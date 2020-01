Milomir Savčić: Tužilaštvo BiH diže optužnice zbog norme kao da cijepa drva

Optužnica koju je protiv mene podiglo Tužilaštvo BiH je lažna i izmišljena, i to ćemo dokazati na sudu, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije RS.

NN: Kako komentarišete optužnicu koja je podignuta protiv Vas?

SAVČIĆ: Optužnica predstavlja grubi falsifikat događaja okrenutog za 180 stepeni u odnosu na ono što se konkretno dešavalo u rejonu Nove Kasabe 13. jula, ne od 11. do 15. jula kako se tvrdi u optužnici.

NN: Šta se, po Vašem viđenju, desilo u odnosu na te događaje navedene u optužnici?

SAVČIĆ: O svemu tome saznanja ću sa svojim timom odbrane iznijeti kada za to dođe vrijeme. Mogu reći da sam ovih dana dobio mnogo poruka podrške. Dobio sam poruku i mog prijatelja, američkog advokata Pitera Robinsona, koji je ekspert za događaje oko Srebrenice. On mi je doslovno rekao da je bio šokiran kad je čuo za optužnicu i činjenicu da me neko uopšte dovodi u situaciju kada se ništa nije desilo sa mnom u vezi što bi moglo biti predmet istrage, a kamoli nečeg drugog.

NN: Razumijem da zbog planiranja odbrane ne možete iznositi mnogo detalja, ali možete li nam barem u osnovnim crtama iznijeti da li se bilo šta u optužnici poklapa sa događajima?

SAVČIĆ: Puno je tamo navedeno laičkih stvari, puno je neprofesionalizma. Ne mora neko biti profesionalni vojnik da razumije bar pojmove i pravilno tumači. Dakle, šta se desilo: U rejonu Nove Kasabe bio je smješten dio Zaštitnog puka Bataljona Vojne policije od kraja 1993. zbog boljih uslova smještaja ljudstva. Komanda puka i ostale jedinice bili su razmješteni u Crnoj Rijeci u vrlo nezadovoljavajućim uslovima, u krajnje lošim uslovima, pod zemljom u zemunicama. Ali tog kritičnog vremena tamo se nalazi samo desetak ljudi. Ostali su na zadacima na raznim ratištima RS, težišno Treskavica i drugo težište je bilo pojačano obezbjeđenje komandnog mjesta Glavnog štaba u Crnoj Rijeci i saniranje posljedica napada muslimana kod Srebrenice i Žepe 26. juna 1995. godine. Zapamtite ovaj datum. Tog 26. komandno mjesto Glavnog štaba i više lokacija u operativnoj dubini RS napale su snage 28. divizije prema njihovim podacima sa 1.200 vojnika. A mene tužilac stavlja u ulogu da ja napadam njih, a oni napadaju mene.

NN: Kako tumačite tajming kada je Tužilaštvo objavilo optužnicu? Prethodnih mjesec dana bilo je mnogo kritika na račun rada Odjeljenja za ratne zločine Tužilaštva BiH. Mislite li da to ima veze s tim, da "poprave" statistiku?

SAVČIĆ: Ja to ne zovem statistikom, ja to zovem normom. Ali pravo ne može imati normu. Pravo mora biti pravo, a ne možete vi da proglasite određen broj ljudi krivima za nešto. To je potpuno naopako. Ne radi se tu o cijepanju drva, pa da imate normu koju morate iscijepati jer vam inače poslodavac neće dati platu. A ovi se ponašaju kao da cijepaju drva. Ovdje je sve naopako postavljeno. Jedini način da se natjeraju i ljudi u Tužilaštvu da se ponašaju profesionalno je da i oni snose sankcije za sve što se dokaže da je potpuno izmišljeno. Zato postoje istrage. A ovdje ni za četiri godine ne može da se utvrdi šta se dešavalo u tom rejonu, pored toliko svjedočenja, presuda i dokumentacije u Haškom tribunalu, pored ekspertize eksperta tužioca Ričarda Batlera, koja je dopunjavana iz predmeta u predmet.

I nigdje se ne spominje to, osim što se spominje da smo se tu nalazili kao mirnodopska formacija. To je bila naša kasarna, a ne kao početni napad na Srebrenicu ili bilo šta drugo.

NN: Ako sam Vas dobro razumio, Vi tvrdite da ni u jednom predmetu do sada niste dovođeni u vezu s tim događajima, osim što ste tu bili stacionirani kao jedinica?

SAVČIĆ: Tako je, baza, kasarna. Kažem vam, mi se branimo, dobili smo i pohvale. 16. juni se obilježava u kalendaru značajnih datuma RS kao pobjeda Zaštitnog puka na Treskavici, gdje smo desetkovali Sedmu muslimansku brigadu. Mi se tučemo tu gore.

NN: Vi, znači, niste uopšte bili na tom mjestu koje se spominje u optužnici?

SAVČIĆ: Ja tu nisam ni nogom kročio. U Kasabu sam svojom nogom kročio, gdje se navodno nešto desilo 27. jula, negdje oko podneva, kada sam krenuo put Drvara pošto su pali Grahovo i Glamoč. A prije toga sam proveo osam-devet mjeseci u bolnici poslije teškog ranjavanja.

NN: Imate li neku vrstu brige, tjeskobe, straha ili nelagode zbog procesa koji će sad uslijediti?

SAVČIĆ: Ne, moja snaga je u istini, u podršci i ljubavi moje porodice, mojih saboraca, saradnika, a i na kraju krajeva moja sudbina je borba i spreman sam da je nastavim da sperem ljagu sa svog imena i s imena svoje elitne jedince i Vojske RS i srpskog naroda u cjelini.