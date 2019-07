Mirko Šarović za "Nezavisne": Nećemo u koaliciju sa SNSD-om, jaz je predubok

Sa Miloradom Dodikom i SNSD-om SDS je spreman da razgovara o pitanjima od interesa za Republiku Srpsku, ali neće biti koalicije, rekao je Mirko Šarović, novoizabrani predsjednik SDS-a.

"Previše dubokih jazova među nama je bilo proteklih godina da bismo mogli sad da kažemo da ćemo u koaliciju. Mislim da to u ovom trenutku nije realno. Mislim da pametni ljudi to razumiju", rekao je Šarović.

NN: Šta je Vaš prvi korak nakon izbora za predsjednika SDS-a?

ŠAROVIĆ: Biće tu, mislim, puno koraka. Tokom cijele godine. Predstoji nam u narednih nekoliko sedmica i mjeseci popunjavanje strukture. Moje očekivanje je da taj proces neće previše trajati. Paralelno s tim, pripremaćemo se za neke druge političke stvari koje se ne tiču unutrašnje organizacije, kao neka priprema za predstojeće lokalne izbore, kao sljedeći najvažniji cilj stranke.

NN: Nakon izbora za predsjednika spomenuli ste da postoje neke neuralgične tačke u stranci. Na šta ste mislili?

ŠAROVIĆ: Jeste, nema razloga da ne kažemo da postoje sredine u kojima ćemo morati da rješavamo neke unutrašnje stvari. Posebno mislim na Doboj, Bratunac i neke sredine koje čak nisu učestvovale na izborima, a radi se o važnim sredinama. Pokušaćemo da pomognemo našem članstvu u Doboju da se konsoliduje, da dobije organe i rukovodstvo jer se radi o prevažnoj sredini za našu stranku. Ova sredina važna je i za neke druge stranke, tako da je nećemo prepustiti slučaju, i ja sam spreman da radim na tome.

NN: Da li su tačne ove priče da su pojedinci i stranke izvan SDS-a pokušavali da privuku neke članove, da utiču na vaše unutarstranačke izbore?

ŠAROVIĆ: Postoji vjerovatno uvijek interes drugih političkih faktora da privuku i glasače SDS-a i njeno članstvo, a možda i neke važnije ljude. To je dio već uobičajene taktike nekih drugih sa željom da ojačaju svoje redove, a oslabe konkurenciju. Ne mislim da se nešto dramatično desilo tek sada pred izbore. Ako uzmemo da u Narodnoj skupštini RS imamo najmanje deset poslanika koji su se promijenili nakon izbora i sada podržavaju Vladu ili su dio skupštinske većine. I to je dio scenarija koji ste spomenuli. Kako se tome suprotstaviti, ima više načina, a jedan je promjena izbornog zakonodavstva i to ću sa ove pozicije snažnije zastupati. To će biti jedan od odgovora na ovo o čemu ste govorili. Nadam se da ćemo imati sve manje osipanja u stranci, a to će, prije svega, zavisiti od naše politike, koliko ćemo biti privlačni članstvu i našim glasačima.

NN: Hoćete li nekome pokazati vrata?

ŠAROVIĆ: Složićete se da ne bi trebalo da prvih dana mašem nekom batinom. Mislim da to ne bi trebalo da bude manir predsjednika koji dolazi na čelo SDS-a. Mislim da prije svega treba da im predstavim šta su moja očekivanja i kako mislim da predstavim politiku i gdje vidim naše ljude u svemu tome. Priželjkujem da svi možemo biti jedan tim i sa svoje strane pružam ruku njima, ali i svim onim drugim koji su iz ovog ili onog razloga izvan SDS-a, bilo da su ga napustili ili su na drugi način vani, uključujući i one koji su razočarani, posebno mislim na one koje možemo nazvati SDS prvoborcima. Ja vrata želim otvoriti, jer je to stranka svih nas.

NN: Mislite li tu i na one koji su napravili neke svoje frakcije SDS-a?

ŠAROVIĆ: Naravno, i na njih. S tim da je potpuno jasno da postoji samo jedan SDS. Ne može biti dva, tri SDS-a. Ja mislim da u ovoj kući nije tijesno da se svi nađemo u njoj. Ako smo zajedno, imamo više šansi da budemo uticajni, a ako smo uticajni, možemo da mijenjamo društvo, a ako nismo, onda ne možemo da donesemo reforme koje zagovaramo.

NN: Jedna stvar mi nije jasna kao nekom izvana. Gospodin Miličević je izvojevao važnu pobjedu za SDS, i to u opštini koja je za SNSD emotivno veoma važna. Kako onda shvatiti glasine i priče da je on zapravo radio protiv stranke?

ŠAROVIĆ: Znate, kada bismo uzeli zaozbiljno sve što se priča ili piše o meni, Vama ili bilo kome, mislim da bi vam se digla kosa na glavi u šta vas sve smještaju. Ali to je neka svakodnevica, neki rijaliti život. Ja uopšte nisam dio tih priča. O gospodinu Miličeviću mislim sve najbolje. Bio je sjajan protivkandidat, imao je odličan rezultat. Ja na bilo koji način njega nisam osjetio da je dio priča o kojima ste govorili. Apsolutno ne. Mislim da ćemo zajedno i dalje raditi i izgrađivati SDS i donijeti stranci mnogo dobrog.

NN: Da li postoji kalkulacija da SDS ostane i u narednom sazivu Savjeta ministara?

ŠAROVIĆ: Mislim da smo mi tu malo razbuktali neka razmišljanja. Malo smo prosto javnost uzburkali tim pričama da bismo...

NN: Ubacili ste crva?

ŠAROVIĆ: Da, i to je odlična stvar! Naravno, mi želimo da budemo živa stranka koja proizvodi događaje. Mi ne treba stalno nešto da se branimo, naprotiv, to je najgori način bavljenja politikom. Želimo malo da imamo inicijativu, da neke stvari provociramo. Možda bi neko radije da mi s naša četiri poslanika budemo zaleđeni i da se ni u šta ne petljamo. Ja mislim sasvim drugačije. Razgovaraćemo sa svima o svemu i vidjećemo dokle možemo da dobacimo u toj priči. Mi smo u parlamentu BiH i u NS RS da promovišemo svoje ideje i da, ako je ikako moguće, osvajamo vlast, a preko vlasti implementiramo našu politiku i mijenjamo društvo nabolje.

NN: SNSD Vam je do sada prilično vješto uspijevao da nameće ritam u svim bitnim temama. Da li ćete voditi stanku u približavanju ili udaljavanju od SNSD-a i gospodina Dodika?

ŠAROVIĆ: Mi smo imali jedan razgovor sa SNSD-om, i on je zaista bio korektan. Nemam nikakve primjedbe kako je izgledao. Taj razgovor je nama prije nekoliko mjeseci pomogao da izgradimo neki naš stav, da kažemo da nema razloga da mi ne izgrađujemo neku vrstu međustranačkog dijaloga u vezi s važnim stvarima. Iskazali smo spremnost da u određenim pitanjima koja su od interesa za RS zajednički branimo interese RS i u NS RS i u parlamentu BiH, a da ne moramo biti dio bilo kakve koalicije. Mislim da je to korektan i principijelan stav SDS-a. Niti Dodik niti bilo ko ne može da ima tu privilegiju da vaga ko je branilac a ko nije branilac RS, ko je patriota a ko nije. Ja njemu ništa ne osporavam, ali patriote nikad nisu samo u jednoj stranci. Podržaću sve što on predlaže ako je od interesa za RS, po nekom mom viđenju. Ali ne moramo da budemo u koaliciji. Previše dubokih jazova među nama je bilo proteklih godina da bismo mogli sad da kažemo da ćemo u koaliciju. Mislim da to u ovom trenutku nije realno. Mislim da pametni ljudi to razumiju.