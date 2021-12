Milanović: Fokus "Hidroelektrana na Vrbasu" izgradnja HE Krupa i solarne elektrane

Aktuelni fokus preduzeća "Hidroelektrane na Vrbasu" je izgradnja HE Krupa, gdje smo već realizovali određen dio istraživačko-projektantskih aktivnosti i trenutno se nalazi u postupku obezbjeđenja koncesije, te izgradnja solarne elektrane na lokalitetu Ade polje, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Goran Milanović, direktor "Hidroelektrane na Vrbasu", povodom 40 godina postojanja ovog preduzeća.

"Ovo je izazov za usvajanje i primjenu modernih i ekološki najprihvatljivijih tehnologija proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora", naveo je Milanović.

NN: Koliko su u 40 godina postojanja HE Bočac proizvele kilovat-časova struje i koje godine su bile rekordne?

MILANOVIĆ: U protekle četiri decenije rada Hidroelektrane Bočac ističu se dvije godine tokom kojih je ostvarena rekordna proizvodnja... Tokom 2010. godine ostvarena je rekordna proizvodnja od 353.851.740 kilovat-časova, što predstavlja najveću ostvarenu proizvodnju do sada. Takođe, zbog natprosječnih padavina tokom proljeća 2014. godine bila je ostvarena proizvodnja koja je blizu rekordne i iznosila je 352.213.950 kWh. Od osnivanja i početka proizvodnje pa do oktobra ove godine, Hidroelektrane Bočac su proizvele 10.288.207.620 kilovat-časova električne energije.

NN: Kakvi su poslovni rezultati preduzeća ove godine i koliko trenutno zapošljavate radnika?

MILANOVIĆ: Trenutno je u preduzeću zaposlen 151 radnik, od kojih je većina iz Mrkonjić Grada, kao i pet članova Uprave, koji posvećenim radom, kvalitetnim održavanjem i optimalnom modernizacijom naših energetskih postrojenja obezbjeđuju visoku pogonsku spremnost i pouzdanost u radu. I ovom prilikom zahvaljujem svim našim sadašnjim radnicima na ulaganju truda kojim doprinose da ovo preduzeće očuva visok renome na ljestvici uspješnih privrednih subjekata regiona.

Ovu godinu će preduzeće "Hidroelektrane na Vrbasu" sigurno završiti pozitivno, a trenutne su procjene da će biti oko 2,5 miliona KM veći prihod od rashoda.

Zahvalnost dugujemo i svim našim penzionisanim radnicima koji su tokom svog radnog vijeka, provedenog u hidroelektrani, postavili čvrste temelje na kojima danas stojimo i sa kojih možemo da gradimo dalju poslovnu budućnost.

NN: Koji su naredni planovi i ciljevi te šta su trenutni fokusi preduzeća "Hidroelektrane na Vrbasu"?

MILANOVIĆ: Aktuelni fokus preduzeća je izgradnja HE Krupa, gdje je preduzeće već realizovalo određeni dio istraživačko-projektantskih aktivnosti i trenutno se nalazi u postupku obezbjeđenja koncesije. Cilj je takođe izgradnja solarne elektrane na lokalitetu Ade polje kao izazov za usvajanje i primjenu modernih i ekološki najprihvatljivijih tehnologija proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

U protekle četiri decenije dokazali smo da možemo i pokazali smo da sa sopstvenim kadrovima znamo i umijemo. Nošeni takvim utiscima namjera nam je da se i dalje razvijamo i širimo svoju proizvodnju izgradnjom novih energetskih postrojenja.

NN: Šta sve obuhvata preduzeće "Hidroelektrane na Vrbasu"?

MILANOVIĆ: Pored Hidroelektrane Bočac, koja je puštena u rad 5. decembra 1981. godine, zamišljeno je i planirano još tada da se nastavi s izgradnjom Hidroelektrane Bočac 2, međutim zbog raznih događanja na ovim prostorima i neodlučnosti tadašnjih politika na vlasti, izgradnja nije realizovana dugi niz godina.

Tek u maju 2014. godine potpisali smo sa Vladom Republike Srpske Ugovor o koncesiji za izgradnju i eksploataciju HE Bočac 2. Izgradnja je završena u ugovorenom roku i svečano puštanje u rad obavljeno je 4. oktobra 2018. godine, od kada ova elektrana radi u sastavu našeg preduzeća i isporučuje subvencionisanu energiju u distributivnu mrežu. Nakon puštanja u rad HE Bočac 2, preduzeće nije zaustavilo svoje razvojne intencije i u proteklom periodu izrađena je i od 2. septembra prošle godine zvanično priključena na distributivnu mrežu još jedna mala hidroelektrana, koja se nalazi u obuhvatu HE Bočac i kojoj smo dali simboličan naziv Kućna turbina.

NN: Koje je investicije preduzeće realizovalo u prethodnom periodu?

MILANOVIĆ: Izdvojio bih samo neke od njih kao što su izgradnja evakuatora velikih voda, odnosno dopunskog optočnog tunela za ispuštanje vode iz akumulacionog jezera. Uveli smo i novi SCADA sistem za upravljanje, nadzor, kontrolu i akvizaciju parametara rada hidroelektrane.

Značajne investicije su tokom godina uložene na unapređenje hidraulične stabilnosti obala rijeke Vrbas nizvodno od hidroelektrane, proširenje i modernizaciju vanjskog kruga, građevinsko renoviranje i izgradnju dodatnog kancelarijskog, skladišnog, prostora restorana društvene ishrane i druge građevinske infrastrukture.

U kontekstu zaštite životne sredine preduzeće je u proteklom periodu sprovodilo veliki broj projekata, a neki od njih su permanentno čišćenje plutajućeg otpada iz akumulacije, stalni monitoring kvaliteta vode rijeke Vrbas, poribljavanje akumulacionih jezera i mnogi drugi.