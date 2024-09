Mladen Ilić: SNSD zna šta su prioriteti u Banjaluci

BANJALUKA - U Banjaluci se ništa strateški važno nije desilo u prethodne četiri godine jer gospodin Stanivuković nije postavio dobre prioritete za grad, pa ne može šetalište biti važnije od toga da ljudi dobiju vodu, poručio je za "Nezavisne novine" Mladen Ilić, kandidat SNSD-a za odbornika u Skupštini najvećeg grada u Srpskoj.

Uvjeren je da će Nikola Šobot biti novi gradonačelnik Banjaluke, a priznao je i da mu u korist ide činjenica da će opozicija imati više kandidata, pogotovo zbog toga što se Jelena Trivić kandidovala više kao protivkandidat Drašku Stanivukoviću.

NN: Na listi ste SNSD-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka, a lista je, čini se, nikada jača, mnogo poznatih imena, među njima su poput Vas i narodni poslanici. Kakva su očekivanja stranke, a kakva Vaša lično?

ILIĆ: Lista je nikad jača, lista je ono najbolje i najkvalitetnije što SNSD ima u Banjaluci. Imamo veliki broj doktora, ljudi koji su ostvareni u svojim poslovima, direktora ozbiljnih institucija, privatnika i uvjereni smo u pobjedu 6. oktobra. Kandidat za gradonačelnika, gospodin Nikola Šobot je neko ko predvodi sve nas i svi smo u funkciji njega. Što se tiče stranke, ciljevi su i da osvojimo skupštinsku većinu. Kada sam lično ja u pitanju, očekivanja su velika. Imao sam drugi rezultat u Republici Srpskoj na opštim izborima prije dvije godine, a samo u Banjaluci preko 10.000 glasova. Svjestan sam da će to sada biti veoma teško postići, prvenstveno zbog broja ljudi za koje maksimalno možete glasati na listi. Volim Banjaluku, razgovaram sa ljudima, a oni nerijetko žele upravo mlade ljude kandidate, i ja sam neko ko je mlad, ali već nekoliko izbornih ciklusa sam ovdje i trudim se da zadržim stavove i rad od prvog dana i nadam se da će građani tome dati podršku.

NN: Kako ocjenjujete prethodne četiri godine mandata aktuelnog gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića?

ILIĆ: U Banjaluci se zaista ništa strateški važno i krucijalno nije desilo u prethodne četiri godine. Objektivno i realno, možemo pričati o nekim politikama koje su došle i možemo čak i pohvaliti neke politike. Zaista nemam problem da kažem da besplatan dio udžbenika, jedan dio naravno finansira Vlada Republike Srpske, a drugi dio grad Banjaluka, nešto je pozitivno i to je u redu. Međutim, generalno, ako uzmemo sve zajedno, ništa ozbiljno se nije desilo, nijedan strateški važan projekat, da kažemo ovo je nešto što ostaje narednim generacijama, ovo je projekat oko kojeg Banjaluka treba da se okupi. U prethodnim mandatima imali smo projekte poput izgradnje jednog kompletnog tranzita, a u ovom slučaju Banjaluka je u prethodne četiri godine zaista stagnirala. Imamo situaciju da se gradi most u Česmi koji je finansirala Vlada RS i Vlada Srbije u jednoj mjeri. Imamo pozitivnu stvar i žao mi je što se nije uradila ranije, a to je spomen-obilježje palim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata, gdje Vlada Srpske to finansira u potpunom iznosu i to treba da bude na ponos svih. Imate tu i neke druge projekte, ali onda dođemo do činjenice, a to je realno i tako, da iz gradskog budžeta, koji je preko 200 miliona KM, ne bude izgrađen nijedan projekat, odnosno od novca građana koji su plaćali svoje dadžbine. Vodovodna mreža i neke stvari koje su rađene u nekom dijelu grada su rađeni iz nekih kredita koje je i ona prethodna administracija digla. Žao mi je što, kada smo već došli u situaciju da smo dobili novu gradsku vlast u smislu gradonačelnika, nismo sjeli i razgovarali o viziji izgradnje Banjaluke u narednih deset godina. Ovako smo doveli sebe u situaciju da gradonačelnik i njegovi saradnici finansije grada troše onako kako smatraju da u datom momentu treba, da se uopšte ne osvrću na dokumente Skupštine grada, na budžet, gdje je svaka stavka pobrojana decidno. Gradska uprava ne poštuje propise, kada im se nešto gradi, onda izdaju sebi neku privremenu građevinsku dozvolu, kada dozvole nema, zamisle da ih ima. Ako Banjaluka kao najveći grad ne daje primjer da nešto mora biti po propisu, onda se građani s pravom pitaju zašto da i onu moraju da poštuju te propise.

NN: Pomenuli ste odnos Gradske uprave i Skupštine grada. Bili ste dvije godine predsjednik Skupštine, nakon čega ste otišli u NS RS. U prethodne dvije godine situacija nije dobra, svađe su konstantne, blokade. Kako gledate na to?

ILIĆ: Gospodin Ljubo Ninković je čovjek koga izuzetno dobro poznajem i mislim da se dolaskom na čelo Skupštine našao u jednoj izuzetno teškoj situaciji. Došao je na moje mjesto u momentu kada imam osjećaj da je kompletna gradska administracija na čelu sa gospodinom Stanivukovićem odlučila da ulazi u ozbiljnu kampanju za ove izbore. U tom momentu i sva njihova filozofija vođenja grada se znatno promijenila, odlučili su da se vode onom da cilj ne bira sredstva. Mislim da je on svoj posao radio jako kvalitetno. Voditi Skupštinu u Banjaluci nije jednostavno, čak i kada su gradonačelnik i većina iz iste opcije, a kamoli kad nisu ista politička opcija.

NN: Mogu li se te političke nesuglasice nekako staviti po strani kada su u pitanju potrebe građana, jer smo imali situaciju da kada građani imaju neki problem ne znaju kome da se obrate i ko je odgovoran?

ILIĆ: Definitivno je tako. Ali smatram da više nećemo doći u situaciju da je većina jedan politički blok, a gradonačelnik drugi, jer sam apsolutno ubijeđen u pobjedu Nikole Šobota i naše liste. Međutim, to ništa ne znači, jer i u tom momentu kada Šobot postane gradonačelnik, a SNSD bude imao većinu sa koalicijom, mora se sjesti i razgovarati, bez obzira na to što dolazimo iz istog političkog bloka. Ono što je po meni važno jeste da kada u politici dobijete nešto da vodite, da li je to grad, opština ili republika, preduzeće, vi morate da određujete prioritete. To je ono što mislim za Banjaluku, prioriteti su apsolutno bili pogrešni. Šetalište pored Vrbasa je ispravna, lijepa stvar i treba da postoji, ali to ne može biti prioritet u odnosu na nekoga ko nema vodu, ko nema osnovne životne uslove. Prioriteti su ono što čini političara, biranje tih prioriteta je nešto što političaru skraćuje vijek ili ga naravno produži.

NN: Može li te prioritete ispuniti gospodin Šobot?

ILIĆ: Siguran sam da može. Njegov kapacitet da ljude sasluša, da učestvuje u svim tim stvarima, on je čovjek koji treba da bude izbor ovog grada. Često kažu neko je nov u politici, ali šta politika predstavlja, pa to je ono što živimo svaki dan, u svakoj sferi našeg društva, a njegov odnos sa ljudima koje svakodnevno sreće sigurno će doprinijeti njegovom radu kao gradonačelnika. Smatram da je Nikola Šobot neko ko se isplati građanima, jer se radi o jednom školovanom i pristojnom čovjeku, a ta pristojnost se nekako izgubila na banjalučkoj političkoj sceni.

NN: Sigurno gospodinu Šobotu neće biti lako da dođe do pobjede. Čini se da je nikad jača konkurencija za gradonačelnika Banjaluke, protivkandidati su mu gospođa Jelena Trivić, zatim aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković i gospodin Davor Dragičević.

ILIĆ: Banjaluka je poprilično polarizovana kada je u pitanju politika, ili ste apsolutno za jedne, a protiv drugih, i obrnuto. Jedna kompletna strana Banjaluke usmjerena je ka Nikoli Šobotu, i sva populacija koja podržava Nikolu i ove politike je sasvim dovoljna da on bude gradonačelnik ispred ova tri kandidata, o kojima ne želim da govorim negativno. Imate situaciju da su njih troje nekada bili nerazdvojni, a sada je došlo do toga da su zakleti politički neprijatelji. Ono što je bitno, SNSD kao najveća politička partija u Republici Srpskoj, pa i BiH, ima dovoljnu snagu, kvalitet i kapacitet da se bavi sama sobom, da u tom smislu razmišlja i djeluje ka građanima.

NN: A da li u SNSD-u možda razmišljate da bi se moglo desiti da neko od koalicionih partnera "radi" za drugog kandidata, kao što je bio slučaj na prethodnim izborima?

ILIĆ: Mi smo na izborima 2020. godine imali takvu situaciju gdje se na određenim podacima jasno vidjelo ko je za koga radio. Mi ćemo sada isto to jasno vidjeti i ono što će, siguran sam, biti stav svih ljudi unutar SNSD-a jeste da se te stvari sankcionišu. Nemamo ništa od lažnog prijateljstva, niti takvo prijateljstvo odgovara niti SNSD-u niti bilo kome u koaliciji. U svakom žitu ima kukolja. Unutar nekih političkih partija imate opredijeljenost ka nečemu drugom i to je njihov put koji su oni izabrali i, žargonski rečeno, kladili se na pogrešno, a takve stvari treba da budu predmet razgovora onog momenta nakon izbora. Ono što će biti moj zahtjev jeste da se decidno pregleda šta je pojedinačno ko od njih radio, da imamo jasnu sliku. Na primjer, ukoliko lista SNSD-a na nekom biračkom mjestu ima 100 glasova i istih tih 100 glasova ima i Nikola Šobot, to znači da niko od naših partnera iz koalicije nije ispoštovao i nije glasao kada je u pitanju zajednički kandidat. Siguran sam, međutim, da su i oni prepoznali sve ovo. Nigdje nije ista politička situacija. Imate mjesta gdje smo sa određenim političkim partijama u koaliciji, na drugim mjestima imamo protivkandidate jedni drugima i to je sasvim normalna stvar, ne treba da vlada jednoumlje. Onog momenta kada neko pobijedi treba drugom pružiti ruku, priznati da je bio bolji dostojanstveno i da zajednički ili bilo kojim drugim snagama za opštinu pokušaju da rade na najbolji mogući način.

NN: Može li kandidatura Jelene Trivić, više kao opozit Drašku Stanivukoviću, pomoći Nikoli Šobotu?

ILIĆ: Sigurno da može. Postoji određeni broj ljudi koji je u Banjaluci opoziciono nastrojen i ne treba kriti. Ali, sada kada je taj opozicioni blok podijeljen na ova dva kandidata, definitivno to SNSD-u olakšava put. Međutim, to ne treba ništa da znači, ne treba da nas opušta.

