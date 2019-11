Nedeljko Čubrilović za "Nezavisne": Demos neće ući u Savjet ministara BiH

Demokratski savez (Demos) neće imati svoje predstavnike u novom Savjetu ministara, a od njih očekujemo da preuzmu odgovornost za sve građane i oba entiteta, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS i Demosa.

Čubrilović ističe da od novog Savjeta ministara očekuje da normalizuju odnose unutar BiH i da se procesi koji čekaju ovoliko vremena konačno pokrenu.

NN: Kako rasprave u NS RS svesti na neke normalne tokove, jer smo svjedoci mnogo vrijeđanja i s jedne i s druge strane?

ČUBRILOVIĆ: Jedino rješenje je da se držimo Poslovnika o radu i rasprave koja je na dnevnom redu. Obraćanje poslanika jednih drugima na ličnom nivou Poslovnikom je zabranjeno, a njegovo nepoštovanje povlači odgovornost i mjere koje će donijeti Etički odbor. Zamolio bih sve poslanike da daju svoj doprinos efikasnijem radu i da se korektnije ponašaju jedni prema drugima.

NN: Gospođa Karadžić-Jovičević kao predsjedavajuća Etičkog odbora je rekla da postoje manjkavosti u kodeksu na snazi koje se odnose na to da i gosti snose posljedice za ponašanje. Može li se to usvojiti?

ČUBRILOVIĆ: Sve je to definisano Poslovnikom. Svi klubovi i grupe su imali priliku da dostave svoje primjedbe za izmjene Poslovnika. Nemam ništa protiv da se sve to ugradi u novi poslovnik, ali dok je ovaj na snazi, treba da se poštuje.

NN: Poslanik je direktno izabrani predstavnik građana. Gdje je, po Vašem mišljenju, granica da se poslanik pusti da govori, a da ne pređe neku granicu?

ČUBRILOVIĆ: I to je Poslovnik definisao. Odluka je na predsjedavajućem da odmjeri tu granicu. Mislim da predsjedavajući u velikoj mjeri ispoštuje poslanika i kad malo skrene s teme. Sve to tolerišemo i trudimo se da svakom poslaniku damo mogućnost da iznese svoj stav. Moramo da shvatimo da je demokratizacija našeg društva proces. Bez obzira što već više od 25 godina imamo demokratiju, još se učimo.

NN: I danas (utorak) na sjednici Skupštine imamo žestoke rasprave o tome da Program reformi jeste ili nije put u NATO. Čak su neki poslanici sugerisali da biste Vi trebali da spriječite da se taj dokument pošalje u Brisel. Kako Vi to vidite?

ČUBRILOVIĆ: Oni koji to govore, nažalost, ne poznaju zakon. Oni ne znaju ovlaštenja i ograničenja predsjednika NS RS. Sigurno da o svakom dokumentu koji se tiče RS treba da raspravlja NS RS. Treba svi da se potrudimo da ta rasprava prođe u demokratskoj atmosferi, ali isto tako treba imati u vidu da ta rezolucija ne može biti obavezujuća za one koji u ime BiH donose odluke. Naša skupština nije zadužena za spoljnu politiku. To je Ustavom definisano na nivou BiH. RS ima svoje predstavnike tamo. Oni prije svega u Predsjedništvu, Savjetu ministara i parlamentu BiH treba i mogu presudno da utiču na odluke koje se tamo donose.

NN: Da li je rezolucija Narodne skupštine za njih obavezujuća?

ČUBRILOVIĆ: To bi trebalo da bude obavezujući dokument za naše predstavnike.

NN: Jeste li Vi imali priliku da vidite Program reformi BiH?

ČUBRILOVIĆ: Ne. Ali mi imamo saznanja o svemu što taj dokument sadrži od strane srpskog člana Predsjedništva BiH. Vidim i da opozicija donosi neki svoj sud o tome. Nema razloga da ne vjerujem srpskom članu Predsjedništva. On je do kraja upoznat s tim dokumentom i zaista ne vidim razlog da sumnjam da se na bilo koji način ogriješio o rezoluciju NS RS.

NN: Sastavlja se novi Savjet ministara. Kako se to Vama čini?

ČUBRILOVIĆ: Dobro je da se konačno završi implementacija izbornih rezultata i da većina koja će preuzeti odgovornost konačno počne s radom. To je demokratski. Demokratski savez (Demos) neće imati ulogu u tom Savjetu ministara.

NN: Nećete imati svoje ministre ni zamjenike?

ČUBRILOVIĆ: Demos neće imati svoje predstavnike i neće učestvovati u Savjetu ministara.

NN: Šta Demos želi da vidi u Savjetu ministara?

ČUBRILOVIĆ: Očekujemo da normalizuju odnose unutar BiH i da se procesi koji čekaju ovoliko vremena konačno pokrenu. Očekujemo investicije i da se stvore uslovi za nove investitore. Očekujemo da se odmrznu sredstva koja stoje neiskorištena zbog nedonesenih odluka na nivou BiH. Očekujemo sve ono od čega će svi građani BiH imati koristi.

NN: Mislite li da je to moguće? Da li je atmosfera u BiH previše zatrovana, i između stranaka u RS, ali i generalno između naroda i u samoj FBiH?

ČUBRILOVIĆ: Moguće je ako svi shvate svoju odgovornost i rade za ljude koji su glasali na proteklim izborima. Odluke i poslovi koje treba da rade treba da budu u korist svih naroda i u korist oba entiteta. Onaj ko pokaže hrabrost i kulturu kompromisa će biti prepoznat od strane građana.

NN: Jeste li zadovoljni radom Vlade RS?

ČUBRILOVIĆ: Vlada izvršava sve svoje obaveze. Pripremaju se ekonomska politika i budžet. Ova godina je bila aktivna zahvaljujući radu Vlade. Doneseno je najmanje 80 zakona i više desetina nacrta zakona. Sve što je programom predviđeno Vlada je ispoštovala, a NS RS je imala oko 15 sjednica. Vlada je uspjela da izmiri sve svoje obaveze, nema kašnjenja u davanjima, a oni koji sarađuju s Vladom nemaju primjedbu na njen rad. Skupština prati Vladu, nemamo neodrađenih tačaka, sve što stigne mi obradimo i na kraju se donese odluka onako kako je izglasa većina.

NN: Kakve su aktivnosti u Demosu na čijem ste čelu?

ČUBRILOVIĆ: Demokratski savez će 22. decembra obilježiti godišnjicu osnivanja. Napravićemo presjek stanja i vidjeti gdje se sada nalazimo. U većini lokalnih zajednica, 56-57, završili smo formiranje lokalnih odbora. Na nivou RS smo konstituisani, pripremamo se za lokalne izbore, pravimo strategiju, dogovaramo teme i teze koje ćemo ponuditi građanima. Želimo da vidimo motivaciju i zašto je Demos neophodan političkoj sceni, a jeste kao stranka centra, kao stranka koja u svom fokusu ima pojedinca, građanina i bolji život za svakog od njih.