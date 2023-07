Miličević za "Nezavisne": SDS izdržao što niko nije, ne vjerujemo SNSD-u

Milan Miličević, predsjednik SDS-a, rekao je da ova stranka nema povjerenje u ono što trenutno radi SNSD te da ne vjeruju da će istrajati do kraja.

U intervjuu za "Nezavisne novine" Miličević je rekao da, za razliku od SNSD-a, SDS vodi odgovornu nacionalnu politiku te da je ta stranka u 33 godine postojanja doživjela tolike udare da nijedna druga politička opcija to ne bi izdržala.

"SNSD je 'preuzeo' neodgovornu populističku i nacionalnu retoriku koja je služila samo za opstanak na vlasti i sticanje ogromnog bogatstva za pojedine funkcionere", rekao je Miličević.

NN: SDS danas slavi Petrovdan i 33 godine od kada je osnovan. Bilo je mnogo uspona i padova i činjenica je da u proteklih 15 godina stranka gubi podršku. Gdje je SDS danas i može li vratiti ulogu koju je imao?

MILIČEVIĆ: Ne vjerujem da bi ijedna politička partija na ovim prostorima izdržala pritiske i padove koje je SDS imao. Najjači i najizraženiji udari bili su od međunarodnog faktora i sjetimo se samo Pedija Ešdauna, koji je smijenio čitavo rukovodstvo od 60 visokih funkcionera. Kada je stranka bila obezglavljena, ova druga lijevo orijentisana struja tada je na krilima međunarodne zajednice došla. Spiskove za odstrel kadrova SDS-a pravili su ljudi koji su kasnije došli, a to je SNSD. U korelaciji SNSD-a, međunarodnog faktora i Milorada Dodika, desilo se to što se desilo i mi smo i to preživjeli i izdržali.

Danas smo ozbiljna partija, što dovoljno govori da je njen korijen od samog nastanka toliko jak, jer je to bio pokret srpskog naroda koji je tih devedesetih godina prošlog vijeka zajedno sa narodom i vojskom stvorio Republiku Srpsku.

Posljednjih 15 godina jeste se desio pad podrške SDS-u, ali ne treba zaboraviti da on i danas ima 100.000 glasova koje osvaja na izborima, što je veliko bogatstvo na kojem imamo veliki optimizam da možemo kroz reorganizaciju stranke graditi poziciju i da ponovo preuzmemo odgovornost za Republiku Srpsku.

NN: Ima li krivice SDS-a u svemu tome?

MILIČEVIĆ: Pomenuo sam političku korupciju, a ona ne može da se ostvari bez takvih ljudi koje je očigledno SDS imao i koji su sistemom političke korupcije i političkog pritiska prelazili, odlazili i napuštali SDS i formirali satelitske partije koje su u koaliciji sa SNSD-om. Ljudi su kvarljiva roba i možemo da kažemo da je krivica SDS-a što je držao takve. Mnogo je više onih časnih i kvalitetnih ljudi na koje treba računati i mislim da SDS nakon svih tih nedaća ima odličan kapital upravo u tom ljudskom faktoru koji vole SDS i koji su nepotkupljivi.

NN: Smatrate li da je SDS na neki način SNSD-u prepustio tu neku nacionalnu politiku i koliko je to bila greška?

MILIČEVIĆ: Ne slažem se s tim. Za SDS u prvom planu je Republika Srpska, tako je bilo i tako će uvijek biti. SDS-u odgovornu nacionalnu politiku i retoriku nije niko preuzeo, SNSD je "preuzeo" neodgovornu populističku i nacionalnu retoriku koja je služila samo za opstanak na vlasti i sticanje ogromnog bogatstva za pojedine funkcionere. SDS će i dalje uporno i mnogo glasnije i jasnije zastupati odgovornu politiku koja se vjerovatno slabije čuje, ali ćemo uporno da je promovišemo u direktnom kontaktu, ali i putem dostupnih medija.

NN: Mogu li se dobiti izbori bez populizma?

MILIČEVIĆ: Siguran sam da mogu i to je dokazano i urađeno u lokalnim zajednicama gdje SDS pobjeđuje na izborima. U 15 lokalnih zajednica načelnici SDS-a dobijaju izbore, jer birači prepoznaju rezultat rada. Neodgovorna nacionalna politika nema rezultata rada, ima samo priču i ekonomsko srozavanje.

NN: SDS je 2012. godine preuzeo većinu lokalnih zajednica, međutim nije ih zadržao, je li to zbog toga što nije bilo odgovorne politike ili zbog nečega drugog?

MILIČEVIĆ: Tada smo imali 42 lokalne zajednice, ne samo SDS nego i opozicija i sada smo na nekih 15. Uslov da se ispoštuje volja građana i da se možete ravnopravno boriti na političkoj sceni je izborni zakon koji će omogućiti fer i poštene izbore. To sada nije slučaj i na toj vrsti izbornih manipulacija počiva pobjeda SNSD-a svih ovih godina.

NN: SDS je nedavno podržao Zakon o nesprovođenju odluka Ustavnog suda i neobjavljivanje odluka visokog predstavnika, međutim utisak u javnosti je da se samo SNSD bori u vezi s tim pitanjem. Zbog čega je to tako?

MILIČEVIĆ: Vlast ima najveću odgovornost, i u ovom momentu i na nivou Republike Srpske i BiH je SNSD sa svojim koalicionim partijama. Vlast drži i medije i resurse i oglašavanje i više se čuje. Drugo, SDS je kroz svoj rad u NS RS bio vrlo jasan i decidan i jasno i glasno je rekao šta misli i zašto podržava ove zakone.

NN: Zašto je SDS podržao te zakone u NS RS?

MILIČEVIĆ: Smatramo da treba biti odgovoran prema ključnim nacionalnim političkim temama. Četrnaest uslova za pristupanje EU podrazumijevaju, između ostalog, reformu Ustavnog suda i izbacivanje stranih sudija i mnoge druge elemente kao i gašenje OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Da bismo ušli u taj proces, potrebno je donijeti zakon o Ustavnom sudu, koji ne postoji, i ne može Ustavni sud funkcionisati po pravilima. To je bila naša osnova i mislimo da SNSD populistički gleda na ova pitanja.

NN: Dakle, vjerujete da će se SNSD povući iz svega ovoga?

MILIČEVIĆ: Ne znam, to ćemo vidjeti. Sudeći prema dosadašnjim iskustvima koja imamo sa odlukama koje je donosila NS RS, a odnose se na vrlo značajna pitanja o vraćanju nadležnosti, o Oružanim snagama, Vojsci RS, o UIO, Agenciji za lijekove itd., a koje se nikad nisu realizovale. Nemamo povjerenje da će SNSD u ovome istrajati do kraja.

NN: Ali do sada se nije nikada ovako daleko otišlo. Sad imamo situaciju da se i zvanično odluke Ustavnog suda BiH neće primjenjivati.

MILIČEVIĆ: Vidjećemo koji su dalji putevi. SDS će istrajati na tome da se odgovorno ponaša. Realizacija svega ovoga je na strani onih koji vode vlast i institucije. Izlizana je priča o referendumima i velikim obećanjima i pokazalo se da je to populistička priča od koje samo imamo odliv stanovnika iz Republike Srpske. Vidjećemo šta će vrijeme pokazati i očigledno je da je ovo velika politička kriza, a na političkoj krizi najviše profitiraju SNSD, bar do sada je tako bilo, HDZ i SDA.

NN: Šta mislite kako će se na kraju sve razriješiti, kompletna ova situacija?

MILIČEVIĆ: Ovo je najdublja politička kriza od Dejtona do danas. Racionalan način kako raspetljati ovu krizu je vratiti se institucijama, NS RS, institucijama Republike Srpske i preko predstavnika RS u institucijama BiH. Kako mi da imamo povjerenje u ono što SNSD radi ako u Savjetu ministara, recimo, izglasaju neki zakon, a isti ti iz SNSD-a u parlamentu BiH su protiv tih odluka? To je neodgovorna i neozbiljna politika i to ugrožava Republiku Srpsku. Treba se vratiti dijalogu i razgovoru sa svim faktorima.

NN: Je li tu ubrajate i Kristijana Šmita, da i s njim treba razgovarati?

MILIČEVIĆ: Ne ubrajamo. Potpuno je jasno i očigledno da on nema legitimitet u načinu na koji je imenovan. Postoje drugi međunarodni faktori i predstavnici koji se pojavljuju u BiH i s njima treba razgovarati, ali glavni akteri treba da budu domaći političari koji su vlast u Republici Srpskoj i zajedničkim organima.

NN: Koliko je dobro ovo što se radi u Republici Srpskoj u smislu njene međunarodne pozicije.

MILIČEVIĆ: To je neodgovorna nacionalna politika. Treba da imamo svoj stav kao nacija, kao naroda i kao Republika Srpska, ali mi nismo moćni i ne treba niti možemo da stvaramo samo neprijatelje. Mi oko sebe treba da imamo partnere i sagovornike, ali ovom politikom mi nemamo prijatelje u okruženju, izuzev Srbije. Srbija, za razliku od nas, ne vodi tako neodgovornu politiku i ima komunikaciju sa svim međunarodnim partnerima. Postali smo taoci politike SNSD-a koja nas košta, ne samo sankcionisanjem političara, to je najmanji problem, nego košta i stanovnike Republike Srpske kroz projekte, grantove, kredite itd.

NN: Iz razgovora se može zaključiti da SDS ne vjeruje SNSD-u. Pod kojim uslovima bi SDS pristao da zajedno sa SNSD-om radi na pitanjima "nacionalne politike"?

MILIČEVIĆ: SDS sa SNSD-om ili sa bilo kim drugim ko na ovaj način vodi Republiku Srpsku neće biti jedinstven. Pošto vodimo odgovornu nacionalnu politiku, ne moramo biti dio nikakve koalicije niti potpisivati sa bilo kim bilo kakve sporazume. Preko svojih predstavnicima ćemo uvijek podržati i zaštititi interes Republike Srpske na vrlo ozbiljan i odgovoran način, glasanjem ili neglasanjem.

NN: Da li će nakon unutarstranačkih izbora SDS preispitati svoju poziciju u opoziciji, jer stiče se utisak da je ta stranka talac odnosa koji vladaju u opozicionim partijama?

MILIČEVIĆ: Nikada to nije bilo lako. Nastojaćemo da pokažemo da možemo biti osovina okupljanja svih opoziciono mislećih ljudi i tu će se napraviti trijaža ko je gdje. Iz iskustva, kada se dođe u izbornu godinu, kada se ta "mašina upali" i kad počne kampanja, manje-više svi ti animoziteti spuste se na zajednički cilj, a to je pobjeda u što više zajednica.