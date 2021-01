Milan Miličević za "Nezavisne": Treba biti oprezan sa DNS-om

Kompletan politički život smo podredili rovovskoj borbi političkih partija, s jedne strane SNSD, a sa druge SDS. Mislim da je to pogrešan pristup, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

Po njegovom mišljenju, SDS u Trebinju, Doboju, Prijedoru i još nekim sredinama ima realan problem.

"Moramo raditi da se pokušamo rehabilitovati i da kvalitetnije uđemo u 2022. godinu i opšte izbore", istakao je Miličević.

NN: Jedan od rijetkih ste koji su upozorili na loš izborni rezultat SDS-a na prethodnim izborima uprkos tome što su pojedinci slavili. Šta je zapravo istina?

MILIČEVIĆ: To sam rekao i s tim se slaže i većina ljudi u SDS-u, pa rekao bih i Predsjedništvo SDS-a. Imali smo izborni rezultat na nekoliko sjednica Predsjedništva i složili smo se da ne postoji euforija u smislu izborne pobjede jer se ona nije ni desila. Mi imamo slabiji izborni rezultat nego što smo ga imali do sada i važno ga je tako prihvatiti i gledati kao pad izbornog rezultata u relativnom i apsolutnom broju glasova.

NN: Ima li spremnosti da se to prihvati?

MILIČEVIĆ: Ima spremnosti i u diskusijama na sjednicama Predsjedništva SDS-a, članovi Predsjedništva zaista tako misle i prihvatili smo da je to tako. Drugo je sada što je neposredno poslije izbora postojala jedna euforija pobjedama Bijeljini i Banjaluci. Ta pobjeda jeste veoma važna, ali, da budemo realni, to nije pobjeda SDS-a. SDS je u tim sredinama dao doprinos pobjedi, ali nije dovoljan. U Trebinju, Doboju, Prijedoru i još nekim sredinama imamo realan problem i moramo raditi da se pokušamo rehabilitovati i da kvalitetnije uđemo u 2022. godinu i opšte izbore.

NN: Šta mislite koliko su realne šanse da opozicija na izborima 2022. godine osvoji vlast? SDS i PDP nedavno su odražali sastanak i dogovorili zajednički nastup na tim izborima. Koliko je dobro ili loše danas izlaziti s tim dogovorom za izbore tek krajem iduće godine?

MILIČEVIĆ: Nije rano. Mislim da je čak i malo kasno zato što nema mnogo vremena i svi oni koji se nalaze u tom frontu i koji će se nalaziti u tom frontu želje za promjenom već uveliko treba da rade. U ovom slučaju ne treba samo opozicija da bude spremna za promjene u Republici Srpskoj i tu se radi o širokom frontu, ne o političkim partijama koje formalno i čine opozicije i izvan su vlasti.

Za pobjedu i promjene mnogo je važnije da mora postojati ozbiljan front svih onih ljudi koji izlaze na izbore, nevladinih organizacija, udruženja, pa tek onda političkih partija koje čine opoziciju. Već sada postoji značajno nezadovoljstvo ljudi u Republici Srpskoj načinom kako se rukovodi i vodi Srpska u prethodnih desetak godina, a pogotovo nezadovoljstvo standardom i lošim kvalitetom života i političkom situacijom u RS.

NN: Složićete se sa mnom da to ipak neće moći bez političkih partija!

MILIČEVIĆ: Partije će biti formalni nosioci, ali opet kažem, ne dajem prevelik značaj samim političkim partijama. Kompletan politički život smo podredili rovovskoj borbi političkih partija, s jedne strane SNSD, a sa druge SDS. Mislim da je to pogrešan pristup i u prilog tome govori i pobjeda Stanivukovića u Banjaluci (Draško Stanivuković, novoizabrani gradonačelnik Banjaluke) i to nije samo pobjeda PDP-a ili bilo koje stranke, već ljudi i naroda. Mnogo veći značaj pridajem talasu koji treba da se stvori i koji se već stvara među ljudima i u partijama i van partija, pa čak i u partijama na vlasti, nego opozicionim partijama.

NN: Koja je uloga DNS-a u tom opozicionom djelovanju? Koliko je dobro ili loše da se ta stranka u ovom trenutku približava opoziciji?

MILIČEVIĆ: Treba biti oprezan prema tome i vrlo sam oprezan ne samo kada je u pitanju DNS, nego i bilo koja politička partija koja je u kontinuitetu 10, 15 ili 20 godina dio sistema ovoga režima.

Ja sam za oprez i zato da treba da budu otvorena vrata za širenje bloka opozicionih partija, ali za popriličan oprez. Prelaskom u opoziciju zbog nekih ličnih nezadovoljstava ne znači da oni sa sebe spiraju teret odgovornosti za stanje u kom se nalazi Republika Srpska i kojem su oni uveliko doprinijeli.

NN: Iz DNS-a u SDS je stigao Milan Radović, a mnogi su nezadovoljni što je odmah dobio funkciju zamjenika predsjednika stranke. Koliko je dobro ili loše što je odmah dobio tako visoku funkciju u stranci?

MILIČEVIĆ: To je jedino nezadovoljstvo vezano za dolazak Radovića u SDS, sve drugo što je vezano za Radovića je benefit i korist za SDS i njegovo kadrovsko jačanje. I Radoviću sam rekao da je i za njega lično veći teret što je u SDS došao na način da bude drugi čovjek SDS-a.

NN: Jeste li to rekli i Mirku Šaroviću, predsjedniku SDS-a?

MILIČEVIĆ: Da. Na sjednici Predsjedništva vrlo otvoreno razgovaramo i sve što kažem u medijima, kažem i na sjednici Predsjedništva. Predsjednik stranke ima pravo da predloži zamjenika predsjednika SDS-a i člana Predsjedništva SDS-a, a konačnu odluku o tome donosi Glavni odbor.

Očekujem i želim pomoć Vlade RS za Teslić

Ponovo ste osvojili mandat načelnika opštine Teslić. Koliko će ovaj put biti lakše raditi s obzirom na to da ćete imati i većinu u lokalnoj Skupštini?

MILIČEVIĆ: Biće mnogo lakše i bolje raditi sve projekte vezane za opštinu Teslić. Većinu čine odbornici SDS-a, SPS i SDP-a, a odluke se donose i sa više glasova nego što te tri stranke imaju, i to je ono što je dobro. Teško je raditi bez skupštinske većine i to ne bih poželio nikome bez obzira na to kojoj političkoj partiji pripadao. Prioritet ovog saziva Skupštine u Tesliću biće ispraviti greške prethodne većine, a što se tiče projekata, prioritet vlasti u Tesliću biće milionski projekti završetka sekundardne vodovodne mreže, tu je i sedam miliona KM vrijedan projekat rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode u Studencima i kompletan završetak utvrde Velike i Male Usore, kao projekat prevencije od poplava.

NN: Očekujete li pomoć republičkih vlasti kada je riječ o tim velikim projektima?

MILIČEVIĆ: Naravno da očekujem i želim tu pomoć. Ta pomoć do sada je izostavljana jer smo bili ignorisani, ali mi ćemo i dalje obraćati se nadležnim ministarstvima.