Miličević za "Nezavisne": Birači su osjetili da je SDS zatvoren u uske krugove

Milan Miličević, v.d. predsjednika SDS-a, rekao je da će SDS kao najjača opoziciona stranka i druga partija po snazi u Republici Srpskoj predvoditi front za promjene nabolje, te da će okupiti sve one koji su za to zainteresovani.

On je u pisanom intervjuu za "Nezavisne" rekao da je SDS odavno postao zatvoren u uske personalne i lokalne krugove, te da su birači to osjetili i da je rejting stranke padao.

"Nekoliko mjeseci pred izbore neozbiljno je istaći kandidaturu i očekivati pobjedu. To treba biti sistematičan i predan rad s dobrom organizacijom, a kandidat, ko god to bio, mora pokazati jednu novu, drugačiju sliku i viziju bolje Srpske. Mi to nismo imali, naprotiv, slali smo signale glasačima da smo svi isti, što je suprotna strana jako dobro iskoristila", rekao je Miličević u pisanom intervjuu za "Nezavisne".

NN: Najozbiljniji ste, a možda i jedini kandidat za preuzimanje SDS-a. Šta će vam biti prioritet, i šta je ono što SDS-u trenutno najviše nedostaje? Nakon sjednice GO stranke rekli ste da SDS-u treba modernizacija. Šta to konkretno znači?

MILIČEVIĆ: Nisam opterećen tim da li sam jedini kandidat za predsjednika Srpske demokratske stranke, ali svakako sam zainteresovan da stranku vratimo na mjesto koje joj pripada. Vjerujem da tim ljudi koje pokušavam da okupim jesu spremni da se suoče sa izazovima koji su kako pred Srpskom demokratskom strankom, tako i pred Republikom Srpskom. Sada je najvažnije sprovesti na ozbiljan način unutarstranačke izbore na svim nivoima. Naročito naglašavam značaj mjesnog odbora kao osnove stranke. Volim reći da želim SDS kao stranku dobrih domaćina. A dobri domaćini treba da čine mjesne odbore. SDS jeste stranka koja ima istorijski značaj za Republiku Srpsku, i to ostaje za istoriju, ali to mladi ljudi sve manje mogu osjećati, jer se oni tada nisu ni rodili. Istoriju treba učiti i poštovati je, ali SDS treba približiti mladima, a to znači modernizovati ga. Modeli komunikacije s biračima moraju biti prilagođeni vremenu u kojem živimo. Program i politiku SDS-a moramo modernizovati i prilagoditi vremenu u kom se nalazimo, što ćemo predstaviti na jasniji i savremeniji način.

NN: Možda ste i jedini u SDS-u koji je mjesecima prije kampanje na određen način upozoravao na ono što će se ispostaviti kao tačno, a to je da SDS kao stranka pada. Zašto ste se na kraju povukli iz trke za kandidata za člana Predsjedništva, a znalo se već tada da gospodin Šarović ne može dobiti trku za člana Predsjedništva?

MILIČEVIĆ: Odavno je SDS postao zatvoren u uske personalne i lokalne krugove koji su ga vukli unazad. Birači su to osjetili i rejting stranke je padao. Poseban problem je postao nedostatak ili nepoštovanje kriterijuma pri kandidovanju ljudi za bitne pozicije. Ja i još neki ljudi u SDS-u smo na to ukazivali, ali nismo bili uvažavani, pa mislim da smo bili čak i omalovažavani. I to je bio jedan od razloga što nisam bio kandidat za člana Predsjedništva BiH na proteklim izborima. Nekoliko mjeseci pred izbore neozbiljno je istaći kandidaturu i očekivati pobjedu. To treba da bude sistematičan i predan rad, s dobrom organizacijom, a kandidat, ko god to bio, mora pokazati jednu novu, drugačiju sliku i viziju bolje Srpske. Mi to nismo imali, naprotiv, slali smo signale glasačima da smo svi isti, što je suprotna strana jako dobro iskoristila. Nismo svi isti! Ipak, ne bih se mnogo vraćao unazad. Važno je da iz svega izvučemo pouku i da ne ponavljamo te iste greške u budućnosti. SDS mora otvoriti svoja vrata svima koji imaju iskrene i dobre namjere da mijenjaju ovo stanje nabolje i takve ljude treba prikazati glasačima.

NN: SDS će u nedjelju održati Skupštinu stranke. Koje odluke se očekuju i koja je dalja procedura u smislu unutarstranačkih izbora? Kada bi oni mogli biti završeni i šta nakon toga?

MILIČEVIĆ: Skupština stranke nije održana više od tri godine i to nije dobro. Na Skupštini ćemo predložiti neke vrlo važne izmjene Statuta koje se odnose na organizaciju stranke, a koje će je učiniti efikasnijom i boljom. Srpska demokratska stranka će do maja dobiti novo rukovodstvo, sa predsjednikom stranke na čelu. Vjerujem da ćemo izabrati najbolje i da smo svi na istom zadatku. Možda ne vidimo uvijek sve na isti način, možda različito gledamo i na neke probleme unutar stranke, ali sam siguran da smo svi zainteresovani da složno gradimo bolju budućnost, i Srpske demokratske stranke i Republike Srpske posebno. Unutarstranački izbori će biti završeni za šest mjeseci, ali mi nećemo čekati, jer aktivnosti stranke moraju teći u kontinuitetu, s novom energijom koju želimo postići. Ono što ja želim je da imamo dobronamjerne i sposobne ljude u rukovodstvu koji su spremni izreći argumentovanu kritiku, ali isto tako je i podnijeti, kako bismo na kraju došli do najboljeg rješenja.

NN: Aktuelno je pitanje formiranja vlasti i po svemu sudeći SDS će i naredne četiri godine biti opozicija i u Republici Srpskoj, ali i na nivou BiH. Koliko će biti teško poraziti SNSD iz pozicije u kojoj se SDS sada nalazi i zbog čega ste isključivi kada je riječ o eventualnoj saradnji sa SNSD-om?

MILIČEVIĆ: Pobijediti na izborima nikad nije lako i to nikad ne dolazi slučajno. Iz opozicionog rada pobijediti je posebno izazovno, ali je moguće. Svoje djelovanje nećemo bazirati samo na kritici postojećeg nego i nudeći rješenja. SDS će postati osnova okupljanja svih zdravih i progresivnih snaga u Republici Srpskoj. Ponudićemo nov program ne samo izlaska iz ove krize, već i dobrog života na ovim prostorima. Ne morate prethodno biti u vlasti da bi ste pobijedili na izborima. Možda je to lakše, ali isto tako, lošu vlast i nije teško poraziti, ako imate poštene uslove borbe. S druge strane, potrebno je da ste glasačima ponudili nešto i da vam oni povjeruju da će se to ostvariti. Dakle, moramo postati autoritet na političkoj sceni, a naš način razmišljanja nikako ne smije biti prevara naroda, a to je danas vrlo aktuelno. Vjerovatno je to najlakši put dolaska na vlast, ali ja taj put ne želim. Što se tiče saradnje sa SNSD-om, zavisi šta podrazumijevate kao saradnju sa SNSD-om? Ako mislite na institucije, to je naša obaveza. Ali to nije SNSD, to je naše, nas svih građana Republike Srpske. Ja nisam nikad protiv razgovora koji su u interesu ljudi ako to treba, nemam nikakav problem s tim, mogu razgovarati s bilo kim ko je dobronamjeran ako će to donijeti boljitak. Prioritet svima nama moraju biti građani Republike Srpske. Ipak, treba svima da bude jasno da su SNSD i ova vlast odgovorni za katastrofalno stanje u Republici Srpskoj i da su naši pogledi o budućnosti Republike Srpske potpuno drugačiji. SDS, bar dok sam ja na njegovom čelu, neće biti dio takve vlasti.

NN: Da li su za SDS teret ostale opozicione stranke, pošto se stiče utisak da se SDS na određen način malo više žrtvuje od ostalih kada je u pitanju opoziciono djelovanje? Da li će u tom smislu biti nekih promjena?

MILIČEVIĆ: U opozicionom djelovanju je važan konačni cilj, a to je smjena korumpirane i kriminalizovane vlasti radi stvaranja zdravog i perspektivnog društva u kojem se poštuje i vrednuje rad i stručnost. U takvoj borbi se svi trebaju žrtvovati i u njoj svi imaju svoje mjesto. SDS mora imati svoju posebnost i pokazati da zaslužuje biti lider u toj borbi. Ono što je sigurno, SDS će kao najjača opoziciona i druga partija po snazi u Republici Srpskoj predvoditi front za promjene nabolje i okupljaće sve one koji su za to zainteresovani. Pokazaćemo da Republika Srpska može bolje.