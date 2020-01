Milenko Đaković za "Nezavisne": Biću opet gradonačelnik ako stranka tako kaže

U protekloj godini urađeni su brojni projekti uprkos turbulencijama u lokalnoj skupštini, rekao je Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora, u intervjuu za "Nezavisne".

"Za ovu godinu mnogo toga je u planu, među kojima je i regulacija rijeke Miloševice, planirani su reflektori na Gradskom stadionu u saradnji sa FS BiH, u Gomjenici se planira graditi stadion sa vještačkom travom", ističe on.

Kao dugogodišnji član i visoki funkcioner DNS-a nada se da će i na stranačkim izborima, kada se oni dese, biti potvrđeno da lider ove partije bude sadašnji v.d. predsjednika Nenad Nešić.

NN: Kako ocjenjujete prethodnu godinu u Prijedoru? Šta je prioritet Gradske uprave u ovoj godini?

ĐAKOVIĆ: Prošla godina je bila složena u gradu Prijedoru, prije svega smo imali prekompoziciju političke scene u Skupštini grada. Došlo je do organizovanja skupštinske većine koja nije u potpunoj saglasnosti sa gradonačelnikom, te su to uslovi kad se teže funkcioniše. Na drugoj strani, imali smo poplave u maju i junu koje su ostavile svoje posljedice na infrastrukturi, privatnim objektima i poljoprivredi, što je dodatno usložilo situaciju, ali smo se trudili da sprovedemo sve projekte koji su planirani.

Neki od kapitalnih projekata u Prijedoru su završetak zajedničkih objekata na vodovodnom sistemu "Crno vrelo" koje smo pokrenuli zajedno sa Banjalukom. Grade se dvije sportske dvorane u Omarskoj i Urijama. U nastavku ove godine ćemo završiti rekonstrukciju Osnovne škole u Rasavcima i započeti rekonstrukciju OŠ "Petar Kočić" na Urijama. Završena je izgradnja primarnog kanalizacionog sistema u naseljima Orlovača, Čirkin polje i dijelovima industrijske zone Svale. Za ovu godinu mnogo toga je u planu, među kojima je i regulacija rijeke Miloševice, planirani su reflektori na Gradskom stadionu u saradnji sa FS BiH, u Gomjenici se planira graditi stadion sa vještačkom travom. Planirana je i modernizacija javne rasvjete na području grada sa LED rasvjetom, time bismo stvorili uštede, i na osnovu ušteda produžavali bismo rasvjetu i dalje po seoskim i gradskim područjima. Želja nam je da "Patrija" i dvorana na Urijama budu završene do kraja godine.

NN: Kako komentarišete inicijative Omarske i Kozarca da postanu opštine?

ĐAKOVIĆ: Kozarac kao potencijalna opština je izrazio želju da ostane u okviru grada Prijedora, ali da bude izdvojen samo kao administrativna cjelina, dok Inicijativni odbor Omarske želi da se odvoji i formira samostalnu jedinicu. Tu postoje neriješene prostorne jedinice, odnosno dijelovi naselja za koje Kozarac smatra da su na njihovoj teritoriji, a Omarska na njihovoj. Uprkos tome skupštinska većina je prihvatila inicijativu Omarske, dok inicijativa Kozarca još nije bila na Skupštini.

Inicijative su, po mom mišljenju, potpomognute pojedinim strankama skupštinske većine iz Prijedora, ali i na nivou RS. Prije svega želim dobrosusjedske odnose, jer će se obe potencijalne opštine zbog nerazvijene infrastrukture dugo vremena naslanjati i na Prijedor i Banjaluku. Prijedor bi time imao manji broj stanovnika i ne bi bio u rangu gradova kojim sada pripada, ali će i dalje nastaviti svoje projekte.

NN: Kao jedan od bliskih saradnika bivšeg lidera DNS-a Marka Pavića kako komentarišete njegovu ostavku i kako vidite tu stranku u budućnosti? Po Vašem mišljenju, ko bi trebalo da bude novi lider DNS-a?

ĐAKOVIĆ: Što se tiče ostavke Marka Pavića, ali i njegovog zamjenika Dragutina Rodića, lično smatram da su oni uvijek davali jednu stabilnost i mirnu politiku DNS-u. Pavić je godinama predvodio stranku, ali kako je i sam rekao, ušao je u ozbiljne godine kad politička problematika i donošenje krupnih odluka mogu štetiti njegovom zdravlju. U međuvremenu je održana sjednica Predsjedništva, koje je imenovalo v.d. predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara stranke, te će od njih i članova stranke zavisiti šta će se dešavati sa DNS-om u budućnosti. Kao član stranke, poštujem odluke organa. Ako se ne budu mijenjali ozbiljno strateški ciljevi, te ako stranka nastavi u tom smjeru u kojem je politički i ostvarila najveći rast u svojoj istoriji na posljednjim izborima, DNS će nastaviti da raste i ja se tome iskreno nadam.

Prijedlogom Predsjedništva Nenad Nešić je v.d. predsjednika DNS-a. Iskreno se nadamo i da će na izborima, kada se oni dese, to biti i potvrđeno, te da će Nešić uspješno preuzeti vođenje stranke. Naša želja je da stranka, koja je iz našeg ugla i percepcije stvarala ravnotežu u svim političim odnosima u RS, nastaviti da djeluje u punom kapacitetu, te da će stati napadi prema DNS-u i da će stranka nastaviti mirno da živi pripremajući se za nove izbore.

NN: Mogu li Vas građani očekivati ponovo kao kandidata za gradonačelnika Prijedora na narednim lokalnim izborima ?

ĐAKOVIĆ: Do idućih izbora ima prilično vremena, svaki kandidat za gradonačelnika usaglašava svoju poziciju sa strankom, a mi o toj temi još nismo razgovarali. Nije za to bilo još prilike, naglašavam bilo je turbulentno vrijeme u vezi s ovim političkim odnosima. U slučaju da moja stranka odluči o tome da ja budem kandidat, prihvatio bih, kao i u slučaju da bude neko drugi. Na stranci i građanima je da odluče ko će biti gradonačelnik u naredne četiri godine, ali tek u oktobru.

NN: U toku prethodne godine bilo je riječi o Vašem opozivu?

ĐAKOVIĆ: Ponudio sam strankama, ako smatraju da treba ukazati nepovjerenje gradonačelniku, da to urade, ali se tad mora izaći na referendum o tome. Očigledno je da je ocjena većinske koalicije bila da nije lako zamijeniti gradonačelnika, pa zbog toga vjerovatno to nisu uradili jer bi imali veliku štetu pred izbore da ne uspiju u tom naumu. Nudili su mi da sam dam ostavku, ali za to nisam imao nijednog razloga, te sam rekao da ću biti gradonačelnik dok god se ne dese zvanični stavovi organa i mišljenja građana. Moja zdrava logika je da su izbori pred vratima. Ako imaju snage i strpljenja, neka sačekaju sljedeće izbore, sve će se tada definisati.

Povlačenje

NN: Povukli ste se s mjesta predsjednika Gradskog odbora DNS-a u Prijedoru, šta su razlozi tome?

ĐAKOVIĆ: Predsjednik sam Regionalnog odbora stranke za prijedorsku regiju, član sam Predsjedništva stranke na nivou RS, gradonačelnik sam, a dosad sam bio i predsjednik Gradskog odbora DNS-a Prijedor.

To je set poslova koji vremenski, posebno u godini pred izbore, ne mogu se nositi u jednom čovjeku. Dogovorili smo se da napravimo reorganizaciju stranke u smislu da nastavim da vršim dužnost u punom kapacitetu gradonačelnika, da ostanem regionalni koordinator za prijedorsku regiju, da budem član Predsjedništva stranke na nivou RS, a da kolega Dragutin Rodić preuzme mjesto predsjednika gradskog DNS-a.