Nedeljko Čubrilović za "Nezavisne": Ulazimo u novu Vladu RS

Široko postavljena koalicija može da usporava rad izvršne vlasti jer je u bitnim pitanjima potrebno tražiti širok politički konsenzus, rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Smatram da će u ovim okolnostima Vlada Srpske biti mnogo fleksibilnija i da će se njen sastav mijenjati mnogo brže u slučajevima u kojima neki ministri ne budu mogli da prate tempo rada i ne ostvare adekvatne rezultate rada", rekao je Čubrilović u pisanom intervjuu za "Nezavisne".

NN: Ponovo ste izabrani za predsjednika NS RS. Očekujete li produktivniji rad ili će zbog široke koalicije biti teže postići određene dogovore?

ČUBRILOVIĆ: Narodna skupština, kao što ste vidjeli, prvi je parlament u BiH koji je konstituisao rukovodstvo, te proveo sve procedure i izabrao delegate u Vijeće naroda Republike Srpske i Dom naroda parlamenta BiH. Ako se po jutru dan poznaje, Narodna skupština RS i u ovom, kao i u proteklom mandatu biće najefikasniji parlament u BiH. Naravno, stabilnija skupštinska većina garantuje i pojačanu ekspeditivnost ne samo kroz rad na sjednicama, nego i kroz rad poslanika u odborima i radnim tijelima Narodne skupštine.

NN: Da li opozicija u NS RS ima snage da bude korektiv vlasti i može li se, s obzirom na greške koje su pravili u prošlom mandatu (pištaljke, pokušaj blokade rada, itd...), očekivati da u ovom mandatu budu konstruktivniji?

ČUBRILOVIĆ: Za cijelo društvo bilo bi veoma značajno da u opozicionim klupama sjede istinski kritičari koji će biti korektiv u radu Narodne skupštine i u donošenju zakona i odluka, a ne kritizeri koji će se u svojim diskusijama najmanje baviti tačkama dnevnog reda i koji će se, u žaru političke borbe, boriti jedino za simpatije TV gledalaca, a ponajmanje za interese građana Republike Srpske koji su ih birali.

NN: Za razliku od aktuelne Vlade RS, u budućoj se očekuje najmanje pet stranaka, a moguće i više. Koliko će biti teško djelovati kao tim u takvoj situaciji?

ČUBRILOVIĆ: To ima i prednosti i mane. Dosta široko postavljena koalicija može da usporava rad izvršne vlasti, jer je u bitnim pitanjima potrebno tražiti širok politički konsenzus. Ali, isto tako, smatram da će u ovim okolnostima Vlada biti mnogo fleksibilnija i da će se njen sastav mijenjati mnogo brže u slučajevima u kojima neki od ministara ne budu mogli da prate tempo rada i ne ostvare adekvatne rezultate rada.

NN: Šta mislite koji su najveći izazovi koji se nalaze pred Republikom Srpskom u naredne četiri godine?

ČUBRILOVIĆ: Ovih dana otvoren je poziv NATO-a za ulazak u MAP. To je prvo ozbiljno pitanje s kojim se suočavamo. Mi imamo Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, koju je Narodna skupština usvojila u oktobru prošle godine i u kojoj smo jasno rekli da Republika Srpska donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma, na kome bi se donijela konačna odluka o tom pitanju, te da ćemo svaki svoj budući status u bilo kom savezu uskladiti sa Republikom Srbijom kao potpisnicom Dejtonskog sporazuma. Dakle, s ovim teškim pitanjem počinjemo mandat, ali to svakako nije najveći izazov pred nama. Za nas je najveći izazov kako podići standard naših građana, unaprijediti uslove života ovdje i zaustaviti demografski odliv stanovništva.

NN: U javnosti se stalno govori o promjeni Ustava RS. Koliko je to realno s obzirom na proceduru i šta bi, po Vama, bio prioritet kada je u pitanju izmjena Ustava RS?

ČUBRILOVIĆ: Procedure su jasne i one kažu da je za promjenu Ustava potrebna dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini, kao i u svakom od četiri kluba u Vijeću naroda. Kada je Narodna skupština u pitanju, jasno je da ta većina postoji, a kada je riječ o Vijeću naroda, posebno Klubu Bošnjaka, iako izgleda da je tu većinu teško obezbijediti za neke nama bitne stvari, sve može da bude drugačije i da neka pitanja jednostavno dobiju prolaz. Tačno je da smo u prethodnom sazivu Vijeća naroda imali kočničara u zakonodavnom procesu, ali ovaj sastav je tek formiran, pa ćemo sačekati da vidimo da li će se ponašati po istom receptu.

NN: Da li će Vaš Nezavisni demokratski klub i buduća stranka biti u Vladi RS? Kakvu saradnju očekujete sa DNS-om s obzirom na posljednja dešavanja u toj stranci?

ČUBRILOVIĆ: Naravno da ćemo imati mjesto u novoj vladi. A što se tiče DNS-a, ne bih više da se bavim tim pitanjem. Prema informacijama sa terena, mi imamo podršku većine članstva, gradskih i opštinskih odbora, više od pola odbornika u lokalnim parlamentima DNS-a su sa nama, a to će pokazati i sastanak koji ćemo održati ovog vikenda.

NN: Zašto ste odlučili da formirate novu stranku, a ne borite se za DNS u kojem ste proveli najveći dio svoje političke karijere?

ČUBRILOVIĆ: Zato što su nas, koji smo osnovali partiju, nestatutarno smijenili i potom isključili iz DNS-a. Isključila nas je grupa ljudi okupljena oko predsjednika partije, koja je "privatizovala" stranku za ostvarenje svojih interesa, želja i ambicija. Oni su imali novac i samo im je trebala politička moć, zbog čega su i ušli u DNS. Znate li ijedan slučaj da je zamjenik predsjednika neke partije smijenjen na način na koji su mene smijenili zato što sam se protivio tajkunizaciji stranke? Naši vjerni partijski ljudi izbačeni su iz stranke zato što misle svojom glavom, raspušteni su gradski i opštinski odbori prije zasjedanja Glavnog odbora stranke. Zato sam i rekao da smo mi povukli iznuđen potez i da nismo srećni zbog toga. Mi nastavljamo istim političkim putem, samo kroz drugu političku organizaciju i za sve nas DNS je stvar prošlosti. Onaj DNS koji smo mi stvarali i u kojem smo donedavno bili nije ovaj DNS koji imamo danas i nije bilo nikakve potrebe da se za takvu partiju borimo.