Miroslav Lučić: Došlo vrijeme za novu fazu razvoja Istočnog Sarajeva

Istočno Sarajevo treba da postane privredni, univerzitetski, kulturni, sportski i turistički centar, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Miroslav Lučić, zajednički kandidat SDS-a i PDP-a za gradonačelnika Istočnog Sarajeva.

"U saradnji s opštinama i Vladom RS nastojaću da formiramo jednu slobodnu zonu koja će biti mjesto trgovine i razmjene i Istočno Sarajevo bolje pozicionirati na privrednoj mapi RS", kaže on.

NN: Koji su Vaši planovi koje mislite implementirati ako Vam građani ukažu povjerenje?

LUČIĆ: Smatram da je došlo vrijeme za novu fazu razvoja Istočnog Sarajeva. Pokrenuću aktivnosti da naš grad postane privredni, univerzitetski, kulturni, sportski i turistički centar. Pokrenuću aktivnosti da se u Istočno Sarajevo vrate firme iz Srbije koje su otišle u FBiH. S obzirom na odnose koje imamo sa Srbijom, mislim da se to mora mijenjati. U saradnji s opštinama i Vladom RS nastojaću da formiramo jednu slobodnu zonu koja će biti mjesto trgovine i razmjene i Istočno Sarajevo bolje pozicionirati na privrednoj mapi RS. Jedna od tačaka je stvaranje uslova za stvaranje predstavništva Istočnog Sarajeva u Beogradu jer smatram da moramo više biti prisutni u Srbiji i Beogradu. S obzirom na to da je Istočno Sarajevo turistički primamljiv centar, boriću se za integrisano upravljanje turizmom, imajući u vidu da je prisutna velika gradnja na Jahorini, ali i nekim drugim turističkim destinacijama. Inače, turizam je vrlo važna privredna grana u našem gradu koju treba razvijati. Domaći poljoprivredni proizvodi se moraju prodavati i nuditi turistima koji dolaze na naša odredišta. Izgradnja hotelskih kapaciteta je presudna za angažovanje domaće građevinske operative. Takođe, predvidio sam formiranje centra za inovacije koji sam nazvao "Garaža" da privučemo mlađe ljude. Želio bih da to bude centar ljudi s idejama, posebno u vezi s informacionim tehnologijama, imajući u vidu da imamo dva tehnička fakulteta na našem univerzitetu koji sigurno imaju kvalitetne nastavne kadrove i studente. Onda želimo da privučemo investitore koji će te ideje realizovati. Odmah ću preći na formiranje Savjeta za demografsku politiku jer mislim da je to jako važna oblast i na taj način pokušati da dugoročno utičem na poboljšanje demografske slike u gradu. Potrebno je kod mladih ljudi razviti svijest stvaranja porodice i očuvanja nacije jer to je, na kraju krajeva, zadatak svih nas.

NN: Šta Vas čini boljim kandidatom od Vašeg protivnika Ljubiše Ćosića?

LUČIĆ: Trudim se da moja kampanja bude korektna i ne mislim nikoga da kritikujem, nego da iznosim ideje svog tima šta treba raditi. Ja sam deset godina predsjednik Skupštine Istočnog Sarajeva i trudio sam se da utičem na ravnomjerni razvoj svih šest naših opština. Želio sam da utičemo da se ovi centri povezuju i da napravimo jednu kompaktnu cjelinu. A Gradsku upravu vidim kao organ koji treba da omogući sinhronizovani razvoj opština. Tako sam se nastojao ponašati svih ovih godina.

NN: Kako novi način izbora, odnosno direktan izbor gradonačelnika, utiče na to?

LUČIĆ: Prije ste morali biti dobri u svojoj opštini kako bi vas Skupština opštine predložila i onda skupštinska većina o tome odlučuje. Ovo je sad drugačije i nadam se da će ono što sam radio biti prepoznato od naših stanovnika. Ovo nije veliki grad i vjerujem da će građani znati prepoznati moje rezultate.

NN: Kako ocjenjujete mogući uspjeh SDS-a i opozicije u drugim lokalnim zajednicama u RS s obzirom na to da SNSD očekuje pobjedu u barem 80 odsto lokalnih zajednica?

LUČIĆ: Mislim da to nije utemeljeno. U toku kampanje i ranije sam primijetio da su ljudi u RS nezadovoljni stanjem, a to je direktna odgovornost SNSD-a. Mislim da će to narod na ovim izborima kazniti. Očekujem sličan rezultat kao 2012. Kad je u pitanju Istočno Sarajevo, tu smo u tri opštine opozicija, a u tri nismo, na nivou grada smo pozicija. Očekujem pobjedu svih šest naših kandidata, uključujući i Nenada Vukovića koji je pokazao posvećenost svojoj opštini Pale. Vjerujem da će građani znati prepoznati naše rezultate i zato očekujem i svoju pobjedu i pobjedu kandidata SDS-a i PDP-a.