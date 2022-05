Mišićeva za "Nezavisne": Galopirajuća inflacija 1. maj čini jednim od najtežih

Očekivali smo da će ovaj 1. maj biti lagodniji, međutim ovogodišnji Praznik rada jedan je od najtežih, jer imamo galopirajuću inflaciju. Savez sindikata će tradicionalno poslati poruke prije svega poslovnoj zajednici i Vladi RS, samo sa jednim ciljem - popravite standard radnika, jer je to najveće bogatstvo koje Srpska ima.

Poručila je Ranka Mišić, predsjednica Saveza Sindikata RS, u prvomajskom intervjuu za "Nezavisne novine", u kojem je riječi bilo o najvećim izazovima sa kojima se radnici danas suočavaju te o tome šta je potrebno uraditi da se radnička prava poprave.

NN: Da li je obilježavanje 1. maja u današnje vrijeme izgubilo na značaju? Da li se Praznik rada sveo na to da građani dan provedu na izletištima uz roštilj ili se i dalje vode aktivne borbe za radnička prava?

MIŠIĆ: Kada govorimo o pravima radnika, Savez sindikata, kao većinska reprezentativna sindikalna centrala u RS, svih 365 dana u godini bavi se radničkim pitanjima i, zašto ne reći, postižemo rezultate.

U ovu godinu ušli smo sa realizacijom svih zahtjeva koje smo imali. Ušli smo sa povećanim platama, sa izmjenom Zakona o radu, nakon pet godina smo vratili kolektivno pregovaranje u Zakon o radu. Dobili smo i platnu listu kao izvršnu ispravu i, ukoliko poslodavac u roku koji je zakonom predviđen ne isplati platu, dovoljno je da odete u sud i podnesete zahtjev za izvršenje i nema sudskog spora, vi ćete naplatiti platu. Dakle, toliko stvari smo uradili da olakšamo radnicima da dođu do svojih prava sa što manje truda, uz besplatnu pravnu pomoć iz Saveza Sindikata. Naravno, u Sindikatu imate problem da prvo izborite zakonsko rješenje, a onda i veći problem, da natjerate one na koje se to odnosi da to i dosljedno sprovode. E, tu zakazuje inspekcija i tu se nešto mora uraditi. Nedovoljan je broj inspektora, zakon po kojem oni rade nije dobar, nemaju dovoljno alata i istrumenata da bi mogli sankcionisati nesavjesne poslodavce.

NN: Koliko su krizne situacije u posljednje dvije godine, kao što su s jedne strane pandemija virusa korona, a sada i kriza u Ukrajini, uticale na položaj radnika u Srpskoj?

MIŠIĆ: Od februara posljedice kovida-19 i štampanja velike količine novca bogatih zemalja, potresli su našu malu privredu, našu malu ekonomiju, našu malu Srpsku i cijelu malu BiH. Dodatna galopirajuća inflacija je i onako skromna, da ne kažem loša, primanja naših radnika dovela na minimum borbe za egzistenciju. Dodatno rat u Ukrajini, nedostatak repromaterijala, pitanje je kako će da funkcionišu određeni privredni subjekti, ne zato što ne žele, ne zato što smo mi krivi, već prosto zbog globalnih mjera. Ne treba se kriti iza globalnih mjera. Zato mi iz Saveza sindikata i za ovaj 1. maj intenzivno radimo da koliko-toliko pokrijemo tu inflaciju. Mi ne možemo reagovati kao bogate države, ali možemo reagovati kao države koje su slične nama. To znači da prioritet Vlade RS treba da budu građani, radnici, jer su oni ti koji drže budžet, socijalne fondove, koji zarađuju kod poslodavaca i zajedno s njima plaćaju poreze. Razgovarali smo sa Vladom RS o povećanju primanja tamo gdje je Vlada poslodavac. Mnogo teže ide kada govorimo o privatnim poslodavcima, jedan broj, veoma mali, vrlo korektno se odnosi prema svojim radnicima. Ne smijemo zaboraviti da je Vlada RS vrlo blagonaklona prema poslodavcima, da je na de-setine miliona KM iz budžeta poslala direktno u privatni sektor, a da je za uzvrat očekivala povećanje plata radnicima. To se kod značajnog broja poslodavaca nije desilo. U prošloj, kovid godini, poslodavci su kukali, a ostvarili su neto dobit od 2.400.000.000 KM. To je čisti keš koji su zaradili njihovi radnici, u njihovim firmama, njima. Od toga nisu ni marku izdvojili za povećanje plata. Još toliko je ostalo u sivoj zoni. Vlada mora izvršiti dodatni pritisak na poslovnu zajednicu da ne tjera radnike iz Republike Srpske. Očekivali smo da će 1. maj ove godine biti lagodniji, međutim ovogodišnji Praznik rada jedan je od najtežih, jer imamo galopirajuću inflaciju. Savez sindikata će tradicionalno na ovaj dan poslati poruke prije svega poslovnoj zajednici i Vladi RS, samo sa jednim ciljem - popravite standard radnika, jer je to najveće bogatstvo koje Srpska ima. Oni će da zavređuju, oni će da zarađuju, kovid je pokazao da bez njih mrtav kapital ne znači ništa. Istovremeno ne vidimo agresivno djelovanje Vlade RS da sankcioniše one koji ne sprovode zakone RS. Najteže nam pada to što se zakoni ne sprovode dosljedno. Da se sprovode, danas bi radnici u realnom sektoru imali puno veće plate, a ne da 170.000 radnika ne može dobaciti platu do 1.000 KM.

NN: Koji su i dalje najveći izazovi s kojima se radnici u Srpskoj danas suočavaju?

MIŠIĆ: Najveći izazov je kako zaraditi platu od koje možete preživjeti, kako se izboriti da dobijete tu platu. Kako na najbolji način prodati svoj rad. Prije nekoliko godina, kada smo tražili veće plate, poslodavci su nas ismijavali govoreći - oni koji neće da rade za 300 KM, ima ko će raditi i za 200 KM. Tad smo govorili da će nam otići oni koji su najplodonosniji, nemojte tjerati ljude niskim platama. Nažalost, nisu nas slušali, pa sada imamo vapaj za radnicima. Ljudi svaki dan odlaze, nema nam ko privređivati ako oni odu, a to se dešava. Bitno je da se Zakon o radu dosljedno primjenjuje. Pozivam sve poslodavce da sjednu sa svojim radnicima, da daju formirati sindikat u realnom sektoru, to nisu neprijatelji, to su ljudi koji njima zarađuju dobit, to su ljudi koji njima pune džepove. Ne govori niko da možemo sada imati platu od 2.000 evra, ali govorimo o plati od koje ljudi mogu živjeti i da plata svaki put bude veća.

NN: Šta je potrebno što hitnije uraditi da se položaj radnika u Srpskoj poboljša?

MIŠIĆ: Najhitnije što treba uraditi, što nismo očekivali da ćemo o tome govoriti u ovoj godini, jeste zaustaviti inflaciju. U ovom trenutku se može zaustaviti jedino povećanjem plata i stvaranjem nove dobiti. Povećanje plata znači veću potrošnju, veća potrošnja znači veću kupovnu moć, veća kupovna moć znači više direktnih i indirektnih poreza, što opet znači više para u budžetu, što daje mogućnost da investirate i stvarate novu vrijednost.

NN: Često se pokreće pitanje povećanja plata za ra-dnike u RS. Kako ocjenjujete dosadašnja povećanja koja smo imali u posljednje dvije godine?

MIŠIĆ: Činjenica je da smo mi u posljednje dvije godine povećavali plate. Koliko god da poslodavac poveća plate, to nije dovoljno. Povećanja su bila škrta, bila su nedostatna, ali su bila, to ne sporimo. Prosječna plata je povećanja i to je odraz svih plata. Da li je moglo više? Da. Da li je Vlada mogla više da da? Da. Da li su poslodavci morali da daju više? Da. Vlada je nešto i dala, ali realni sektor, moramo biti iskreni, dao je minimum minimuma.