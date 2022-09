Nenad Stevandić za "Nezavisne": Moguće da se vlast u BiH i ne formira

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, kaže da je moguće da se nakon izbora vlast u Bosni i Hercegovini i ne formira te da nije siguran da li je trebalo popustiti kada je riječ o vraćanju u institucije Bosne i Hercegovine.

U intervjuu za "Nezavisne novine" Stevandić kaže je u BiH neophodno resetovati odnose između Bošnjaka, Hrvata i Srba te da Bošnjaci, koji imaju svog člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata, neće popustiti pod bilo kojim pritiskom da to izgube.

On kaže da politika Ujedinjene Srpske u vlasti u Republici Srpskoj nije dovoljno ispraćena i da nisu imali dovoljno prostora da prikažu ono što su uradili te da očigledno u ovom trenutku na političkoj sceni ima više tajnih nego javnih dogovora, ali da uprkos tome očekuje da se javno usaglasi koalicija u narednih nekoliko dana.

NN: Stiče se utisak da Ujedinjena Srpska pred svake izbore pravi distancu od vladajućih stranaka. Da li je to tačno?

STEVANDIĆ: Ne. Pred svake izbore pokušavamo predstaviti šta smo mi, jer mi nismo utopljeni u koaliciju, već joj dajemo kvalitet. Ako pravimo suma sumarum, samo u zadnjih nekoliko godina imali smo pet-šest projekata koji su bili sjajni i lično naši. Nekada smo imali saglasnost, nekad nismo. Sada sva djeca od 15 do 18 godina imaju besplatnu zdravstvenu zaštitu i ne plaćaju participaciju, a to je bio naš amandman i to je vrlo konkretno.

NN: Da li je to što se distancirate stvar političke taktike ili ima nešto drugo postrani?

STEVANDIĆ: Smatramo da naša politika nije dovoljno ispraćena i da smo, ne mogu da kažem stavljeni postrani, ali nismo uspjeli da prikažemo ono što smo uradili i nismo imali dovoljno prostora.

NN: Dakle, ipak vas je neko sklonio ustranu. Ko je to uradio?

STEVANDIĆ: Navešću primjer. Ujedinjena Srpska je nakon dvije godine u Stanarima napravila dvije nove njemačke fabrike i to je za mnoge tajna, a radi se o savremenim fabrikama koje proizvode interlogističke sisteme i specijalne liftove. Svoje proizvode već su isporučile u Ženevu, Dubai, francuske aerodrome i to nije dovoljno publikovano. Sposobni smo da to uradimo i u drugim gradovima i sposoban sam da u cijelu Republiku dovučem fabrike. Ako smo dovukli fabrike i to nisu virtuelne priče, jer već radi 100 ljudi i još 40 ih se obučava, kako je moguće da to ne bude publikovano, a nije publikovano iz čiste ljubomore.

NN: Kako ocjenjujete ove prethodne četiri godine vlasti u Republici Srpskoj?

STEVANDIĆ: Svi smo imali veća očekivanja, i Vlada RS je očekivala više, ali je i situacija bila teška. Pandemija nije omogućavala razvoj već održavanje, tako da ima i objektivnih i subjektivnih stvari. Smatram samo da u ekonomskom smislu mi možemo još bolje i još više i zato kao stranka tražimo više i poslanika i prostora.

NN: U maju je Ujedinjena Srpska izašla s pričom da će imati kandidate za pojedinačne funkcije, međutim na kraju ste odustali. Zbog čega?

STEVANDIĆ: Spremao sam se za predsjedničku kampanju i očekivali smo da će Dodik (Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a) biti kandidat za člana Predsjedništva. Iz nekih ljudskih razloga, pošto poznajem sve predsjednike Republike Srpske koji su bili i kako su prošli, smatram da su Dodiku ugroženi ne samo karijera, već i život i sve što je stvorio, i nisam htio biti neko ko će omogućiti da to ugrožavanje bude veće.

NN: Da li ćete nakon izbora u slučaju pobjede biti predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske s obzirom na to da se o tome priča u javnosti?

STEVANDIĆ: Nisam neko ko gata. Za to sam da napravimo rezultat i on treba da se osloni na stvari koje smo sjajno uradili u prethodnom periodu. Svi naši funkcioneri su napravili veliki rezultat. Natalija Trivić (ministarka prosvjete i kulture) je šest puta povećala plate i to niko nikada nije uradio.

NN: Da, ali s druge strane imate Branislava Zeljkovića, koji je osumnjičen za ozbiljna krivična djela!

STEVANDIĆ: To je slučaj "Drajfus" za one koji znaju. Zeljković je najuspješniji direktor u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. On je preuzeo Institut sa četiri miliona i razdužio se sa 14 miliona. To je jedina ustanova koja je stvorila dobit od 10 miliona i platila porez na dobit. Optužnica protiv njega nije podignuta. Radi se o podmetanju i harangi zbog rasta Ujedinjene Srpske.

NN: Od koga haranga?

STEVANDIĆ: Od svih, ne dijelim nikoga ni na lijeve ni na desne i najviše tu ima međunarodnog začina, jer su pokušali da poljuljaju koaliciju, ali su se i mnogi od naših partnera tome obradovali.

NN: SNSD je kao lider vlasti u prethodne kampanje ulazio s potpisanim koalicionim sporazumima s partnerima. Ovaj put koalicioni sporazum nije potpisan. Zbog čega?

STEVANDIĆ: Očito sada ima više tajnih nego javnih dogovora, ali očekujemo da se javno usaglasimo u narednih nekoliko dana.

NN: Mnoge partije su pocijepane u ovom mandatu koji je na isteku. Koliko je to bilo dobro ili loše?

STEVANDIĆ: Ne znam ko ih je cjepao, ali sigurno to nije s korektnim namjerama. U svakom slučaju niko od toga nije imao koristi - ni te partije ni onaj ko ih je cijepao.

NN: Šta očekujete od ovih predstojećih izbora u smislu rezultata koalicije, ali i vaše stranke?

STEVANDIĆ: Očekujem najbolji rezultat u istoriji partije, da budemo u prve tri stranke i da podvučemo crtu da smo velika partija, jer po rezultatima i organizaciji to i jesmo. Ako smo uspjeli da se izborimo za stvari za koje nije bilo saglasnosti u vladajućoj koaliciji, kao što je po 100 KM linearno povećanje plata, a ne procentualno, i ako je na našu inicijativu prošao topli obrok itd... Naše inicijative su konkretne, nisu demagoške i virtuelene i naša politika je konkretna.

NN: Da li vam je neko zamjerio za te inicijative s obzirom na to da je u javnosti bilo oprečnih stavova o tom i toplom obroku i povećanju plata?

STEVANDIĆ: U početku nismo imali saglasnosti u koaliciji, ali kasnije se to završilo. Ne smatramo da smo tu nekoga pobijedili. Smatram da svi treba da imaju isti topli obrok, a ne različit i ponosni smo na stvari koje smo uradili.

NN: Bili ste u parlamentu BiH četiri godine. Kako komentarišete to što mnogi tvrde da se radi o najlošijem sazivu od Dejtona do danas?

STEVANDIĆ: Bio sam dio te postave i smatram da su najgori rezultati i to treba da prihvatimo. Prvo osporavano je da Savjet ministara BiH bude formiran po rezultatima izbora i tu je izgubljeno godinu dana, poslije toga smo imali dvije godine pandemije i onda godinu prepucavanja. To jeste najgori rezultat, ali i ja nosim dio odgovornosti.

NN: Može li se išta trenutno uraditi u BiH u ovim okolnostima?

STEVANDIĆ: Potpuno sam siguran da ne može dok ne dođe do reseta odnosa Srba, Hrvata i Bošnjaka. Bošnjaci neće da popuste, oni imaju svog člana Predsjedništva iz reda Hrvata u svom vlasništvu, i tog vlasništva se neće odreći ni pod kojim pritiskom, pa ni onim međunarodne zajednice. Oni smatraju da su taj dio osvojili i to drže kao plijen kojeg se neće odreći.

Njihov plan je da dobiju istog takvog i iz Republike Srpske. To je bošnjački koncept koji se trudi da vlada BiH i dok se god taj koncept sprovodi u BiH će biti kriza.

NN: Hoće li se opet na vlast na nivou BiH čekati godinu dana ili očekujete da to bude formirano brzo?

STEVANDIĆ: Moguće je da se vlast na nivou BiH uopšte ne formira i nakon ove četiri godine nisam siguran da li je trebalo da popuštamo kada smo se vratili u institucije. Možda je trebalo da izdržimo još godinu dana i da napravimo kompletan reset odnosa u BiH.

NN: Mislite da je to Srpska mogla izdržati s obzirom na ogroman međunarodni pritisak?

STEVANDIĆ: Ne mogu da gatam i nikad neću znati da li bi bilo dobro da smo izdržali još godinu dana. Bilo je pritisaka sa svih mogućih strana i ja sam ih imao, Dodik ih je imao još više sigurno.