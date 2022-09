Milorad Dodik za "Nezavisne": U našoj širokoj koaliciji neće biti mjesta za PDP

Pred SNSD-om je velika pobjeda, a kada pobijedim u trci za predsjednika Republike od predsjednika vlade ću tražiti da bude lojalan Republici Srpskoj, a ne ni Istoku ni Zapadu, rekao je Milorad Dodik, kandidat SNSD-a za predsjednika RS, u predizbornom intervjuu za "Nezavisne novine".

"Republika Srpska će trebati jaku strukturu vlasti. Mislim da to mogu da obezbijedim, u trenutku kada vidimo da su i Zapad i Rusija i čitav svijet u velikim problemima", rekao je on.

NN: Zašto ste odlučili da se kandidujete za predsjednika Republike Srpske, s obzirom na to da ste sada član Predsjedništva BiH?

DODIK: Svi su znali i kad sam odlazio u Predsjedništvo da je to mjesto koje nisam baš nešto preferirao, ali rekao bih da sam Republiku Srpsku zastupao na najbolji mogući način tamo. Ja sam tamo bio funkcioner Republike Srpske, a ne BiH, kako je to po Ustavu, jer sam biran u RS i ne mogu biti ničiji tuđi nego RS.

Nisam dozvolio nijedan segment, pa ni najmanji, da neko učini nešto protiv RS. Nisam zaustavljao projekte u FBiH, a u posljednje vrijeme vidim da oni zaustavljaju u Republici Srpskoj. Sve što je bilo normalno je išlo, sve što sam smatrao da je na teret RS i ustavnog poretka nisam prihvatao.

To sam govorio i strancima i uvijek ću govoriti - za nas je prihvatljiva ustavna BiH, ali ne onako kako oni to mijenjaju, nego ona kakva je zapisana u Dejtonu. Ako takva može, OK, daćemo joj još jednu šansu, ako ne bude, onda nam ne treba ni ova. Kandidovao sam se prvo zato što imam određenu političku težinu, valjda barem to ne treba da govorim, a predsjednik sam najjače političke partije.

Kao takav ne bih mogao da istrpim snagu te partije kada se ne bih kandidovao za najjače mjesto. Ja nisam bježao ili tražio utočište. Republika Srpska će trebati jaku strukturu vlasti. Mislim da to mogu da obezbijedim, u trenutku kada vidimo da su i Zapad i Rusija i čitav svijet u velikim problemima.

Sve to može otići u dalju eskalaciju i zato nama ovdje treba stabilnost da prođemo neokrnjeni. Ekonomski, biće teško i na ovom prostoru, ali mi moramo da tražimo alternative, ne smijemo biti ovisni o samo jednom izvoru finansiranja.

NN: Ako pobijedite, koji će biti Vaši prvi potezi kao predsjednika Republike?

DODIK: Odmah ćemo formirati vladu, jer je to dokaz sposobnosti i snage naše političke volje. Ta vlada mora biti sposobna odmah da da odgovore na izazove koji su već stigli.

Pokušaćemo da nađemo mlade i školovane ljude u inostranstvu za neke segmente koji su vezani za ekonomiju. Želimo da napravimo Republiku kao informatičko društvo, da se sve što je moguće obavlja online.

U ovom mandatu smo postavili temelje, formirali smo Ministarstvo, sada moramo da obuhvatimo cijelo društvo.

NN: Možda je rano pitati ko bi bio predsjednik vlade, ali možda nam možete reći kakav profil biste tražili u novom predsjedniku ili predsjednici vlade.

DODIK: Prije svega, lojalan Republici Srpskoj, da nije lojalan ni Istoku ni Zapadu, nego isključivo RS. I naravno, da je sposoban i s iskustvom. Neće moći nikakve ekskurzije - samo lojalnost Republici Srpskoj i iskustvo.

NN: Kako ste zadovoljni radom Vlade i radom na nivou BiH?

DODIK: Vlada na čelu s Radovanom Viškovićem je ostvarila odlične rezultate. Značajan dio mandata je prošao u pandemiji i Vlada je odgovorila na izazove koji tada nisu bili poznati. I bilježili smo ekonomski rast, završavali neke važne investicije, obezbijedili pretpostavke za nove.

Vlada je uspjela da održi makroekonomsku stabilnost, uspjela je da poveća apsolutni broj zaposlenih. Prešli smo psihološku granicu od 1.000 maraka prosječne plate, ona je već 1.670. Inflacija je zabilježena od februara, marta, a dotle je bila čak deflacija. Imali smo stabilnu isplatu penzija, imali smo i njihov rast i dali odgovore na sve socijalne izazove, a RS je postala stabilno socijalno društvo.

Vlada je pokazala socijalnu odgovornost, razvojnu odgovornost i odgovornost u vezi s pandemijom. Naravno, svaka vlada može da se kritikuje, ali to je sve na nivou apstraktnog i na nivou principa, da se uvijek može više. Realno, mnoge analičare bi zadivila činjenica da smo u ovakvim okolnostima i kakva je BiH nesređena, u okolnostima kad smo isključeni iz finansijskih tržišta Evrope i svijeta, ovoliko uradili.

Promijenili smo izgled Banjaluke, ove Republike. Otvorili smo društvo za privatne investicije. Pokazujemo stabilnost u oblasti energije, prije svega električne. Moj nedavni boravak u Rusiji je omogućio da možemo računati i na druge izvore energije ako lanci snabdijevanja ne budu mogući, a svijet ne ode u kataklizmu.

Ponosam sam na to što je ova vlast, SNSD, kojem sam na čelu, prije 14-15 godina odbacila zahtjev EU i Svjetske banke da se privatizuju termoelektrane i hidrocentrale. Sad se pokazuje koliko je to bio dobar potez, jer imamo jeftinu struju za naše stanovništvo, a obezbjeđujemo pozitivno poslovanje "Elektroprivrede RS" tako što struju koja je ekstremno skupa prodajemo i nivelišemo bilanse.

Da smo njih poslušali, danas bi ljudi plaćali 20 puta skuplju struju.

NN: Kampanja traje, kako ste zadovoljni prijemom i reakcijama ljudi?

DODIK: Dosad sam bio na 136 mitinga, imamo još desetak do kraja. Na tim mitinzima na različitim nivoima okupilo se više od 240.000 ljudi, tako da sa stanovišta manifestacije moći naše organizacije - ja sam veoma zadovoljan.

Zadovoljan sam posjetom, zadovoljan sam energijom koju pokazuju naši ljudi. Osjećam da je pred nama velika pobjeda. Dugo sam u politici i intuicija me ne vara. Proteklih godina imali smo izrazite aktivnosti protiv, 2018. godine iskorišten je jedan tragičan događaj i pokušalo se to politizirati do mjere da se upotrijebi u izbornoj kampanji.

Naravno, svako ima pravo da govori šta hoće, a glasači nisu glupi ili ludi da prihvate konstrukcije, laži i podmetanja. Što se tiče opozicije, ovo je demokratrsko društvo i svi imaju pravo da kažu šta hoće.

RS je izrasla u demokratsko društvo koje može da podnese različitosti, različite i medijske pristupe, a ostaje stabilna. To karakteriše ove izbore. Ja kao predsjednik najjače partije smatram da je to dostignuće kojim ćemo se ponositi.

NN: Nastavljate li koalicionu saradnju sa svim dosadašnjim partnerima?

DODIK: Uspostavili smo dogovor da zajedno nastavljamo. Svi koji su danas u koaliciji na republičkom nivou, ostaće. Pokušaćemo da napravimo najširi mogući politički front, jer nam to treba.

Spremni smo da ponudimo dogovor prvenstveno koaliciji, i oni će imati svoje mjesto shodno njihovim rezultatima, ali ćemo iz odgovornosti prema RS mi iz SNSD-a pokušati i s drugim strukturama da vidimo kako se okupiti u ovom teškom vremenu i zajednički tražiti rješenja. Nećemo bježati od široke koalicije, svako ko želi biće uključen.

NN: Upravo sam to htio da pitam - koga biste prihvatili iz opozicije, a koga možda nikad ne biste pozvali?

DODIK: Mislim da je PDP sa sadašnjim rukovodstvom prešao sve standarde normalnog političkog dijaloga. Njih ne bih pozvao, ali pošto će oni izgubiti izbore, vjerovatno će se rukovodstvo promijeniti pa ćemo biti u prilici da razgovaramo. Ima tamo dobrih ljudi.

Ima dobrih ljudi i u SDS-u, koji žive platformu SDS koja je okupila narod u oslobodilačko-odbrambeni rat, jer su to tada morali. Ali politika njihovog vodstva je potpuno suprotna tome. Ako se tu nešto desi, neki ljudi kao što je, recimo, gradonačelnik Teslića, ako oni budu dominantni dio te politike, može s njima da se razgovara.

Ne želim nikom da dijelim ni pluseve ni minuse, naravno, ali Šarović se definisao kao izvršilac radova iz Sarajeva. To je čovjek koji je kad je bio predsjednik oslobodio 280 kriminalaca iz zatvora. To je više nego predsjednici i prije i poslije njega. To govori o njemu.

Zato smo s njim odbijali saradnju. Zato je dobro došao u Sarajevo i sada oni tamo dogovaraju. Inače, imam stav da ne komentarišem političku konkurenciju, ali postavili ste mi pitanje, pa vam odgovaram.

Poštujem Rusiju, želim saradnju sa Zapadom

NN: Profilisali ste se kao političar blizak Rusiji. Treba li Republika Srpska prekidati odnose sa Zapadom?

DODIK: Ne treba prekinuti veze, ali Zapad pokušava da ih prekine. Ja nisam ni ruski čovjek ni njihov, ja sam čovjek ovog naroda i to narod zna. Međutim, ja poštujem Rusiju sa stanovišta onoga šta ona čini s pozicije garanta Dejtonskog sporazuma u okviru onog što multilateralno radi u Savjetu bezbjednosti UN-a i drugim multilateralnim strukturama kao što je nekad bio Savjet za implementaciju mira.

Rusija je samo tražila da se poštuje međunarodno pravo, da se poštuje Dejtonski sporazum i dogovor strana. Ako se to ne vrati, mislim da BiH nema šanse. Uvijek ćemo poštovati šta je Rusija uradila kada je Britanija htjela da okleveta naš narod i istorijski ga strpa u podzemlje civilizacije tražeći da se Srbi proglase genocidnim narodom.

Tada je Rusija uložila veto na to. To se poštuje. U politici ne smijete izubiti karakter do mjere da sami sebe poprskate fekalijama. Što se tiče Zapada, volio bih da s njim sarađujem, ali oni su pokazali da ovdje ne traže partnere i saradnike nego poslušnike. Oni hoće da se skače čim nazovu telefonom.

I ovih dana sam doživio takve zahtjeve oko nekih EUROPOL-a i nekih podvala koje žele da naprave. A usput, smatraju normalnim da kleveću okolo i da se miješaju u politički i izborni proces.