozove članove Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope da glasaju za Vas?

MIJATOVIĆ: Da, to je potez jednog velikog čovjeka, svakako prijatelja BiH, nekoga ko je prepoznao momenat u kome je vidio da tim svojim potezom može da napravi rješenje čitave situacije u tom trenutku. To je nešto što neću nikada zaboraviti kao neko ko je borac za ljudska prava toliko dugo. On je pokazao da su interesi za ljudska prava kod njega bili veći od bilo kakvih političkih. Mislim da ni BiH to ne treba da zaboravi u svim drugim kontaktima koje bude imala s Republikom Slovenijom.

NN: Vi ste imenovani za komesara za ljudska prava faktički iz zemlje gdje se svakodnevno krše prava ljudi. Da li ćete se, na neki način, baviti ovim našim poznatim pitanjima, kao što su "Sejdić i Finci", "Pilav protiv BiH", koji je doduše već riješen slučaj, i nekim drugim?

MIJATOVIĆ: Treba svakako istaći da poziciju nije dobila BiH, već ja kao individua. Ono što je bitno naglasiti jeste da se pri odlučivanju o poziciji ne gleda na kojem su stadiju ljudska prava u nekoj zemlji. Međutim, ono što mogu reći jeste da ću se baviti svim stvarima koje se tiču mandata komesara za ljudska prava. Implementacija odluka nije na komesaru, ali u svakom slučaju to je nešto o čemu ću govoriti onda kad stupim na snagu, a za to je još rano. Zvanični komesar je još taj koji o tome odlučuje.

NN: Vjerujete li da BiH može dobiti neke benefite od ove Vaše funkcije?

MIJATOVIĆ: Iskreno se nadam.