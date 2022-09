Mladen Ilić za "Nezavisne": Bolji položaj mladih osnovni cilj mog političkog djelovanja

Mladi ljudi treba da dobiju bolje i kvalitetnije uslove za život. Potrebni su i nova radna mjesta i infrastrukturni projekti širom Republike Srpske, ali najveći fokus treba da bude na mlađoj populaciji, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka i kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini RS.

"Gdje god da budem radio, u politici ili van nje, uvijek ću se truditi da poboljšam život mladih ljudih u Republici Srpskoj", kazao je Ilić.

NN: Kandidat ste SNSD-a za narodnog poslanika. Koja su Vaša očekivanja te koje ćete politike zagovarati ukoliko postanete poslanik u Narodnoj skupštini RS?

ILIĆ: SNSD me podržao u kandidaturi za narodnog poslanika i ovo je velika čast za nekoga ko ima 26 godina. Potrebno je dosta mladih ljudi u politici i njihovo pojavljivanje u svim političkim opcijama. Mladi ljudi treba da dobiju bolje i kvalitetnije uslove za život. Potrebno je i novih radnih mjesta i infrastrkturnih projekata širom RS, ali najveći fokus treba da bude na mlađoj populaciji.

Položaj mladih ljudi je nešto čemu treba posvetiti dosta pažnje. Veoma mi je drago kada vidim određene mjere koje uvode Vlada RS i resorna ministarstva kako bi poboljšali živote mladih ljudi i mislim da su to dobre stvari ka kojima treba ići. Kao grad Banjaluka smo se prošle godine založili da svaka majka koja se porodi dobije 500 KM i to su stvari koje treba širiti. Vidjeli smo da su neke opštine u RS to preuzele i isto uradile, što je dobra politika. Gdje god da budem, u politici ili van nje, uvijek ću se truditi da poboljšam život mladih ljudi. Ako imate dva različita politička bloka, to ne mora uvijek nužno da bude konflikt, problem i tenzije, nego može da bude nadmetanje dobrim politikama.

NN: Da li će jedna od tema koju ćete zagovarati ukoliko postanete narodni poslanik biti i sport, jer znamo da ste sportista i sportski radnik?

ILIĆ: Neko sam ko je imao igračku karijeru, a i rukovodio fudbalskim klubom. Svjestan sam svih problema. Zalagaću se za izmjenu Zakona o sportu RS, kako bi se olakšalo funkcionisanje sportskih klubova. Veliki broj privrednika ima želju da se kroz društveno odgovoran rad profiliše u sportu i tim ljudima treba da olakšamo situaciju. Mnoge zemlje u regionu i na Zapadu su odlučile da im određenim povlasticama olakšaju kako bi više novca ulagali u sport i omladinske škole. Drago mi je da je i Banjaluka na čelu s Igorom Radojičićem, ali i Republika Srpska radila na infrastrukturi kada je sport u pitanju, te je izgrađen veliki broj dvorana. Sada imamo situaciju da su fudbalski savezi RS i BiH ušli u izgradnju velikog broja terena i mislim da je to dobra stvar. Mislim da imamo mogućnosti i kapacitet da kroz institucije pokušamo obezbijediti dio članarina, jer veliki broj klubova živi od toga. Vodio sam klub u kojem nijedno dijete nije plaćalo članarinu i znam koliko je to važno, kako za djecu, tako i za roditelje. Kada se ovo jednog dana postigne, lako ćemo doći do novog Đokovića, Jokića, Tadića, jer imamo jako talentovanu djecu.

NN: Kakva su očekivanja za predstojeće izbore? Očekujete li pobjedu SNSD-a na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine?

ILIĆ: Očekujem ubjedljivu pobjedu. Gledajući skupove širom Srpske, ali i iz svoje izborne jedinice, vidim koliko je narod opredijeljen za politike SNSD-a. Mislimo da imamo dva najkvalitetnija kandidata koja smo istakli za inokosne funkcije, Milorada Dodika i Željku Cvijanović. To su kandidati koji su prethodnih godina najviše radili i koji su najbolji za pozicije za koje su kandidovani. Kada su u pitanju Narodna skupština RS i Parlamentarna skupština BiH, idemo s visokim ambicijama. Želja je da sa što većim brojem poslanika obezbijedimo da imamo dvotrećinsku većinu. Očekujem da u Izbornoj jedinici tri osvojimo pola od ukupnog broja mandata, a da će drugu polovinu podijeliti naši koalicioni partneri i opozicija.

NN: Ima više od godinu i po kako ste izabrani za predsjednika Skupštine grada Banjaluka. Na šta ste najviše ponosni u tom periodu te koliko je zahtjevno rukovoditi ovom pozicijom i balansirati između većine i manjine u gradskom parlamentu?

ILIĆ: Bilo je jako zahtjevno i banjalučka skupšina je bila nešto što je bilo najgledanije u početku mandata. Smatram da smo na kraju prethodne godine sa svim zasjedanjima koje smo imali, pa i u ovoj godini, nivo i način demokratije i komunikacije sveli u razumnu mjeru. Teško je balansirati u svim tim stvarima. Nekad vas hvale i pozicija i opozicija, a nekada ne odgovarate nikome. Prvi put kada smo imali priliku da imamo jedan ljudski i normalan način komuniciranja mogli smo razgovarati, te su odmah bile stvari oko kojih smo se usaglasili. To je za mene politika. Bez Skupštine ne može da prođe ništa, samo konsenzusom i jednim normalnim načinom komuniciranja možemo razgovarati i doći do dogovora. Dobre ideje i sve dobre stvari koje je gradska administracija imala smo prihvatili, iako su mnoge od njih samo nastavak politika prethodne administracije.

NN: Gradonačelnik Stanivuković potegao je pitanje da Skupština grada nije zasjedala već skoro tri mjeseca te tražio da bude sazvana. Kada možemo očekivati narednu sjednicu i da li je amandman podjele 100 KM penzionerima u Banjaluci, koji je prihvaćen, a nije realizovan, osnovni razlog neodržavanja sjednica?

ILIĆ: To nije istina. Imao sam džentlmenski dogovor s gradonačelnikom da nakon zadnje sjednice koju smo održali napravimo pauzu. Na toj sjednici smo imali veliki broj tačaka koje smo usvojili. On je taj koji svojim predlaganjem materijala, odnosno tačaka na sjednici zadaje dinamiku rada Skupštine. Mi ne možemo preko reda iz odjeljenja u Gradskoj upravi uzeti neki regulacioni plan ili dati neki prostor u zakup, niti išta drugo, on je predlagač svega. On nije inicirao vanrednu sjednicu, nego određena grupa odbornika. S gradonačelnikom sam pričao samo o rebalansu budžeta i zna se da su za to potrebne dvije sjednice - jedna da se usvoji nacrt, a druga prijedlog rebalansa budžeta. Postoje dva razloga što nismo imali sjednicu. Prvi je zato što bismo mogli imati samo jednu sjednicu, a ona ništa ne bi značila, a drugi je stav SNSD-a da se o rebalansu ne raspravlja dok se određene obaveze koje nisu ispunjene od strane gradonačelnika ne ispune. To će i kasnije biti stav. Postoji Poslovnik o radu Skupštine grada i mi ga ne možemo kršiti. Naredna sjednica će biti u oktobru, a kolegijum će biti održan 6. oktobra.