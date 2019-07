Nenad Stevandić: SDS i PDP su infuzija koja održava SDA u životu

SDA želi državu po svojoj vlastitoj mjeri, jednom rukom pravi haos u Republici Srpskoj, a drugom rukom haos u Federaciji BiH, kaže Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

"Infuzija koja ih održava u životu je ljubav SDS-ovih i PDP-ovih funkcionera prema njima i njihova želja da budu u vlasti uprkos izbornim rezultatima. Bez njih ni SDA ne bi vukla ove poteze", rekao je Stevandić u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Kako komentarišete izjavu Milorada Dodika, lidera SNSD-a, da je Bakir Izetbegović, lider SDA, potpisao raspad BiH ako se na nivou BiH vlast formira bez SNSD-a?

STEVANDIĆ: Logična i potpuno jasna izjava. Ako Srbi imaju dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini i Savjetu ministara, a nikoga ne mogu da izaberu, provodite politički aparthejd. Nema zemlje u XXI vijeku koja može izdržati politički aparthejd - raspašće se. Prema tome, izjava Dodika je sasvim logična.

NN: Šta je, po Vašem mišljenju, kočnica formiranju Savjeta ministara BiH?

STEVANDIĆ: SDA želi državu po svojoj mjeri. Jednom rukom pravi haos u RS, a drugom rukom haos u FBiH. To je projekat jednog lica i jedne partije koji je u jednoj multietničkoj zemlji nesprovodiv. Uzrok svih nestabilnosti je u SDA, koja je, po mom mišljenju, potpuno derealizovana. Nema veze s realnošću.

NN: Šta je rješenje, dokle se može čekati da se to razriješi?

STEVANDIĆ: SDA je prekršila Ustav, zakone, poslovnik u formiranju Savjeta ministara, a istovremeno je napravila ovu priču da su se konstituisali Predsjedništvo i parlamentarni domovi da bi zadržala poluge vlasti u starom Savjetu ministara, koji više nema ni legalitet ni legitimitet. Infuzija koja ih održava u životu je ljubav SDS-ovih i PDP-ovih funkcionera prema njima i njihova želja da budu u vlasti uprkos izbornim rezultatima. Bez njih ni SDA ne bi vukla ove poteze.

NN: Mislite li da će se nešto pokrenuti nakon kongresa SDA?

STEVANDIĆ: To je dokaz kako jedna stranka radi vlastitih kongresa uništava državu. Oni državu sami rasturaju, ne treba da krive Srbe.

NN: Pojavila se vaša inicijativa za vraćanje grba RS. Da li se radi o vraćanju starog grba ili kreiranju novog?

STEVANDIĆ: Mi predugo imamo amblem i svečanu pjesmu umjesto himne i grba. Mislimo da je to diskriminacija naroda i entiteta da mi ne možemo imati i grb i amblem koji je reprezent građana i RS, a na kraju krajeva i srpskog naroda, koji je apsolutna većina u tom entitetu. Mislim da je bilo pogubno proglašavati nemanjićke orlove da su to vitalni interesi bošnjačkog političkog tijela. To može samo da bude patološki interes negiranja drugih naroda. Mi treba da djelujemo proaktivno i da s Bošnjacima i Hrvatima to racionalno razmotrimo. Red je da vratimo ono što su nam ukinuli, a što je protiv volje našeg naroda. Međutim, mi u Ujedinjenoj Srpskoj ne smijemo da budemo politički avanturisti. Moramo to da razmotrimo i s pozicionim i opozicionim strankama u RS, ali i veoma korektno o tome da razgovaramo s Bošnjacima i Hrvatima.

NN: Znamo kakva je procedura, bez Vijeća naroda to ne može proći...

STEVANDIĆ: Naravno, ali moramo razgovarati na korektan način. Mislim da ne postoje argumenti protiv. Može postojati zla volja.

NN: Može li se naći neko kompromisno rješenje?

STEVANDIĆ: Ako otvorimo taj proces u dobroj volji, možemo pričati i o kompromisnim rješenjima. Nismo mi ti koji unaprijed to treba da odredimo.

NN: Šta mislite o prijedlogu dvoglavog orla s ljiljanima?

STEVANDIĆ: Mi smo dobili nekoliko prijedloga, pokazaću vam ih. Recimo, jedan prijedlog je da to bude nemanjićki orao s kotromanićkom krunom. Dobijamo puno prijedloga i vrlo su zanimljivi.

NN: Himna "Bože pravde"? Ili neka druga?

STEVANDIĆ: Od "Bože pravde" teško da postoji ljepša pjesma koja puni grudi, srce i dušu. U toj predivnoj pjesmi nema ni grama mržnje o bilo kojem drugom narodu. Mislim da će i Bošnjaci i Hrvati shvatiti da je bespotrebno blokirati tu vrstu ljubavi.

NN: Da li je, po Vašem mišljenju, pelješki most vitalni interes Republike Srpske?

STEVANDIĆ: U politici koju je Dodik provodio u zadnje četiri godine nije bilo za cilj provoditi bilo kakvu vrstu ljubavi za ili protiv Bošnjaka ili Hrvata. Mislim da je to bila pragmatična politika, da mi ne treba da imamo dva protivnika. Ukoliko su Bošnjaci neraspoloženi i imaju loše namjere prema RS po tome kako su se odnosili u pitanju grba, himne, zastave i Dana Republike, onda ne treba da otvaramo sukobe i s Hrvatima. Mislim da je na pragmatičan način pokazano da mi nećemo podržavati ponižavanje volje Hrvata, a da imamo neku vrstu blokade bošnjačke političke agresivnosti. Kao što su Hrvatima izabrali Komšića, vidjeli ste da pokušavaju da Srbima u Savjetu ministara izaberu nekog srpskog Komšića, da li će to biti Šarović ili Mektić, ali to je taj model. Dakle, ne možemo mi to sami da iznesemo, mi mora da igramo na zdrave snage kod Bošnjaka i da imamo korektne odnose s Hrvatima. To je čisti pragmatizam.

NN: Koliko ste zadovoljni onim što je Ujedinjena Srpska uradila do sada u Vladi RS?

STEVANDIĆ: U skladu s našim kapacitetom, pokazali smo da radimo sve ono što smo najavljivali. Nikada mlađi ljudi nisu vodili institucije. Imamo najmlađe kadrove u istoriji RS. Mi smo se posvetili mladima i pokazali da hoćemo da ih zadržimo ovdje dajući im značajne funkcije, a ne da lijepe plakate. A šta su oni drugi koji nas kritikuju ponudili mladima? Da se tuku s policijom i prave filmove o svojim omladinskim liderima. Mi smo mladima pokazali put i ponosni smo na to. Na značajne funkcije nismo stavili ni Stevandića ni Dunjića, nego smo dali šansu mladima.

NN: Spomenuli ste tuču s policijom. Imali smo ta okupljanja u Banjaluci koja su bila povod svega toga. Kako biste Vi riješili taj slučaj i donijeli pravdu?

STEVANDIĆ: Da bi to bilo riješeno, mora se odvojiti od političke manipulacije, koja samo odgađa rješenja i svaki problem čini još težim. Kad se političke partije umiješaju u ubistva ili nerazjašnjene slučajeve, onda je to još zamršenije. To je bio razlog napetosti u Banjaluci. Vidjeli smo kako Banjaluka izgleda na koncertu Stefana Milenkovića. To je Banjaluka koja je prošle godine povećala promet milion, ove godine četiri miliona. Od toga se živi, isplaćuju plate. Kad se i pravosudni problemi odvoje od političkih manipulacija, onda će se brže riješiti. Mi smo kao društvo još u evoluciji, koja se razvija. Ako vi želite revoluciju, to je najgore rješenje jer će trebati 30 godina da se stigne na nivo na kojem ste živjeli prije.

NN: Spomenuli ste pravosuđe. Kako komentarišete posljednja dešavanja u vezi s Milanom Tegeltijom i aferu "potkivanje"?

STEVANDIĆ: Ova afera je kreirana u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH. Kad je SDA po vlastitom priznanju izgubila kontrolu u pravosuđu, počeli su se baviti kreiranjem afera, a to se radi preko OBA. Ovakvih "afera" možete imati na stotine. Danas u kafanama sjedi mnogo policajaca, doktora, političara i pričaju. Kad bismo te razgovore snimili, imali bismo stotine ovakvih "afera".