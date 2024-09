Mikajlo Lazić, kandidat SNSD-a: Politika ne smije zavađati dva brata

Ako me je medicina ičemu naučila to je da ne možemo čekati "neke bolje dane", mi moramo biti ti koji će se za njih izboriti. Želim da svojim znanjem, iskustvom i ljubavlju prema svom gradu doprinesem zajednici kojoj dugujem sve.

Poručio je to u intervjuu za "Nezavisne novine" Mikajlo Lazić, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Bijeljine, koji ističe da je važno da "prizemljimo politiku", da radimo 365 dana u godini, i onda kada nisu izbori, a ne samo dva mjeseca pred kampanju.

"Pored toga, cilj mi je da ublažimo podjele koje su posljednjih godina postale jako izražene u Semberiji. Dva brata u rođenoj kući da ne pričaju zbog politike - to kod nas ne smije da se dešava. Od podjela na "naše" i "njihove" niko nema koristi, a najviše štete imaju građani", naveo je Lazić.

NN: Šta Vas je motivisalo da se kandidujete za gradonačelnika Bijeljine?

LAZIĆ: Ja sam čovjek koji je u Semberiji rođen, u Bijeljini živim i radim čitav svoj radni vijek posao koji volim. U Bijeljini sam se ostvario i kao porodičan čovjek. Imam sad 55 godina, i čovjek počinje u tim godinama da se pita: "Da li sam učinio dovoljno i van ordinacije i operacione sale". Glavni motiv mi je bio da moje iskustvo i znanje upotrijebim kako bih unaprijedio grad koji volim i kako bismo stvorili nešto za generacije koje dolaze. Kao otac i suprug, ali i ljekar, želim da Bijeljina bude mjesto gdje svaka porodica može da napreduje, da raste i sanja velike snove. Ako me je medicina ičemu naučila to je da ne možemo čekati "neke bolje dane", mi moramo biti ti koji će se za njih izboriti. Želim da svojim znanjem, iskustvom i ljubavlju prema svom gradu doprinesem zajednici kojoj dugujem sve.

NN: Šta najviše zamjerite aktuelnom gradonačelniku Ljubiši Petroviću?

LAZIĆ: Nije moj manir da zamjeram kolegama, naročito mlađim. Vjerujem da je gradonačelnik radio najbolje što je mogao i znao. Tokom čitave kampanje, a, evo, obilazimo Bijeljinu i Semberiju već tri-četiri mjeseca neprestano, nikada nisam za njega rekao ružnu riječ. Neću to uraditi ni sada. Ipak, mislim da mnoge stvari mogu da se urade bolje, brže, efikasnije, i to će biti u fokusu svih mojih aktivnosti: da što efikasnije iskoristimo nebrojene potencijale koje naš kraj posjeduje.

NN: Na čemu ćete insistirati ako osvojite mandat, odnosno šta će biti Vaši prioriteti u radu u naredne četiri godine?

LAZIĆ: Prije svega, insistiraću na rezultatima i odgovornosti. Često kažem da je važno da "prizemljimo politiku", da radimo 365 dana u godini, i onda kada nisu izbori, a ne samo dva mjeseca pred kampanju. Pored toga, cilj mi je da ublažimo podjele koje su posljednjih godina postale jako izražene u Semberiji. Dva brata u rođenoj kući da ne pričaju zbog politike - to kod nas ne smije da se dešava. Od podjela na "naše" i "njihove" niko nema koristi, a najviše štete imaju građani. Uvijek ističem da u svim strankama ima dobrih i školovanih ljudi, kao što ih ima i izvan stranaka. Sve njih treba okupiti i usmjeriti ka istom cilju, a to je napredak Bijeljine. Uz to, Bijeljini i Semberiji, kao i svakoj drugoj lokalnoj zajednici, neophodna je saradnja sa Vladom Republike Srpske i njenim institucijama. Mi ne možemo bez institucija, mi smo ih birali i moramo i treba sa njima da sarađujemo. U politici se ne smijemo voditi ličnim animozitetima, nego onim što je dobro za zajednicu. Grad mora biti otvoreniji, kako bismo iskoristili sve mogućnosti i potencijale koje imamo. To je posebno vidljivo u kontekstu izgradnje dionice auto-puta kroz Semberiju. Ukoliko ne budemo proaktivni i privukli investitore, novi kapaciteti koji bi mogli biti u Semberiji auto-putem će otići u druge sredine. To ćemo uraditi stvaranjem povoljnijeg privrednog ambijenta, kroz olakšice za privredu u smislu pojednostavljivanja komplikovanih procedura i privlačenja investitora za otvaranje proizvodnih pogona u Semberiji. Geografski položaj nam daje za pravo da, uz mudru i upornu politiku, možemo od Bijeljine stvoriti pravi regionalni centar, i to za samo četiri godine. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni poljoprivredu, koja je takođe jedan od prioriteta. Vrlo mi je važno da sačuvamo male poljoprivrednike. Njih je u Semberiji najviše i upravo njima je i potrebna najveća podrška kako bi održali proizvodnju. Uz to, imamo i svijetle primjere mladih poljoprivrednika koji su modernizovali gazdinstva i od porodičnih imanja napravili prave male preduzetničke pogone. Cilj je da to postane praksa, a ne izuzetak. Zato su im potrebne subvencije, edukacije, ali i kontinuirana podrška u toku cijelog procesa, ne samo na početku.

NN: Zbog čega bi Bijeljinci trebalo da Vam ukažu povjerenje na izborima?

LAZIĆ: To treba da pitate građane. Moje je da predstavim konkretne planove i ciljeve, a na njima je odluka da li tu politiku i te ideje podržavaju. Iza njih stojim svojim imenom i prezimenom, ali i dugogodišnjom profesionalnom karijerom.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.